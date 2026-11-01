José Eduardo Derbez confirma su separación de Paola Dalay: ‘Nos seguirán viendo juntos’

José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirmaron el fin de su relación después de varios meses de rumores sobre una posible crisis sentimental. La pareja compartió un video en Instagram en el que explicó que tomó la decisión desde hace tiempo, aunque no se sentía preparada para hacerla pública.

El actor, hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, y la creadora de contenido tuvieron una relación de aproximadamente seis años, durante la cual se convirtieron en padres de Tessa, quien nació en junio de 2024.

En su mensaje, ambos dejaron claro que, aunque ya no son pareja, mantendrán una relación cercana por su hija.

El actor José Eduardo Derbez y su expareja Paola Dalay se conocieron en 2019 y oficializaron su noviazgo en 2020. (Foto: Cuartoscuro) (Graciela López Herrera)

¿Qué dijeron José Eduardo Derbez y Paola Dalay sobre su separación?

En el video publicado en Instagram, Paola Dalay fue la primera en hablar y explicó que la decisión no era reciente, pero que ambos necesitaron tiempo para encontrar la manera de compartir la noticia “pues no estábamos listos para decirles”, expresó la creadora de contenido.

Posteriormente, José Eduardo Derbez confirmó que terminaron su relación y destacó que el respeto y el cariño entre ambos continúan, especialmente por la familia que formaron.

“Y sí, como dice Paola, si no lo habíamos dicho antes era porque tampoco sabíamos cómo decirlo, ni nosotros sabíamos qué onda. Pero, bueno, nada más para hacerlo oficial, de que ya no estamos juntos”, agregó el hijo de Eugenio Derbez.

Paola explicó que el público todavía podrá verlos juntos en algunas ocasiones, pues la separación no significa que dejarán de compartir momentos como familia.

“Y nos seguirán viendo juntos también, a veces. Bueno, hasta aquí nuestro reporte. Besos y abrazos”, comentó.

Durante el anuncio, ninguno de los dos explicó las razones específicas que los llevaron a separarse.

En una entrevista con diferentes medios de comunicación retomada por Univision, el hijo de Eduardo Derbez descartó una infidelidad en el noviazgo.

“Lo que pasa es que en ese tiempo estábamos tomando distancia y viendo si se podía solucionar y pues no se solucionó claramente, pero estamos muy bien y aparte somos muy amigos y nos llevamos muy bien”, aseguró.

¿Quién es Paola Dalay, expareja de José Eduardo Derbez?

Paola Dalay es una creadora de contenido mexicana que comparte publicaciones relacionadas con moda, belleza y estilo de vida en redes sociales. Su nombre comenzó a aparecer con mayor frecuencia en los medios de espectáculos a partir de su relación con José Eduardo Derbez.

La joven también ha realizado colaboraciones con marcas y contenido relacionado con el cuidado personal. Antes de convertirse en una figura conocida para los seguidores de la familia Derbez, mantenía una presencia más discreta en el ámbito del entretenimiento.

Su relación con el actor la llevó a compartir algunos aspectos de su vida personal, incluidos los momentos previos al nacimiento de su hija y experiencias de la maternidad.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay tienen una hija en común llamada Tessa. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Cómo comenzó la historia de amor de José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

La historia de José Eduardo Derbez y Paola Dalay comenzó en Instagram en 2019. Según contó la propia creadora de contenido en una dinámica de preguntas y respuestas, el primer acercamiento ocurrió cuando el actor respondió a una de sus historias.

“Nos conocimos por Instagram”, explicó Paola en una publicación en la que recordó cómo comenzó el contacto entre ambos.

“Un domingo equis me llegó un mensaje de él contestando una historia mía y pues así empezamos a hablar y a conocernos”, relató.

Después de intercambiar mensajes, la relación avanzó hasta que decidieron conocerse en persona. Paola vivía en Toluca, mientras que José Eduardo residía en la Ciudad de México, por lo que tuvieron que organizar su primer encuentro tomando en cuenta la distancia. Con el paso del tiempo, la relación se consolidó y se formalizó en 2020.