José Eduardo Derbez niega infidelidad de Paola Dalay y podría conocer a su pareja: ‘Saber con quien está mi hija’

José Eduardo Derbez dio las primeras declaraciones luego de que se revelara que Paola Dalay sale con César Romo, relación que se confirmó unas horas después de que ella anunció la ruptura con el actor.

De acuerdo con el hijo de Eugenio Derbez, la creadora de contenido no le fue infiel, pues ellos se separaron aproximadamente hace 6 meses, cuando ella no conocía al futbolista.

Además, José Eduardo Derbez no descartó conocer a la nueva pareja de Paola Dalay, pues consideró importante saber con quién convive su hija Tessa.

Paola Dalay y José Eduardo Derbez se separaron luego de 6 años de relación. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué dijo José Eduardo Derbez sobre Paola Dalay tras la ruptura?

Aparte de que José Eduardo Derbez negó una infidelidad de Paola Dalay, el actor enfatizó en que no tiene motivos para hablar mal de ella y menos públicamente.

“Fueron años maravillosos, han sido muchos viajes, momentos y cosas bonitas, no tengo nada más que hablar de ella, y si así lo fuera, no hay manera de que me queje porque es la mamá de mi hija y en 10 años no quiero que ella vea un problema entre los dos”, declaró ante diferentes medios en una entrevista compartida por De Primera Mano.

Él afirmó que no deseaba repetir los mismo patrones que su papás Eugenio Derbez y Victoria Ruffo quienes llevan muchos años distanciados.

Asimismo, reveló que le gustaría conocer a la nueva pareja de Paola Dalay para saber quién va a pasar tiempo con su hija Tessa y sentirse más tranquilo.

“Lo dijimos ahorita, pero no cortamos en ese momento, era una decisión tomada hace mucho. Ella puede hacer su vida, pero debe elegir bien con quién está, pues tiene una hija, si me lo quiere presentar que me lo presente para saber con quien va a estar conviviendo mi hija”, agregó.

De acuerdo con José Eduardo Derbez durante todo el proceso de separación, siempre pensaron en el bienestar de su hija. Además, descartó tener una nueva relación tras la ruptura con Paola Dalay.

“Estoy soltero, muy feliz, enfocado. Ni siquiera tengo tiempo, trabajo todos los días, no tengo ni hora. Nosotros no sabemos si ella ya vivió su duelo, cada quien lo tiene de diferente manera”.

Paola Dalay reveló más detalles sobre la ruptura con José Eduardo Derbez. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

Paola Dalay niega infidelidad y revela detalles sobre su ruptura con José Eduardo Derbez

José Eduardo Derbez y Paola Dalay anunciaron el fin de su relación mediante un video publicado en sus cuentas de Instagram. Tras dar a conocer la noticia, la influencer explicó que llevaban tiempo separados, aunque decidieron mantenerlo en privado por motivos laborales.

“No lo hicimos público porque por cuestiones de trabajo me pidió mantenerlo privado y lo respeté (...) intentamos recuperar la relación hace tiempo, pero como él bien lo dijo algunas cosas ya no funcionaban”, explicó Dalay para el programa De primera mano.

La creadora de contenido también habló sobre la manera en que ambos decidieron poner fin a su noviazgo con el hijo de Eugenio Derbez. Ella aseguró que, pese a las dificultades que implica una separación, buscaron mantener una relación cordial, especialmente por Tessa, su hija en común.

“Es complicado llegar a estas decisiones, pero sí es real que fue desde el amor. Si seguimos forzando, terminábamos mal, ahorita lo hicimos muy bien, somos buenos amigos, nos van a ver juntos porque tenemos una hija en común, por eso lo decidimos con respeto”, declaró durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.