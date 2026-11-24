La salida de Daniela Alexis, ‘La Bebeshita’, de La Granja VIP estuvo marcada por un momento inesperado relacionado con Kevyn Contreras, ‘Bicolor’. Después de varias semanas de convivencia, acercamientos románticos y discusiones, la influencer abandonó la competencia como la onceava eliminada, pero antes tuvo un último encuentro con el comediante.

La participante de La Granja VIP quedó fuera del reality show de TV Azteca durante la gala del domingo 22 de noviembre de 2026, donde responsabilizó a su relación tóxica como la causante de la falta de apoyo del público durante su nominación.

Sin embargo, su salida no significó el final de su historia con ‘Bicolor’. Un día después, ella se reunión con el comediante y ambos protagonizaron una conversación que pasó de los reclamos sentimentales a una inesperada revelación de Daniela Alexis: la frase ‘Te veo en 9 meses’.

Daniela Alexis, 'Bebeshita', causó polémica por sus declaraciones tras su eliminación de 'La Granja'. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué pasó con Bebeshita en su salida de La Granja VIP?

Luego de que ‘Bebeshita’ fue la eliminada de La Granja VIP, se quejó de su relación con ‘Bicolor’: “No sé por qué el público tomó la decisión, quizá estaban hartos de mi relación tóxica, porque eso me hundió, pero es que está bien cañón, trataba de bloquearlo y aquí lo veía diario (...) El amor me jugó mal, porque me consideré una buena granjera”, contó.

Aunque el comediante se mostró afectado por la eliminación de Daniela, su comportamiento fue diferente al que tuvo cuando Rafael Mercadante abandonó el programa. Esta situación también generó reclamos de la influencer.

Un día después de su salida, tuvieron un breve encuentro dentro del reality show, luego de que el comediante cambió 5 mil créditos del presupuesto para verla dentro de una dinámica de La Granja VIP:

“Solo te importa Rafa, no te quiero ver en la vida, eres una basura y un asco de persona, me humillaste, no hiciste nada por mí, eres un patán y te odio más porque me cambiaste la vida, te veo en 9 meses, ya puedo salirme”, dijo ‘Bebeshita’ ante un Kevyn sorprendido y ‘congelado’ luego de que ofreció una disculpa si la lastimó.

Posteriormente, dio una entrevista para Venga la alegría para seguir con el tema, donde declaró que no está segura si está embarazada o no: “Tuve problemas hormonales, emocionales (...) Sufrí mucho, el primer mes estuve en tratamiento, sangré todos los días, me checaron los médicos y cambiaron mis medicamentos, además, estuve con él varias noches, no sé (si es un embarazo), no estoy segura, debo ir al ginecólogo, estoy en crisis”.

¿Cómo fue el romance de Bebeshita y Bicolor en La Granja VIP?

La relación entre Daniela Alexis y Kevyn Contreras fue uno de los temas que generó conversación entre los seguidores de La Granja VIP. Ambos comenzaron a tener acercamientos sentimentales durante su estancia en el programa, aunque su historia estuvo marcada por diferencias, reconciliaciones y discusiones.

En distintas ocasiones, ‘Bebeshita’ manifestó sus dudas sobre los sentimientos del comediante y expresó su inconformidad por algunas de sus actitudes. Incluso anunció que terminó con él, aunque sus compañeros le recordaron que ya había hecho ese comentario anteriormente.

“No me arrepiento de amar, me enamoré aunque nadie me crea (...) siento que soy muy transparente, no fingo ser algo más, allá dentro fui yo y nada más”.