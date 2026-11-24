García Harfuch relacionó a las FEA con asesinatos colectivos y ataques contra civiles en Chiapas y Sinaloa.

Las Fuerzas Especiales Avendaño (FEA) cambiaron de bando en la disputa interna del Cártel de Sinaloa. Después de colaborar con la facción de Los Chapitos, sus líderes rompieron esa alianza en mayo de 2025 para sumarse a Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’, y respaldar a La Mayiza.

Así lo reveló el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la conferencia matutina del lunes 23 de noviembre, en la que ofreció detalles sobre las investigaciones contra esta célula criminal y las recientes detenciones de sus integrantes en Sinaloa.

De acuerdo con el funcionario, las Fuerzas Especiales Avendaño están relacionadas con diversos episodios de violencia registrados en Sinaloa y Chiapas, entre ellos asesinatos múltiples y ataques armados. Su estructura también fue señalada por presuntos vínculos con laboratorios clandestinos para la producción de drogas.

¿Quiénes son las Fuerzas Especiales Avendaño?

Según la información presentada por García Harfuch, los dirigentes de las Fuerzas Especiales Avendaño colaboraban inicialmente con Los Menores, nombre con el que también se conoce a la facción de Los Chapitos, integrada por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Sin embargo, esa alianza terminó en mayo de 2025, cuando la organización rompió sus vínculos con Los Chapitos para sumarse a la estructura de Meza Flores.

“Desde mayo del 2025, los líderes de las Fuerzas Especiales Avendaño rompieron sus lazos de colaboración con la facción de Los Menores o Chapitos para concretar una alianza con Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, líder del Cártel de los Beltrán Leyva, y apoyar a Los Mayos”, explicó el secretario.

La ruptura con Los Chapitos se produjo durante la confrontación entre las facciones del Cártel de Sinaloa, que comenzó a intensificarse en septiembre de 2024, después de la captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

¿De qué delitos acusan a las Fuerzas Especiales Avendaño?

García Harfuch relacionó a las FEA con distintos hechos violentos ocurridos entre 2024 y 2025. Entre ellos destacó asesinatos colectivos en Chiapas y Sinaloa, así como ataques contra civiles.

Uno de los casos señalados ocurrió el 28 de junio de 2024 en el municipio de La Concordia, Chiapas, donde fueron asesinadas 19 personas identificadas por las autoridades como presuntos operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Otro de los episodios ocurrió el 19 de enero de 2025, cuando una familia que viajaba en un automóvil fue atacada a balazos en el sector Los Ángeles, en Culiacán, Sinaloa. La agresión dejó tres personas muertas: el padre de familia y sus dos hijos, Gael, de 12 años, y Alexander, de nueve.

El secretario de Seguridad también mencionó el homicidio de Adalberto Peña Urquidez, conocido como ‘El Tata’, ocurrido el 23 de enero de 2025 frente a una plaza comercial de Culiacán.

Tras los asesinatos de los hermanos Gael y Alexander en enero de 2025, sinaloenses salieron a protestar contra el gobierno estatal. (Cuartoscuro)

A estos hechos se suma el hallazgo de 20 cuerpos en junio de 2025, cerca de Culiacán. Cuatro cadáveres fueron encontrados colgados de un puente vehicular, mientras que otros 16 estaban dentro de una camioneta.

Los integrantes de las FEA detenidos en Sinaloa

El pasado 19 de noviembre, autoridades detuvieron a seis presuntos integrantes de las Fuerzas Especiales Avendaño durante un operativo realizado en las inmediaciones de un domicilio en la sindicatura de Mazate de los López, municipio de Mocorito, Sinaloa.

Entre los detenidos se encuentra Irvin Eduardo ‘N’, alias ‘El Pagador’, ‘El 17’ o ‘Viejo Menor’, identificado como presunto líder de la célula criminal.

También fue capturado Jesús Miguel ‘N’, conocido como ‘El Chendo’, señalado como jefe operativo y logístico de la organización. Otro de los detenidos fue José Antonio ‘N’, identificado como presunto jefe de célula.

El operativo fue encabezado por la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

‘El Chendo’ ya había sido detenido, pero quedó en libertad

Entre los antecedentes de los detenidos destaca el caso de Jesús Miguel ‘N’, alias ‘El Chendo’, y José Antonio ‘N’, quienes ya habían sido capturados el 10 de agosto de 2025 en Los Mochis, Sinaloa.

En aquella ocasión, las autoridades aseguraron armas largas, cargadores, cartuchos y vehículos. Ambos fueron vinculados a proceso por delitos relacionados con la posesión de armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, posteriormente obtuvieron su libertad en cumplimiento de una suspensión provisional concedida por un juzgado federal, de acuerdo con la información proporcionada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.