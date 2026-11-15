Eliminado 12 de ‘Exatlón México’ HOY: ¿Dónde y a qué hora ver el Duelo por la supervivencia?

'Exatlón México' llegó a su duelo de eliminación número 12 de la nueva temporada. (Foto: Cortesía TV Azteca)

Los atletas de la temporada 2026 de Exatlón México se preparan para una nueva eliminación este domingo 15 de noviembre. Los equipos Rojo y Azul llegan al Duelo de supervivencia después de una semana de cambios en sus alineaciones, nuevas incorporaciones y conflictos que podrían modificar el rumbo de la competencia.

La producción incorporó a Marianela Rodríguez y Joana Vidal como refuerzos, una para cada escuadra, con el propósito de mantener el equilibrio entre los conjuntos. Además, Daniel Ávila, de los rojos, ya está instalado en el circuito de eliminación de Exatlón México tras perder en la dinámica de Zona de riesgo.

Antonio Rosique es el conductor principal de 'Exatlón México' 2026. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿Dónde y a qué hora ver ‘Exatlón México’ EN VIVO?

La décima temporada de Exatlón México se transmite de lunes a viernes a las 6:30 p.m. y los domingos de eliminación a las 6:00 p.m., tiempo del centro de México, pero para los duelos de eliminación se modifica a las 6:00 p.m. (únicamente los domingos).

Puedes seguir el programa en vivo en Azteca UNO o por internet mediante la señal en vivo de TV Azteca, disponible desde su página oficial o a través de la plataforma de streaming de Disney+, aunque se requiere de una suscripción con costo.

¿Quién es Marianela Rodríguez, refuerzo del Equipo Azul en ‘Exatlón México’?

Marienela Rodríguez se une como novata a la décima temporada de Exatlón México. Ella es originaria dela Ciudad de México y es experta en entrenamiento funcional, atletismo y flag football.

Aunque esta es su primera participación en el reality deportivo de TV Azteca, ya conoce la exigencia de los programas de competencia, pues anteriormente estuvo en una edición de La Isla.

¿Quién es Joana Vidal, refuerzo del Equipo Rojo?

Joana Vidal es la nueva integrante del Equipo Rojo. Originaria de Villahermosa, Tabasco, se especializa en atletismo de velocidad, disciplina que exige explosividad, potencia y rapidez.

Al igual que Marianela Rodríguez, Vidal llegó como novata a la décima temporada, por lo que esta representa su primera experiencia dentro de la competencia y ambas esperan no convertirse en las eliminadas de Exatlón México poco después de llegar, como ha pasado con otros refuerzos.

El Equipo Rojo consigue la Villa 360 en ‘Exatlón México’

La estancia del Equipo Rojo en la Villa 360 se mantiene durante segunda semana consecutiva luego de ganar el duelo a los azules y arrebatarles este beneficio.

La Villa 360 representa una ventaja importante para los atletas, especialmente cuando se acerca el Duelo de eliminación. Quienes permanecen en ella tienen mejores condiciones para descansar, dormir bajo techo y recuperarse físicamente después de los exigentes circuitos.

Por ello, ganar este espacio no solo representa una recompensa dentro del reality, también puede influir en la preparación de los participantes para los siguientes enfrentamientos.

¿Qué atletas ganaron las medallas en ‘Exatlón México’?

Las medallas son uno de los beneficios que los participantes pueden conseguir durante los enfrentamientos regulares de Exatlón México. Otorgan una vida adicional durante los Duelos de eliminación, una ventaja que puede resultar decisiva para continuar en la competencia.

En la semana 12, el Equipo rojo se llevó las dos preseas disponibles. Karol Rojas consiguió la medalla femenil, mientras que la varonil fue conquistada por Heliud Pulido.

Lista de atletas en ‘Exatlón México’ 2026

A lo largo de la temporada 10, los equipos Rojo y Azul han tenido cambios en sus alineaciones debido a las eliminaciones y la incorporación de nuevos refuerzos. Con esos movimientos, así queda la lista de atletas de Exatlón México que compiten durante la semana 10:

Equipo Rojo

Montse Mejía

Jerry Lizárraga

Pato Araujo

Aristeo Cázares

Heliud Pulido

Zudikey Rodríguez

Paulette Gallardo

Karol Rojas (refuerzo)

Ingrid Treviño (refuerzo)

Daniel Ávila (refuerzo)

Joana Vidal (refuerzo)

Equipo Azul