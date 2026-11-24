La colaboración entre autoridades y empresas, el fortalecimiento de la infraestructura y la eficiencia logística fueron algunos de los principales ejes del Congreso GLP 2026, encuentro que reunió a representantes del sector energético y especialistas para analizar los desafíos y oportunidades de esta industria en México y América Latina.

Realizado en alianza con El Financiero, el congreso abrió un espacio de diálogo sobre las condiciones necesarias para fortalecer una actividad estratégica para el suministro energético del país. Entre los mensajes centrales destacó la importancia de construir una agenda conjunta entre gobierno e industria que permita anticipar los retos futuros, generar certidumbre y establecer condiciones para el crecimiento del sector.

Durante la conferencia magistral “Gobierno e Industria: Construyendo la Energía de México”, el Dr. Jorge Alberto Arévalo Villagrán, Titular de la Unidad Técnica de Extracción de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, abordó la relevancia de la coordinación institucional y empresarial para avanzar en los objetivos energéticos nacionales.

La seguridad también ocupó un lugar relevante en las conversaciones. En el panel “Seguridad Industrial: Prevención y Respuesta en GLP” participaron Juan Manuel López, Vicepresidente del Comité de Normatividad Técnica de AMEXGAS; la Maestra Andrea Genoveva Solano Rendón, Titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia, y Rocío Abreu Artiñano, Presidenta de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. La sesión fue moderada por Atzayaelh Torres Hernández, Coeditor de Economía de El Financiero.

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Otro de los ejes fue la infraestructura estratégica y su relación con la competitividad energética. En el panel “Infraestructura Estratégica en el Sector Energético: Pendientes y Oportunidades” participaron Carlos Aurelio Hernández, Presidente de la Comisión Nacional de Energía de COPARMEX; Francisco Meillón Orozco, Vicepresidente del Comité Jurídico de AMEXGAS, y Rosanety Barrios, Especialista Independiente del Sector Energético y Conferencista Internacional en materia de Energía. La conversación fue moderada por Enrique Quintana, Vicepresidente y Director General de El Financiero.

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La perspectiva internacional llegó con el panel “Retos Globales del Sector GLP”, en el que participaron Pedro Cascales, Presidente y Director Ejecutivo de CEGLA; Adrián Calcáneo, Vicepresidente de Energía y Materias Primas de OPIS, una compañía de Dow Jones, y Fabrício Fernando Nazareth Duarte, Director Ejecutivo de la AIGLP. La sesión estuvo moderada por Víctor Piz, Director de Información Económica y de Negocios y Editor en Jefe de El Financiero.

Uno de los planteamientos que atravesó las distintas sesiones fue el papel de la logística como componente fundamental para el desarrollo de esta actividad. La infraestructura, el transporte y la capacidad de distribución son elementos indispensables para fortalecer las operaciones, mejorar la eficiencia y responder a las necesidades del mercado.

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De esta manera, el Congreso GLP 2026 puso de manifiesto la importancia de mantener un diálogo permanente entre autoridades y participantes de la industria, con una visión de largo plazo que permita atender los desafíos regulatorios, operativos y de infraestructura que definirán el futuro energético de México.

Las conversaciones también dejaron sobre la mesa la necesidad de avanzar hacia una mayor coordinación entre los sectores público y privado, de modo que las decisiones institucionales estén acompañadas de condiciones que favorezcan la inversión, la modernización y el desarrollo de nuevas capacidades. En este escenario, fortalecer la infraestructura de almacenamiento, transporte y distribución será determinante para responder a las necesidades del mercado y consolidar cadenas logísticas más eficientes.

El encuentro permitió destacar que el crecimiento de la industria no depende únicamente de la disponibilidad del energético, sino también de la capacidad para movilizarlo de manera segura, oportuna y competitiva. La colaboración, la planeación y el desarrollo de infraestructura serán factores fundamentales para construir un sector más sólido, preparado para los cambios del entorno energético y capaz de contribuir al desarrollo económico del país.