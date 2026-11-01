‘Se descompuso una pistola’: ‘Checo’ Pérez explica qué pasó en el GP de México 2026, el 300 de su carrera

Sergio Pérez logró estar durante el Gran Premio de México estuvo en el lugar 13. (Foto: EFE, Cuartosucuro)

¡Celébralo, ‘Checo’, no cualquiera cumple 300 carreras en la F1! Tras un año de ausencia y ahora como piloto de Cadillac, Sergio Pérez regresó al Gran Premio de México 2026 para correr frente a la afición mexicana. Sin embargo, pese a protagonizar uno de sus mejores arranques de la temporada, su regreso al Autódromo Hermanos Rodríguez estuvo marcado por los problemas en los pits y una penalización que complicaron sus posibilidades de remontar.

El mexicano, quien arrancó en la Parrilla de Salida desde la posición 20, consiguió recuperar 6 lugares durante las primeras vueltas y llegó a ocupar el puesto 13. No obstante, una parada prolongada en boxes lo relegó hasta la parte trasera de la clasificación.

‘Checo’ Pérez concluyó la carrera en el puesto 17, fuera de la zona de puntos, en una jornada que también estuvo marcada por el accidente de su compañero de Cadillac, Valtteri Bottas, que provocó una bandera roja y obligó a interrumpir la competencia.

¿Qué dijo ‘Checo’ Pérez sobre las fallas de Cadillac en el GP de México?

Sergio ‘Checo’ Pérez reconoció que los problemas de Cadillac durante las paradas en los pits complicaron su participación en el Gran Premio de México 2026, especialmente después de haber ganado varias posiciones tras el arranque.

Al finalizar la carrera, el piloto mexicano explicó que una falla en la pistola utilizada para cambiar los neumáticos provocó la pérdida de tiempo, lo que le impidió conservar los lugares que consiguió durante las primeras vueltas.

“Tuvimos una muy buena primera arrancada, después tuvimos una muy mala parada, se descompuso la pistola derecha y perdimos 4 o 5 segundos, que perdimos prácticamente las posiciones con los demás pilotos que habíamos recuperado en la arrancada”.

Posteriormente, ‘Checo’ Pérez recuperó posiciones tras la reanudación de la carrera, pero una nueva parada en pits y una penalización dificultaron su remontada en las últimas vueltas.

“Y luego en la segunda arrancada lo volvimos a conseguir, y luego entró el safety car y ya tuvimos que parar, seguimos la penalización, y ya a partir de ahí era muy difícil pasar”.

A pesar de los contratiempos, ‘Checo’ consideró que las dos arrancadas fueron los momentos más divertidos de su carrera, pues en ambas consiguió superar a varios rivales.

“Sí, sin duda, la verdad es que recuperé 4 o 5 lugares en cada arrancada, entonces sí, fueron divertidas”.

El mexicano también destacó la emoción de volver al Autódromo Hermanos Rodríguez después de su ausencia en la edición anterior, especialmente por el recibimiento de los aficionados durante su participación número 300 en la Fórmula 1.

“Fue increíble, fue volver a vivir el Gran Premio en México, fue un momento muy especial, lo extrañé mucho el año pasado, entonces volverlo a vivir aquí, enfrente de toda mi gente, muy especial”.

¿Cómo fue la carrera de ‘Checo’ Pérez en México?

El piloto tapatío comenzó el Gran Premio de México desde el puesto 20 de la parrilla, pero tuvo una buena salida que le permitió recuperar 6 posiciones y colocarse en el lugar 14 durante las primeras vueltas.

‘Checo’ Pérez logró mantenerse en la pista con los neumáticos blandos durante más de 30 vueltas, mientras otros pilotos realizaron sus primeras paradas en pits. Esta estrategia le permitió avanzar hasta el puesto 13 alrededor de la vuelta 20, aunque todavía tenía pendiente su cambio de neumáticos.

Sin embargo, su primera parada en boxes, alrededor de la vuelta 32, complicó la carrera. Cadillac tuvo problemas durante el cambio de neumáticos y la detención se prolongó, lo que provocó que el mexicano regresara a la pista en el puesto 19.

A este contratiempo se sumó una penalización de 5 segundos por exceder el límite de velocidad en el pit lane, una sanción que dificultó todavía más su recuperación.

La competencia cambió en la vuelta 46, cuando su compañero de escudería, Valtteri Bottas, sufrió un accidente que provocó una bandera roja. Tras la interrupción, Pérez aprovechó la reanudación para recuperar 5 posiciones y avanzar hasta el puesto 14.

Sin embargo, el mexicano perdió terreno frente a Isack Hadjar y Nico Hülkenberg, quienes lo superaron durante las siguientes vueltas. Después de otra visita a los pits en la parte final de la competencia, Pérez completó las 71 vueltas y terminó en la posición 17.

El Gran Premio de México terminó con el triunfo de su excompañero en Red Bull, Max Verstappen, seguido por Lewis Hamilton y Andrea Kimi Antonelli, quien aseguró el campeonato mundial de pilotos de 2026.

¿Qué pilotos han corrido las 300 carreras en la F1 al igual que ‘Checo’ Pérez?

El Gran Premio de México 2026 representó un momento especial para Sergio ‘Checo’ Pérez, quien se convirtió en el séptimo piloto en alcanzar las 300 carreras arrancadas en la Fórmula 1, una marca que lo colocó entre los competidores con mayor trayectoria en la historia de la categoría.

Antes del mexicano, los pilotos que alcanzaron las 300 carreras arrancadas en la Fórmula 1 fueron:

Fernando Alonso

Lewis Hamilton

Kimi Räikkönen

Rubens Barrichello

Michael Schumacher

Jenson Button

Sebastian Vettel también estuvo cerca de alcanzar esta marca. Aunque el cuatro veces campeón mundial se inscribió en 300 Grandes Premios de Fórmula 1, solo tomó la salida en 299 carreras, ya que no pudo participar en una de ellas.

Días antes del Gran Premio de México 2026, Cadillac anunció la renovación del contrato de Sergio ‘Checo’ Pérez hasta, al menos, 2029, con lo que aseguró su continuidad en la Fórmula 1. La escudería estadounidense destacó la experiencia del mexicano y sus aportaciones al desarrollo del equipo durante su primera temporada, mientras el piloto reafirmó su compromiso con el proyecto.