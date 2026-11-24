El Buick Envista Avenir 2026 es la versión más equipada de la gama.

Avenir significa “futuro” en francés, y Buick usa esa palabra para firmar la versión más completa de cada uno de sus modelos. En México, la familia se complementa con Envision y Enclave, y Envista es la puerta de entrada a la marca.

Que justo ese modelo tenga Avenir resume el planteamiento: el equipamiento y el cuidado en los acabados no dependen del tamaño del vehículo.

Por fuera, la silueta es lo primero que se nota. El techo cae hacia atrás como en un coupé, mientras la altura y la postura se mantienen las de un crossover.

Buick Envista Avenir 2026, silueta coupé El techo cae hacia atrás como en un coupé hasta las calaveras traseras. (Buick)

Mide 4.54 m de largo, 1.82 m de ancho y 1.56 m de alto, con 2.70 m de distancia entre ejes, una cifra generosa para sus dimensiones que se aprovecha en la cabina.

El frente reinterpreta la iluminación alada de Buick con faros más delgados: los LED ocupan la parte alta de la fascia, las luces funcionales bajan en la carrocería y las diurnas encienden con una secuencia animada. El nuevo emblema de la marca se monta directo sobre la parrilla.

Buick Envista Avenir 2026, faro LED Los faros IntelliBeam alternan solos entre luces altas y bajas. (Buick)

La versión Avenir se distingue con elementos que aparecen de cerca. Lleva molduras de cromo en las ventanas, moldura superior al color de la carrocería y rines de aluminio de 18 pulgadas con detalles en negro.

Suma dos colores exclusivos, Zircon Metallic y Polar White, a una paleta que incluye Cosmonaut Metallic, Sharkskin Metallic, Apex Red Solid y Black Meet Kettle.

Buick Envista 2026, imagen de prensa El Buick Envista 2026 en un entorno urbano de noche. (Buick)

Completan el exterior los faros IntelliBeam, que alternan solos entre luces altas y bajas, los limpiaparabrisas con sensor de lluvia, el quemacocos con cubierta y la cajuela de apertura eléctrica manos libres.

Buick Envista 2026, vista trasera El Envista 2026, de tres cuartos trasero, al anochecer. (Buick)

Por dentro, el tablero se organiza alrededor de dos pantallas que suman 19 pulgadas: el cuadro de instrumentos digital de 8 y la pantalla central de 11, ambas orientadas hacia el conductor. Apple CarPlay y Android Auto se enlazan sin cables, y el teléfono se carga sobre la base inalámbrica de la consola.

Buick Envista Avenir 2026, tablero El tablero se organiza alrededor de dos pantallas que suman 19 pulgadas.

Los asientos van forrados en piel Jet Black con costuras Terracotta o en la combinación Jet Black y Gideon. Los delanteros tienen ajuste eléctrico y calefacción, y el volante también se calienta. El espejo retrovisor es electrocrómico y el descansabrazos trasero integra un compartimiento.

Buick Envista Avenir 2026, asientos La firma Avenir aparece bordada en las cabeceras.

La firma Avenir aparece bordada en las cabeceras y en las placas de las puertas. Atrás, la distancia entre ejes se nota: Buick asegura que ofrece más espacio para los pasajeros traseros que cualquier SUV compacto que la marca haya vendido antes.

El silencio forma parte del aspecto premium de Buick. El sistema Quiet Tuning® combina aislamiento con cancelación activa de ruido, a cargo de un módulo Panasonic que trabaja con el audio de cuatro bocinas y dos tweeters.

A eso se suma Onstar®, con punto de acceso Wi-Fi para los ocupantes y asistencia en el camino, que incluye respuesta automática ante accidentes, asistencia en caso de robo y diagnóstico remoto. Desde la aplicación MyBuick se enciende el motor, se localiza el vehículo y se revisa su estado.

La mecánica apuesta por la eficiencia. Un motor turbo de tres cilindros, 1.2 litros entrega 137 hp y 162 lb-pie de par, con caja automática de seis velocidades, tracción delantera y sistema Start/Stop.

Homologa 17.8 km/l combinado bajo la norma mexicana, y con su tanque de 50 l da para recorrer distancias largas entre visitas a la gasolinera. La cajuela ofrece 586.2 l con los asientos en su lugar y llega a 1,748 l con la segunda fila abatida.

Buick Envista, cajuela La cajuela ofrece 586.2 l y llega a 1,748 l con los asientos abatidos. (Buick)

En seguridad, Envista Avenir cuenta con seis bolsas de aire, control de estabilidad StabiliTrak, alerta y asistente de colisión frontal con detección de peatones, asistente de permanencia en el carril, indicador de distancia, cámara de reversa en alta definición y asistente de estacionamiento trasero.

Exclusivos de la versión Avenir son el control de crucero adaptativo con función Stop/Go, que detiene y reanuda la marcha en el tráfico, las alertas de punto ciego en los espejos y la alerta de tráfico cruzado trasero. El modo Teen Driver permite a los padres revisar cómo manejan los conductores jóvenes de la casa.

Envista Avenir 2026 tiene una garantía de tres años o 60,000 km y dos servicios de mantenimiento sin costo.

Elegir esta versión más equipada se traduce en piel, asientos y volante calefactables, cargador inalámbrico, crucero adaptativo y monitoreo de punto ciego, el equipo que separa a un crossover bien resuelto de uno que se siente premium todos los días. Buick bautizó su versión más alta con la palabra futuro, y en el Envista ese futuro llega en el formato más compacto y accesible de su gama.

FICHA TÉCNICA

Motor: L3, 1.2 l, turbo, 137 hp

Transmisión: Automática de 6 velocidades, tracción delantera

Desempeño: Vel. Máx.: N.D. / 0-100 km/h: 9.5 s (est.)

Rendimiento: 17.8 km/l, tanque: 50 l, autonomía 890 km (est.)

Neumáticos: 225/55 R18

Seguridad: Seis bolsas de aire, ABS, EBD, ESP, FCW, AEB, LKA, ACC, BSM y RCTA

Gama de precios: De 679,000 a 705,000 MXN

Unidad probada: Avenir: 705,000 MXN