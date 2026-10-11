Séptimo eliminado de ‘Exatlón México’ HOY: ¿Dónde y a qué hora ver el Duelo por la supervivencia EN VIVO?

Esta semana se despide el séptimo atleta de la nueva temporada de 'Exatlón México'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

La séptima semana de Exatlón México 2026 llega a uno de sus momentos decisivos: el duelo de eliminación. Los equipos Rojo y Azul han conseguido victorias en distintas pruebas, pero ahora deben concentrarse en la prueba que define quién continúa en el reality.

En esta ocasión, son las mujeres quienes se enfrenten al riesgo de abandonar la competencia, de acuerdo con la rotación del programa. Por el momento, Katia Gallegos, del Equipo Azul, se encuentra en la cuerda floja después de perder en el enfrentamiento de la Zona de riesgo.

Mientras los atletas de Exatlón México se preparan para esta prueba, la lista de participantes también tuvo movimientos recientes. Daniel Ávila se incorporó al reality como refuerzo. Con apenas 19 años, el joven novato busca demostrar sus habilidades y ganarse un lugar entre las leyendas.

Antonio Rosique regresó como el conductor principal de 'Exatlón México'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿A qué hora ver ‘Exatlón México’ EN VIVO?

El duelo de eliminación de Exatlón México comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, este domingo 11 de octubre.

El horario es diferente al de las emisiones de lunes a viernes, cuando el programa comienza a las 18:30 horas.

¿Dónde ver ‘Exatlón México’ 2026?

Los seguidores del reality pueden ver el duelo de eliminación de Exatlón México y las demás competencias de la temporada a través de Azteca UNO.

Otra alternativa es Disney+, plataforma de streaming que requiere una suscripción para acceder a su catálogo. Asimismo, la transmisión puede consultarse mediante la aplicación y el sitio web de TV Azteca, según la disponibilidad del servicio.

Para conocer los resultados, las novedades de los equipos y los momentos más importantes de cada emisión, también puedes seguir la cobertura de El Financiero Entretenimiento.

El Equipo Rojo mantiene la Villa 360 durante la séptima semana de ‘Exatlón México’

La Villa 360 continúa en manos del Equipo Rojo, que consiguió conservar este beneficio después de imponerse en los dos enfrentamientos disputados para definir qué escuadra ocuparía las instalaciones durante la séptima semana.

Este espacio representa una ventaja para los atletas de Exatlón México, ya que cuenta con distintas amenidades y áreas de descanso que les permiten recuperarse entre las pruebas. En una competencia que exige resistencia física y concentración, las condiciones de alojamiento pueden marcar una diferencia durante la preparación para los siguientes circuitos.

¿Qué atletas ganaron las medallas en la séptima semana de ‘Exatlón México’?

Las medallas son uno de los beneficios individuales más importantes de la temporada de Exatlón México, pues pueden utilizarse como una vida adicional durante los duelos de eliminación.

En la séptima semana, Ella Bucio consiguió la medalla femenil para el Equipo Rojo, mientras que Alexis Vargas, actual campeón de Exatlón México, obtuvo la correspondiente a la rama varonil.

Los atletas pueden recurrir a este beneficio incluso si no las necesitan, pues existe la posibilidad de conservarlas o cederlas a otro compañero en apuros.

¿Quiénes siguen en ‘Exatlón México’ 2026?

Los equipos continúan su camino en la décima temporada de Exatlón México con una combinación de participantes que comenzaron desde el estreno y refuerzos que se han incorporado conforme avanza el reality. Así está conformada la lista de atletas a esta altura de la competencia:

Equipo Rojo

Montse Mejía

Jerry Lizárraga

Pato Araujo

Aristeo Cázares

Heliud Pulido

Zudikey Rodríguez

Paulette Gallardo

Ella Bucio

Karol Rojas (refuerzo)

Ingrid Treviño (refuerzo)

Daniel Ávila (refuerzo)

Equipo Azul