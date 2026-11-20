¿Las llamas del amor ya tocaron a su puerta? La DJ y violinista Mariana Bo confirmó que está saliendo con José Eduardo Derbez, después de que surgieron rumores sobre un posible romance entre ambos. Aunque todavía no son novios, la artista reconoció que entre ellos nació una atracción y que ambos están dispuestos a conocerse sentimentalmente.

Las nuevas declaraciones de la productora musical contrastan con lo que dijo hace un par de días antes cuando describió al actor como un gran amigo y aseguró que disfrutaban de pasar tiempo juntos, aunque no descartó que su relación pudiera convertirse en algo más.

Ahora, Mariana Bo reconoció que la atracción surgió después de su fiesta de cumpleaños y explicó que apenas comenzaron a salir. Además, habló sobre las cualidades que le gustan del hijo de Eugenio Derbez y reveló lo que él le contó acerca de su separación de Paola Dalay, madre de su hija Tessa.

¿Qué dijo Mariana Bo sobre su romance con José Eduardo Derbez?

Durante un encuentro con medios de comunicación, Mariana Bo confirmó que existe interés romántico entre ella y José Eduardo Derbez, de quien destacó su talento y personalidad.

“Nos estamos saliendo, nos estamos conociendo, yo estoy abierta al amor, yo estoy abierta a las oportunidades. Eres una mente brillante, a mí se me hace súper sexy eso, y es muy talentoso y caballeroso. La verdad, ambos somos artistas, nos entendemos muy bien, pero sí, sí, sí, sí hay algo”, declaró.

La violinista explicó que conoce a José Eduardo desde hace aproximadamente un año y medio, cuando participó como invitada musical en Par de ideotas, proyecto protagonizado por el actor y su hermano Vadhir Derbez, quien enfrenta una polémica por las denuncias de presunta violación en su contra.

Sin embargo, la atracción surgió tiempo después, cuando Mariana lo invitó a su fiesta de cumpleaños. Desde entonces, comenzaron a frecuentarse y decidieron explorar la posibilidad de una relación sentimental.

“Yo conocí a José Eduardo hace como un año, año y medio en lo de Par de ideotas, que me invitaron a tocar, pero lo invité a mi cumpleaños y a partir de ahí como que hubo ahí una chispa y a partir de ahí empezamos a salir”, relató.

La artista también destacó que José Eduardo es una persona caballerosa y detallista. Como ejemplo, recordó el ramo de flores que recibió del actor en su departamento, un regalo que compartió en sus redes sociales.

Pese a la cercanía entre ambos, Mariana aclaró que todavía no existe un noviazgo formal y que sus primeras citas ocurrieron hace apenas unos días.

“Empezamos a salir hace como unos días. A ver, así como novios, novios, pues no, todavía no, tranquilos, nos estamos conociendo”, puntualizó.

La DJ también rechazó que su vínculo se limite a una relación casual, pues aseguró que prefiere establecer relaciones sentimentales claras, aunque por ahora no existe un compromiso entre ambos.

“A mí sí me gusta tener relaciones bien, ¿no? Concretas. Él es un amigo, nos estamos pasando muy bien, estamos saliendo, nos estamos conociendo y no hay nada serio ahorita, pero la verdad sí estoy abierta al amor 100%”, expresó.

¿Qué reveló Mariana Bo sobre la separación de José Eduardo?

Las declaraciones de Mariana Bo surgieron semanas después de que José Eduardo Derbez anunció su separación de Paola Dalay, con quien tiene una hija llamada Tessa. La ruptura se dio a conocer públicamente a principios de noviembre de 2026.

Durante la entrevista, la violinista aseguró que José Eduardo le contó que se separó de Paola Dalay hace cinco meses. También señaló que lo percibe tranquilo tras la ruptura y recordó algunas de las actividades que compartieron.

“Sí, la verdad sí, con todos los temas de su separación y todo lo veo supertranquilo. O sea, nos fuimos a tirar y todo, desestrés total, nos fuimos de fiesta y mañana vamos a ir a comer. Yo estoy muy ocupada, tengo varios shows en diciembre, entonces ahí vamos”, comentó.

La DJ también fue cuestionada sobre Victoria Ruffo, madre de José Eduardo Derbez. Aunque aclaró que todavía no ha tenido oportunidad de conocerla personalmente, expresó su admiración por la actriz de telenovelas: “Ay, no, que soy su fan. Soy su súper fan, es una chingona ella. Soy su fan”, declaró.

Sandra Mariana Borrego Robles, conocida artísticamente como Mariana Bo, es una DJ, violinista y productora musical mexicana originaria de Culiacán, Sinaloa. Estudió música clásica en la Escuela Superior de Música de la ciudad y posteriormente decidió combinar el sonido del violín eléctrico con la música electrónica, una propuesta que le permitió desarrollar un estilo propio dentro de la escena internacional.

Su trayectoria la llevó a convertirse, en 2022, en la primera DJ mexicana en presentarse en el festival Tomorrowland, uno de los encuentros de música electrónica más importantes del mundo. A lo largo de su carrera, Mariana Bo se distinguió por incorporar elementos de compositores clásicos como Ludwig van Beethoven, Bach, Mozart y Vivaldi a sus presentaciones, lo que le permitió obtener reconocimiento internacional.