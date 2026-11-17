Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) localizaron e inhabilitaron tres laboratorios clandestinos utilizados para la producción de metanfetamina en Sinaloa y Michoacán, donde aseguraron aproximadamente 2.4 toneladas y mil litros de esta droga, así como miles de litros de precursores químicos y sustancias empleadas para su elaboración.

El operativo se llevó a cabo en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades estatales, informó el Gabinete de Seguridad.

¿Qué sabemos del aseguramiento de los laboratorios de metanfetamina?

En una primera intervención, las autoridades ubicaron un laboratorio clandestino en el poblado de Tanques, municipio de Elota, Sinaloa. En el sitio aseguraron aproximadamente 800 kilos y mil litros de metanfetamina, además de 800 litros de precursores químicos, 210 kilos de sustancias de uso dual y diversos materiales utilizados para la fabricación de drogas sintéticas.

En una segunda acción, en la localidad de Zirúcuaro, municipio de Tiquicheo, Michoacán, fueron localizados otros dos laboratorios clandestinos.

En estas instalaciones se aseguraron aproximadamente mil 600 kilos de metanfetamina, 10 mil 830 litros de precursores químicos y cerca de dos mil kilos de sustancias de uso dual. También fueron decomisados tanques, reactores, equipo para la producción de drogas sintéticas y dos vehículos.

El Gabinete de Seguridad informó que los tres laboratorios y el material utilizado para la fabricación de drogas sintéticas fueron inhabilitados, con el objetivo de impedir que las instalaciones volvieran a ser utilizadas por grupos delictivos.

De acuerdo con las autoridades, las acciones representan una afectación económica estimada en mil 419 millones 256 mil pesos a la delincuencia organizada.

En total, durante las operaciones se aseguraron alrededor de 2.4 toneladas y mil litros de metanfetamina, más de 11 mil litros de precursores químicos y cerca de dos toneladas de sustancias de uso dual, además de reactores y otros equipos especializados.

El Gabinete de Seguridad destacó que, durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han desmantelado más de 2 mil 800 laboratorios clandestinos y áreas de concentración destinadas a la elaboración de metanfetamina.

Las autoridades señalaron que este tipo de operativos permite interrumpir la producción de millones de dosis de drogas sintéticas, con lo que se busca evitar que lleguen a las calles y afecten la salud de la población, particularmente de los jóvenes.