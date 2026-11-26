José Eduardo Derbez confirmó mediante un mensaje que actualmente está soltero, luego de que se le vinculara amorosamente con Mariana Bo. (Foto: Créditos Cuartoscuro)

José Eduardo Derbez aclaró cuál es su situación sentimental luego de rumores de un romance con Mariana BO, quien aseguró que estaban saliendo. El actor publicó un comunicado en sus redes sociales para asegurar que está soltero.

Las declaraciones del hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo llegan después de varios días de especulaciones sobre un posible romance con la DJ y violinista mexicana.

La situación tomó otro rumbo luego de que trascendiera que José Eduardo presuntamente dejó sola a Mariana BO durante una cita en un restaurante de la Ciudad de México.

José Eduardo Derbez aseguró que actualmente está soltero. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro) (Mario Jasso)

Tras esto, el actor publicó un comunicado en su cuenta de Instagram, donde aclaró su situación sentimental:

“A todos los medios, familiares, amigos, vecinos y chismosos, quiero informarles que estoy soltero, no estreno romance, no tengo novia secreta ni hago casting para una nueva relación, si me ven cenando con alguien seguro tenía hambre, si salgo de un hotel, probablemente me hospedé, si le sonrió al celular seguro vi un meme (...) estoy disfrutando de mi soltería”,

Recientemente, José Eduardo Derbez se separó de Paola Dalay, y tras un romance de 4 años su “corazón está temporalmente fuera de servicio por mantenimiento”.

José Eduardo Derbez compartió un comunicado para confirmar que está soltero. (Foto: Captura)

¿Qué dijo Mariana BO sobre José Eduardo Derbez?

Los rumores sobre un posible romance comenzaron después de que Mariana BO y José Eduardo Derbez fueron vistos juntos en diferentes ocasiones. La DJ habló sobre su relación con el actor durante una entrevista con el programa Ventaneando donde la artista explicó que se conocieron aproximadamente un año y medio atrás, cuando coincidieron en el proyecto ‘Par de ideotas’, pero fue después de su fiesta de cumpleaños cuando comenzaron a acercarse de otra manera.

La violinista también destacó algunas cualidades de José Eduardo Derbez, expareja de Paola Dalay, entre ellas su personalidad.

Sin embargo, la versión de un posible romance cambió cuando trascendió que José Eduardo presuntamente salió por la cocina de un restaurante para evitar a los medios de comunicación y dejó a Mariana BO en el establecimiento.

La DJ reaccionó a una publicación sobre el supuesto incidente en su cuenta de X con el mensaje: “Y yo diciendo que era un caballero”, posteriormente posteó un comunicado sobre el tema sin mencionar el nombre del hijo de Eugenio Derbez:

“Que fácil es buscar una mujer en privado, compartir momentos con ella, utilizar las redes y luego desacrditarla públicamente para proteger su imagen tras recibir un ‘no me gusta que me traten así’, no toleraré faltas de respeto y educación, yo también estoy soltera y disfruto de la vida”.

¿Quién es Mariana BO?

Mariana BO es una DJ, violinista y productora musical mexicana originaria de Culiacán, Sinaloa. Su nombre real es Sandra Mariana Borrego Robles y es reconocida por combinar instrumentos clásicos, especialmente el violín, con sonidos de música electrónica.

La artista estudió música clásica en la Escuela Superior de Música de su ciudad natal, pero posteriormente decidió explorar otros géneros y desarrollar una propuesta que mezcla sus conocimientos musicales con la música electrónica.

Mariana Bo es un DJ y violinista mexicana. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

Su estilo la llevó a presentarse en escenarios internacionales y festivales especializados. En 2022 hizo historia al convertirse en la primera DJ mexicana en presentarse en Tomorrowland, uno de los festivales de música electrónica más importantes del mundo.

Durante sus presentaciones, Mariana BO utiliza el violín eléctrico para incorporar melodías clásicas a sus mezclas electrónicas, con referencias a compositores como Mozart, Bach y Beethoven.

Además de sus presentaciones en vivo, ha desarrollado su carrera como productora musical y ha participado en diferentes escenarios internacionales, con lo que consiguió posicionarse dentro de la escena electrónica.