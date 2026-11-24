Muy interesada se mostró ayer la fiscal Ernestina Godoy por profesionalizar y mejorar los trabajos de la FGR. Tanto que pidió a la Cámara de Diputados dos reformas urgentes. Una, para modificar la Ley de la Fiscalía y “echar a andar de una vez por todas el servicio profesional de carrera y emitir un reglamento”. Y la otra, reformar el Código de Procedimientos Penales “para cerrar en lo posible la puerta giratoria y se puedan agilizar los procedimientos penales que ayuden también a los juzgados”, dijo. A ver si así hay menos improvisados y son menos lentos en la fiscalía.

Sigue la negociación con China

El secretario Marcelo Ebrard permaneció en China por instrucciones de la presidenta después del APEC. Fue recibido muy bien en el Ministerio de Comercio, por su plana mayor. El objetivo central de la reunión fue cerrar la brecha en el déficit, que actualmente tiene una proporción de 13 a1. Ebrard les expuso que las exportaciones mexicanas a China crecen poco, mientras que las de ellos crecen 16% al año. Como muestra de buena voluntad, Ebrard les pidió autorizar 9 protocolos estancados, para que podamos exportar limones, cárnicos, aguacate, acuícolas, entre otros productos. Ebrard llevó a China al director de Exportadora de Sal, quien les ofreció venderles hasta 10 millones de toneladas de sal. Vamos a ver cómo camina la complicada negociación.

Caminata por jugoso finiquito

En la SEP se comenta con sarcasmo el reciente melodrama que protagoniza Marx Arriaga, exjefe de Materiales Educativos. El exfuncionario decidió emprender una peculiar expedición a pie desde Ciudad Juárez hasta la capital del país, para presionar por su suculenta liquidación. Fiel a su estilo teatral, Arriaga se ha dedicado a documentar cada tramo en redes: desde postales durmiendo a la orilla de la carretera hasta primeros planos de sus ampollas. Eso sí, para vestir de heroísmo su caminata, dice que es por la causa del magisterio y la educación popular, crítica y emancipadora. Habrá que ver si en la secretaría le compran semejante narrativa.

Por las ruinas del PRD en CDMX

La disputa por las ruinas del PRD capitalino sube de tono. Polimnia Romana Sierra, recordada exgacela de AMLO, encabezó a un nutrido grupo de perredistas para presentar una denuncia penal ante la FGR en contra de los magistrados del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Los acusan de discriminación, coalición de servidores públicos y delitos contra la administración de la justicia, al señalar que han hecho oídos sordos al fallo de la Sala Superior del TEPJF que reconoce el registro del partido y, de paso, mantienen bloqueado el acceso a la sustanciosa bolsa de prerrogativas millonarias. La pelea por el botín no da tregua.

Protesta pesquera en el Senado

Un tema que pasó desapercibido, pero no por ello es menos importante, fue la protesta de pescadores de la laguna de Cuyutlán, Colima, en el Senado. Se oponen a la ampliación del Puerto Nuevo Manzanillo en la laguna, pues denuncian que las obras ponen en riesgo sus actividades productivas, el manglar y la biodiversidad de la zona. La primera fase del proyecto de la Marina, que contempla obras de dragado, terminales de contenedores y la remoción de 16.2 hectáreas de manglar, ya fue autorizada por Semarnat. Los inconformes se encontraron con cadenas en los accesos de la cámara, no vaya a ser que ingresaran a incomodar a los legisladores.

Honor a soldados caídos

En el primer capítulo de la guerra contra el narco, cuando Felipe Calderón era comandante supremo de las Fuerzas Armadas, se aprendió a la mala que mencionar los nombres de soldados y marinos caídos era, y sigue siendo, una muy mala idea. Ello, luego de que en diciembre de 2009, en Paraíso, Tabasco, asesinaron a la familia de un marino muerto en el operativo donde abatieron a Arturo Beltrán Leyva. En esta etapa de esa guerra, los nombres de los soldados muertos en la captura de El Chapo Isidro han sido publicitados. Ojo, no se está diciendo que no se les reconozca, pero hay que proteger a quienes se quedaron esperando el regreso de esos valientes soldados a casa.