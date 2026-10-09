Harfuch, con foco en su trabajo

Aunque agradeció el cumplido y el comentario del senador Manuel Velasco, quien lo llamó el “Pedro Infante de la política” por su alta popularidad y que ganaría la elección presidencial en 2030, Omar García Harfuch aseguró que no tiene “agendas paralelas”. Dijo que su trabajo no se lo permite y, sobre todo, porque “sería una falta de respeto a las personas desaparecidas y a las víctimas de la extorsión y de otros delitos delicados”. Debería dar estas lecciones en Morena.

‘Dato Protegido’ versión 2.0

Y luego el morenismo dice que no le incomoda la sátira. Resulta que una diputada local de Guadalajara, Itzul Barrera, llevó hasta el Tribunal Electoral una inconformidad contra un cartonista que hizo una caricatura sobre su propuesta de 70% de arancel al aguacate. A la joven le incomodó la publicación periodística, y peor aún, la Sala Guadalajara le dio la razón argumentando que el trabajo incorporó estereotipos de género, y solicitó al monero emitir una disculpa pública. Algo así pasó con Karina Barrera, diputada federal, cuya impugnación ante el TEPJF terminó en disculpa para “Dato Protegido”. Avísenles que, si se quieren dedicar a la política, la piel delgada, ni la del aguacate, sirve de mucho.

Exdirector de Pemex libra proceso penal

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, logró ayer la suspensión condicional del proceso penal, es decir, que se cancela el juicio en su contra por el tema de violencia familiar contra su pareja. Y es que alcanzó un acuerdo reparatorio que prevé el pago inmediato de 120 mil pesos a la víctima, así como darle una pensión mensual de 14 mil pesos. Además, aceptó someterse a un tratamiento psicológico especializado en masculinidades. Con ello librará la cárcel y su expediente criminal quedará limpio, no así su reputación, que ya está bastante tiznada.

Regaño parejo

La presidenta Claudia Sheinbaum admitió ayer que es “masoquista” y lee todas las mañanas a los “comentócratas”, aunque publiquen puras “mentiras”. Entre otras informaciones, se refirió a lo publicado por The Wall Street Journal en torno a que la mandataria habría regañado a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, por haber dado como cierto que Estados Unidos cuenta con pruebas sólidas sobre los presuntos vínculos de los exfuncionarios con organizaciones criminales para bloquear las cuentas. Calificó el reporte como un “chisme”, aunque reconoció “siempre regaño a todo mundo” y, al mismo tiempo, corrigió: “No, no es regaño. Mi equipo sabe que… siempre les digo: ‘No hay que ser autocomplacientes, hay que revisar lo que estamos haciendo’”.

ONGs orillan a ministra a ofrecer disculpas públicas

La ministra Loretta Ortiz fue obligada a disculparse con personas con discapacidad auditiva, sector del cual ella misma se reconoce como integrante, pues nació con sordera del oído izquierdo. En la sesión del 18 de agosto, la ministra reveló que usa un aparato coclear para atender su discapacidad y aseguró que las personas con esta condición resultan una carga para el Estado. ONGs la acusaron de usar un lenguaje discriminatorio, inapropiado y revictimizante. Fue tanta la presión (sobre todo en redes sociales) que la ministra recibió a una comisión de los quejosos, acordó con ellos llevarlos a la sesión pública de ayer y ofrecerles una disculpa pública para zanjar el tema. Y así ocurrió.

Más flores, ahora del PAN, al “superpolicía”

Y hablando del “superpolicía”, como lo llaman los del Verde, el PAN se sumó a los halagos al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Muy contento salió el panista Elías Lixa del encuentro con el funcionario, al reconocer que “no existió durante la reunión ningún tipo de molestia. He de reconocer en el secretario de Seguridad que, a diferencia de otros que de repente tienen algunos exabruptos, él se conduce en un tono sumamente respetuoso”, dijo. Y lo que más le gustó, dijo, fue que “se expresó del gobernador Mauricio Kuri en los mejores términos”. Ningún problema por aquello de la academia internacional de policía.