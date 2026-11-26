El agujero de ozono sobre la Antártida es un fenómeno estacional cuya extensión suele aumentar durante la primavera del hemisferio sur.

El agujero de la capa de ozono sobre la Antártida volvió a encender las alertas en 2026. Su extensión alcanzó los 27.3 millones de kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a casi 14 veces el territorio de México.

De acuerdo con la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), las observaciones del satélite Copernicus Sentinel-5P revelaron que el agujero de ozono de este año tuvo un crecimiento inusual y se ubicó entre los más grandes de los últimos 48 años.

El fenómeno contrasta con lo ocurrido en 2025, cuando el agujero de la capa de ozono estacional fue el quinto más pequeño desde 1992.

¿Por qué creció tanto el agujero de la capa de ozono en 2026?

La Agencia Espacial Europea explicó que el crecimiento estuvo relacionado con un vórtice polar inusualmente fuerte y persistente. Este fenómeno mantuvo durante más tiempo las temperaturas de la estratosfera antártica en condiciones favorables para la destrucción del ozono, lo que permitió que el agujero se extendiera más de lo habitual.

El agujero de ozono es un fenómeno estacional que comienza a formarse en agosto, aumenta durante septiembre y suele alcanzar su máxima extensión entre mediados de septiembre y mediados de octubre.

Posteriormente, conforme suben las temperaturas en la estratosfera durante la primavera del hemisferio sur, la pérdida de ozono disminuye y el vórtice polar pierde fuerza.

Generalmente, el agujero se cierra hacia finales de diciembre, cuando los niveles de ozono comienzan a recuperarse.

¿Qué riesgos representa el crecimiento del agujero de la capa de ozono?

La capa de ozono funciona como un escudo natural que absorbe gran parte de la radiación ultravioleta (UV) que llega del Sol, especialmente la radiación UV-B, que puede causar daños a la salud y al medioambiente.

Cuando esta capa se adelgaza, una mayor cantidad de radiación ultravioleta puede alcanzar la superficie terrestre. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la exposición excesiva a estos rayos está relacionada con un mayor riesgo de desarrollar distintos tipos de cáncer de piel, además de provocar daños en los ojos y afectar el sistema inmunológico.

Entre las principales consecuencias se encuentran:

Cáncer de piel: la exposición excesiva a la radiación UV puede provocar daños en el ADN de las células y aumentar el riesgo de melanoma y otros tipos de cáncer cutáneo.

la exposición excesiva a la radiación UV puede provocar daños en el ADN de las células y aumentar el riesgo de melanoma y otros tipos de cáncer cutáneo. Problemas en los ojos: la radiación ultravioleta puede favorecer la aparición de cataratas, además de provocar lesiones en la córnea y otras estructuras oculares.

la radiación ultravioleta puede favorecer la aparición de cataratas, además de provocar lesiones en la córnea y otras estructuras oculares. Debilitamiento del sistema inmunológico: la exposición excesiva a los rayos UV-B puede afectar las defensas del organismo.

la exposición excesiva a los rayos UV-B puede afectar las defensas del organismo. Daños en los ecosistemas: el aumento de radiación puede alterar el crecimiento de las plantas, afectar los cultivos y perjudicar organismos acuáticos que forman parte de la cadena alimentaria.

La ESA explicó que, aunque el agujero de 2026 abarcó una superficie mayor de lo habitual, la cantidad de ozono que se perdió en la atmósfera se mantuvo dentro de los niveles promedio. Esto significa que el fenómeno se extendió sobre una región más amplia, pero la reducción de la concentración de ozono no fue tan pronunciada como en otros años.

¿La capa de ozono se está recuperando?

A pesar del crecimiento registrado este año, la Agencia Espacial Europea señaló que la recuperación de la capa de ozono continúa avanzando y que las variaciones anuales en el tamaño del agujero forman parte de su comportamiento natural.

Este proceso ha sido posible, en buena medida, gracias al Protocolo de Montreal, un acuerdo internacional firmado en 1987 que estableció medidas para eliminar progresivamente la producción y el consumo de sustancias que destruyen el ozono, como los clorofluorocarbonos (CFC).

La vigilancia satelital permite a los científicos distinguir entre las fluctuaciones naturales de cada año y los cambios a largo plazo. Para ello, el programa Copernicus utiliza instrumentos como Sentinel-5P, lanzado en octubre de 2017, que monitorea la composición de la atmósfera y mide las concentraciones de ozono y otros gases.