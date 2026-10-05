Atacan domicilio de diputada Katia Castillo en El Salto, Jalisco; es la segunda vez que ocurre

El domicilio de la diputada de Morena, Katia Castillo, fue atacado con un artefacto explosivo casero.

El domicilio de la diputada federal morenista Katia Castillo fue objeto de un ataque con artefactos explosivos de fabricación casera durante las primeras horas de este lunes en la colonia Centro del municipio conurbado de El Salto, Jalisco.

Las autoridades localizaron botellas que contenían líquido inflamable, y confirman que no hay personas lesionadas ni daños materiales graves.

La Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación, aunque al momento no se ha recibido una denuncia formal de parte de la diputada del Distrito Federal 20, Katia Alejandra Castillo Lozano, quien también ha fungido como senadora de la República.

El incidente se registró alrededor de la 1:30 de la madrugada, en una finca, donde la legisladora pidió la presencia de personal de cuerpos de auxilio y de seguridad pública después de detectar fuego en la azotea de su vivienda.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil y de la Policía Municipal, quienes aseguraron dos artefactos incendiarios de elaboración artesanal con mecha, que aparentemente fueron utilizados para provocar el incendio sobre una lona ubicada en la parte superior del inmueble.

Segundo ataque contra morenista Katia Castillo

La legisladora Katia Castillo declaró a las autoridades que esta es la segunda agresión similar con objetos explosivos que sufre en menos de una semana, y acusó Ayuntamiento de El Salto como responsable de los hechos y manifestó preocupación por su seguridad y la de sus hijos.

Cabe señalar que el gobierno municipal también es emanado del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

La zona afectada se encuentra bajo resguardo policial para preservar posibles indicios, mientras el ministerio público deslinda responsabilidades, y establecer el móvil del ataque y deslindar responsabilidades de ambas agresiones, el anterior ataque se verificó el domingo de la semana pasada, cuando fue arrojada una botella de vidrio con gasolina, sin consecuencias graves.

La diputada fue presidenta estatal del partido guinda en Jalisco, y dejó su cargo en 2024, entonces denunció ante el Ministerio Público que en enero de ese mismo año, la camioneta que el partido le asignó para sus traslados oficiales, fue incendiada también afuera de su domicilio.

En tanto, Morena Jalisco pidió reforzar la protección para la diputada Katia Castillo, seguido expuso la presidenta estatal del partido, Erika Pérez García, quien señaló que se contactó con la diputada para conocer directamente su versión, y dijo que espera el resultado de las investigaciones, y sobre las presuntas acusaciones “no tengo conocimiento ni ella tampoco me lo comentó, que haya señalado a alguien de morena específicamente del ayuntamiento de El Salto pero si es importante que ella dé su versión”.

Por otra parte, el gobierno municipal de El Salto negó en un comunicado que los artefactos arrojados a la vivienda de la diputada federal hayan sido bombas molotov, e informó que en la azotea del domicilio fueron localizadas botellas con una sustancia química que podría ser gasolina, además de una mecha, aunque los recipientes no se encendieron.

El documento señala que el ayuntamiento esperará a la presentación de una denuncia formal, con señalamientos específicos, para iniciar las investigaciones correspondientes.

La diputada Katia Castillo publicó un comunicado para exponer los hechos ocurridos y destacó que cuenta con videos que presentará ante las autoridades para aclarar los hechos.

También destacó que no responsabilizó a ninguna persona, autoridad o institución por los hechos ocurridos.

“Es falso que yo haya realizado señalamientos atribuyendo responsabilidad a alguna autoridad”, apuntó.