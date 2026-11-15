Eliminado 10 de ‘La Granja VIP’ HOY: ¿Dónde y a qué hora ver el reality EN VIVO?

'Bebeshita' e Ivonne Montero son dos de las nominadas en la semana 10 de 'La Granja VIP'. (Fotoarte El Financiero/Cuartoscuro)

La semana 10 de La Granja VIP está por terminar y uno de los participantes tendrá que despedirse de la competencia. Este domingo 15 de noviembre se realizará una nueva Gala de Eliminación, en la que cuatro habitantes de la granja se encuentran en riesgo de abandonar el reality show.

Y aunque no se ha revelado una fecha para la gran final, los participantes de La Granja VIP ya comienzan con sus alianzas para intentar llegar como equipo a la última gala.

Niurka Marcos está nominada en la décima semana de 'La Granja VIP'. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Dónde ver la eliminación de ‘La Granja VIP’ EN VIVO?

La décima gala de eliminación de La Granja VIP podrá seguirse en vivo por Azteca UNO, a través de la televisión abierta.

También existen opciones para quienes prefieren ver el reality desde un dispositivo móvil. La transmisión estará disponible en el sitio oficial de TV Azteca y en la aplicación TV Azteca En Vivo.

Asimismo, está disponible mediante la plataforma de streaming de Disney+, donde está disponible la transmisión 24/7 de La Granja VIP.

¿A qué hora es la eliminación de ‘La Granja VIP’ HOY 15 de noviembre?

La décima gala de eliminación de La Granja VIP comenzará este domingo 15 de noviembre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

La programación también contempla un Pre Show a las 19:25 horas y un Post Show a las 23:00 horas.

¿Quiénes son los nominados de ‘La Granja VIP’ en la semana 10?

La lista definitiva de nominados quedó conformada por cuatro participantes: Ivonne Montero, Niurka Marcos, Rafael Mercadante y Daniela Alexis ‘La Bebeshita’.

La tabla tuvo varios movimientos durante la semana. Kevyn ‘Bicolor’ Contreras también estuvo en riesgo, pero Julio Camejo utilizó su poder como ganador del Juego de Salvación para rescatarlo. Mario ‘Mono’ Osuna mandó a Rafael Mercadante a nominación tras conseguir el Huevo Dorado.

Posteriormente, durante el Viernes de Traición en La Granja VIP, Julio tomó una decisión que modificó nuevamente la lista. Kunno utilizó el Poder de la Herradura para salvar a ‘Mono’ Osuna, mientras que ‘La Bebeshita’ terminó en la placa junto con Ivonne, Niurka y Rafael.

Ivonne Montero está nominada en la semana 10 de 'La Granja VIP'. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Cómo votar para salvar a tu favorito de ‘La Granja VIP’?

Los seguidores del reality tienen la oportunidad de intervenir en el resultado de la eliminación mediante el portal oficial de TV Azteca. Para participar, deben ingresar a la página de votaciones de ‘La Granja VIP’ o utilizar la aplicación TV Azteca En Vivo.

Una vez dentro de la plataforma, es necesario seguir estos pasos:

Ingresa al sitio oficial de votaciones de La Granja VIP. Revisa la lista de participantes nominados. Selecciona al granjero que deseas salvar. Distribuye tus 10 votos disponibles: puedes asignarlos todos a una persona o repartirlos entre varios participantes. Confirma tu elección y verifica que la plataforma registre tu participación.

También existe la posibilidad de conseguir 10 votos adicionales mediante las opciones que aparecen en el portal. Las votaciones estarán disponibles hasta que Adal Ramones anuncie el cierre durante la gala.

¿Quiénes quedan en la competencia de ‘La Granja VIP’?

Antes de la gala de eliminación de este domingo, nueve participantes continúan dentro de La Granja VIP. Cuatro de ellos están nominados y los otros cinco esperan conocer quién dejará la competencia para continuar con la recta final de la temporada.

La lista de granjeros que permanecen en el reality está integrada por: