Valentín Elizalde fue asesinado a los 27 años en un ataque armado tras ofrecer un concierto en Reynosa, Tamaulipas, el 25 de noviembre de 2006. En el atentado también perdieron la vida su representante y su chofer. (Foto: Cuartoscuro)

A 20 años de la muerte de Valentín Elizalde, su hermano Francisco Elizalde reveló los motivos por los que su familia decidió no participar en el documental de HBO que aborda las circunstancias alrededor del asesinato del cantante de música regional mexicana.

La serie documental Valentín: La muerte del Gallo de Oro, que se estrenó el 12 de noviembre, explora distintas hipótesis sobre el crimen y cuenta con los testimonios de 2 hijas del intérprete de Vete ya, su exesposa Gabriela Sabag y su primo Fausto ‘El Tano’ Elizalde.

El llamado ‘Gallo de Oro’ fue asesinado el 25 de noviembre de 2006, a los 27 años, tras ofrecer un concierto en el palenque de la Expo-Feria de Reynosa, Tamaulipas. En el ataque armado también perdieron la vida su representante y su chofer, mientras que su primo sobrevivió.

¿Por qué la familia de Valentín Elizalde rechazó participar en el documental sobre la muerte del ‘Gallo de Oro’?

En entrevista con Ventaneando, Francisco Elizalde explicó que uno de los motivos por los que su familia rechazó participar en la producción de HBO Max fue el distanciamiento con algunas de las personas involucradas en el proyecto.

“El documental viene por parte de gente que, la verdad, nosotros no queremos ni tener siquiera contacto”, expresó el cantante.

Aunque fue cuestionado sobre si se refería a su primo Fausto ‘El Tano’ Elizalde, el hermano de ‘El Gallo de Oro’ evitó señalar a una persona en particular y reconoció que un productor intentó convencerlos para formar parte del proyecto.

Francisco Elizalde detalló que tuvo un acercamiento con HBO, al que manifestó su inconformidad con la realización de un documental sobre el asesinato de su hermano, debido a que el caso continúa sin esclarecerse.

“Yo había tenido un acercamiento con HBO, yo le dije que no quería un documental, sobre todo tratándose de que no se ha resuelto el caso”, explicó.

El cantante aseguró que no vio la serie documental ni tiene intenciones de hacerlo, pues uno de los aspectos con los que no está de acuerdo es la inclusión de imágenes de Valentín Elizalde en la morgue.

“Para uno es muy doloroso revivir ese momento. El Vale es música, El Vale es lucha, El Vale es sacrificio, es dedicación, es tiempo, es calidad, o sea, El Vale es más que solo un título morboso”, señaló.

Valetín Elizalde El documental Valentín: La muerte del Gallo de Oro, de HBO Max, reconstruye las últimas 72 horas de vida del cantante y explora distintas hipótesis sobre su asesinato (Foto: HBO)

¿Qué dijo Francisco Elizalde sobre sus sobrinas y ‘El Tano’?

Durante la entrevista, Francisco Elizalde también habló sobre el distanciamiento con su primo Fausto ‘El Tano’ Elizalde, quien ofreció su testimonio para la serie documental de HBO Max.

El cantante consideró que existen personas que aprovechan determinadas circunstancias para conseguir atención y señaló que su primo incurre en contradicciones en las distintas versiones que ofrece de los hechos.

“Hay personas que se aprovechan de los momentos y que solo buscan esa parte, tanto el foco, y especulan cosas [...] Yo hablar de él, ni para bien ni para mal, porque no me interesa”.

Respecto a la relación con sus sobrinas, Francisco reconoció que actualmente no mantiene comunicación con las dos hijas mayores de Valentín Elizalde y atribuyó el distanciamiento a la influencia de terceras personas y a diferencias de carácter económico.

“Desgraciadamente, se fracturó por esa parte y no vieron la realidad y no ven la realidad de las cosas porque, al final de cuentas, ellas quieren dinero”, aseguró.

Pese a las diferencias, el hermano de ‘El Gallo de Oro’ expresó su deseo de que algún día sus sobrinas reconozcan sus errores y ofrezcan una disculpa a su abuela.

“Si tienen la esencia y si tienen la humildad, yo creo que van a pedir disculpas. No a mí, a lo mejor a mi mamá”.

Por ahora, la dinastía Elizalde busca mantener vivo el legado musical de Valentín Elizalde y de su padre, Lalo ‘El Gallo’ Elizalde, a través de un concierto programado para el próximo 3 de febrero en el Auditorio Nacional.

Francisco aseguró que uno de los objetivos del proyecto es que las nuevas generaciones conozcan la trayectoria de su hermano y el esfuerzo que realizó para consolidar su carrera en la música regional mexicana.