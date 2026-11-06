Hallan laboratorio de metanfetamina en Puebla: Aseguran 587 costales de químicos y para producir drogas

Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y autoridades federales localizaron y desmantelaron un laboratorio clandestino para la elaboración de metanfetamina en Puebla, donde aseguraron 587 costales de precursores químicos y 179 objetos utilizados para la producción de drogas.

De acuerdo con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el laboratorio estaba distribuido en 11 zonas y fue localizado durante un operativo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Tras el hallazgo, personal del Ejército Mexicano se encargó de inhabilitar y destruir las instalaciones para impedir que continuaran siendo utilizadas en la fabricación de drogas sintéticas.

¿Qué sabemos del laboratorio de metanfetamina en Puebla?

El aseguramiento de los 587 costales de precursores químicos y los 179 objetos para la elaboración de narcóticos forma parte de las acciones federales contra la producción de drogas sintéticas en el país.

En un comunicado, las autoridades señalaron que durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se han inhabilitado más de 2 mil 700 laboratorios clandestinos y áreas de concentración utilizadas para la elaboración de metanfetamina.

El Gobierno federal sostuvo que los operativos coordinados buscan debilitar la capacidad operativa y financiera de las organizaciones criminales.

Tres integrantes de una célula delictiva mueren en enfrentamiento en Sinaloa

En una acción distinta, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron agredidos con disparos de arma de fuego mientras realizaban labores de reconocimiento en el municipio de Navolato, Sinaloa.

De acuerdo con el reporte oficial, los militares repelieron la agresión y, como resultado del enfrentamiento, tres integrantes de una célula delictiva perdieron la vida.

En el lugar fueron aseguradas tres armas largas, cargadores, cartuchos y un vehículo.

Las autoridades indicaron que estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad para debilitar a las organizaciones criminales, avanzar en la pacificación de Sinaloa y proteger a las familias mexicanas.