La senadora Patricia Bullrich declaró en una entrevista que una reforma en Argentina, que suspendería las elecciones primarias del próximo año antes de que la contienda presidencial obtenga los votos necesarios para ser aprobada esta semana, es una medida que se implementaría.

Bullrich encabeza el bloque del presidente Javier Milei en la cámara alta, y los inversionistas creen que suspender las primarias mejoraría sus posibilidades de reelección. Con los mercados ya preocupados por las elecciones de 2027 en Argentina, la senadora ha contribuido a movilizar votos para el proyecto de ley, muy seguido por los inversores, que suspendería las primarias, conocido localmente como PASO (elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias).

“El jueves ya contamos con los votos para la reforma electoral”, declaró Bullrich a Bloomberg News en su oficina de Buenos Aires el martes. “El país vive en un sistema electoral constante, y eso no es bueno. Por eso, acortar una de las rondas, la del PASO, significa, al menos a nivel nacional, que el proceso electoral no comenzará hasta septiembre”.

La votación del Senado del jueves podría reactivar la agenda legislativa estancada de Milei, quien envió la reforma electoral a los legisladores en abril sin lograr avances. El proyecto de ley, que salió del comité la semana pasada, y que ahora sea aprobado en votación plenaria en el Senado —una prueba más difícil que la Cámara de Diputados de Argentina para Milei— superaría un obstáculo importante.

El inusual sistema de primarias de Argentina provocó turbulencias en los mercados durante las elecciones presidenciales de 2019 y 2023, un escenario que Milei intenta evitar tras haber sufrido una fuerte caída en bolsa antes de la victoria de su partido en las elecciones intermedias del año pasado. Eliminar el PASO obligaría además a sus rivales en la oposición peronista a resolver sus disputas internas por su cuenta y a designar a un candidato sin voto decisivo, donde varios peronistas se enfrentarían a Milei.

Si bien la idea es que los ciudadanos elijan al candidato de cada partido al mismo tiempo, en la mayoría de los casos los partidos ya han elegido a su candidato antes de las primarias no vinculantes. En lugar de reducir el número de candidatos, la PASO a menudo se convirtió en una gran encuesta dos meses antes de las elecciones.

“Muchas veces en la PASO, nadie competía contra nadie y se transformaba en un sistema electoral de tres rondas”, dijo Bullrich. “Las primarias estadounidenses me parecen mucho mejores, donde cada uno compite en un momento diferente y quienes desean competir pueden inscribirse”.

Los poderosos gobernadores argentinos también están extendiendo el calendario electoral a lo largo del año. Tienen permitido programar sus elecciones provinciales en una fecha distinta a la de las elecciones nacionales, un mecanismo comúnmente utilizado para desvincularse del partido gobernante. Con las primeras elecciones provinciales programadas para febrero, Argentina pasará casi todo el año en alguna etapa del proceso electoral.

“Me gustaría que el país tuviera un solo día de elecciones, como en Brasil. Aquí, cada provincia celebra sus elecciones por separado y las realizan cuando quieren”, dijo Bullrich.

Bullrich compitió contra Milei en las primarias de 2023, donde se impuso al otro candidato de su partido, pero perdió ante el libertario. Tras quedar tercera en la primera vuelta oficial, Bullrich apoyó al economista independiente en la segunda vuelta, lo que le permitió superar a la oposición peronista y obtener una victoria por amplio margen. Después de desempeñarse como ministra de Seguridad del presidente durante dos años, ganó un escaño en el Senado en 2025 para liderar el bloque de Milei en la cámara alta.

En 2019, cuando formaba parte del gabinete del expresidente Mauricio Macri, presenció de primera mano el impacto perjudicial de las primarias. En aquel entonces, ni Macri ni su principal rival, Alberto Fernández, tenían competencia dentro de sus respectivos partidos; sin embargo, los votantes estaban obligados a emitir su voto en las elecciones PASO dos meses antes de las elecciones, lo que generó una encuesta a nivel nacional.

En aquel entonces, muchas encuestas proyectaban que Macri podría perder las primarias de agosto frente a Fernández por un margen estrecho, pero que luego se recuperaría en las elecciones de octubre y forzaría una segunda vuelta. Sin embargo, Macri perdió las primarias por un margen considerable, lo que provocó un desplome bursátil y selló el fin de su presidencia.

Dado que la economía vuelve a ser la principal preocupación de los votantes de cara a las elecciones del próximo año, Bullrich ve lecciones en la pesadilla de las primarias de Macri que Milei puede aprender y evitar.

“Nadie en el gobierno se dio cuenta de que Macri podía perder por 14 puntos, lo cual fue un golpe devastador”, dijo. “Ahora tenemos tiempo para rectificar”.

Por otra parte, Bullrich afirmó que aún no ha recibido el acuerdo comercial de Argentina con Estados Unidos, que requiere la aprobación del Congreso. Sin embargo, prometió actuar con urgencia una vez que llegue.

La semana pasada, el Senado aprobó un proyecto de ley para incorporarlo al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, un paso que se considera un preludio al pacto comercial bilateral más amplio. «Estamos esperando que el Ministerio de Relaciones Exteriores lo envíe, pero en cuanto lo reciba, se debatirá», declaró Bullrich.