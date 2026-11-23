Casi tres meses después de que la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su Segundo Informe de Gobierno, la fiscal Ernestina Godoy apenas irá hoy lunes a comparecer, en privado, ante los coordinadores parlamentarios en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Para “cuidarla” y no “exponerla”, nos dicen, la mayoría de la ‘4T’ no aceptó llevarla ante el pleno de los 500 legisladores. Y la lista de pendientes que llevará la oposición es larga: Guadalupe Taddei, José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, Rubén Rocha Moya, Andrés López Beltrán, Adán Augusto López… nos anticipan.

“Ley mordaza” a Reginaldo... y al PT

Ante sus constantes declaraciones contra Morena, quejas y reproches por el proceso de la nominación de la candidatura, perdón, de la “coordinación” de la ‘4T’ en Michoacán, el diputado del PT Reginaldo Sandoval admitió que lo sometieron a una especie de “ley mordaza”. “Sí, se acordó privilegiar el proceso de unidad y evitar declaraciones públicas sobre las negociaciones para no profundizar las diferencias entre ambas fuerzas políticas”, confesó el legislador federal michoacano. Y fue más allá: “se estableció una especie de ‘receso en las declaraciones públicas’ para permitir que avancen los acuerdos”.

Sucesión en el IPN

La sucesión en el Instituto Politécnico Nacional tiene un ingrediente interesante. De las 22 mujeres que aspiran a la Dirección General, pocas forman parte del círculo cercano del actual director, Arturo Reyes Sandoval. La consulta electrónica permitirá seleccionar a tres candidatas y tres candidatos, pero la definición política llegará desde Palacio Nacional. Ahí se decidirá quién encabezará una de las instituciones educativas más importantes del país.

La difusión de la UNAM y la IA

Aunque la UNAM, que encabeza el rector Leonardo Lomelí Vanegas, ha afirmado en múltiples ocasiones que promueve el uso responsable de la inteligencia artificial, al parecer eso no ocurre en Comunicación Social de la universidad, pues para ilustrar un boletín publicaron una infografía hecha con IA con errores en las proporciones de la geografía mexicana. El hecho no pasó desapercibido para algunos internautas que cuestionaron no recurrir al personal especializado con el que cuenta la institución.

Se lanza a la crítica Acosta Naranjo

El dirigente de Somos, Guadalupe Acosta Naranjo, acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de traicionar su lucha, pues dijo que pasó de protagonizar la lucha estudiantil y contra el fraude electoral de 1988 a encabezar en la presidencia una actuación muy distinta a esos valores. El dirigente de Somos dijo que Sheinbaum abandonó la búsqueda del diálogo y acuerdos en la pluralidad, una de las principales demandas del Consejo Estudiantil Universitario, pues ahora apuesta por la imposición en muchas decisiones.

Luto en el periodismo mexicano

La triste noticia es que el periodista y escritor mexicano Humberto Padgett León, quien durante más de 25 años formó parte de diversos medios de comunicación, falleció este domingo en su domicilio, luego de enfrentar durante más de un año una batalla contra el cáncer, confirmó su esposa, Mariel Ibarra Falcón, a través de un mensaje en redes sociales. Se apaga una larga trayectoria profesional, pero ahí quedan sus investigaciones periodísticas.

Comunicación estilo Ghibli

Con la novedad de que Morena publicó en sus redes sociales un video al estilo del estudio de animación japonés Ghibli en el que se cuenta la vida de la presidenta Sheinbaum, acompañado de una canción que ensalza su trayectoria, desde niña, su formación como científica y su ascenso a la Presidencia de la República. Y no podían dejar pasar la oportunidad para exponer los programas sociales del actual gobierno y sus obras de infraestructura. Creativa manera de llegar a más audiencias.