De ‘Rafa’ Márquez a Osmar Olvera: ¿Qué deportistas y famosos acudieron al Gran Premio de México 2026?

El entrenador de la Selección Mexicana, Rafael Márquez, acudió al Autódromo Hermanos Rodríguez para disfrutar del Gran Premio de México. (Foto, Cuartoscuro, Nayeli Reyes, Osmar Olvera/Instagram)

El rugido de los motores no fue el único protagonista del Gran Premio de México 2026 de Fórmula 1. Entre la velocidad, la adrenalina y la emoción de las carreras, actores, cantantes, deportistas y creadores de contenido se dieron cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez para disfrutar de la máxima fiesta del automovilismo.

Este fin de semana es especial para los aficionados mexicanos al automovilismo, pero sobre todo para Sergio ‘Checo’ Pérez, quien celebra sus 300 carreras en la Fórmula 1. El piloto tapatío regresa a competir ante su público con la escudería Cadillac y, como parte de los festejos, recibió un pastel conmemorativo de manos del empresario Carlos Slim Domit, quien lo acompañó en la celebración de este logro de su trayectoria.

La edición de 2026 del Gran Premio de México también está marcada por la posibilidad de que Andrea Kimi Antonelli conquiste el Campeonato Mundial de Pilotos. Sin embargo, fuera de la pista, distintas personalidades llamaron la atención con su presencia en el paddock, las gradas y otros espacios del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Carlos Slim Domit Carlos Slim Domit con 'Checo' Pérez durante la partida del pastel por sus 300 carreras en la F1 (Foto: Nayeli Reyes)

¿Qué deportistas acudieron al Gran Premio de México 2026?

A veces, la adrenalina de las carreras provoca milagros, porque hasta Jorge Campos, exportero de la Selección Mexicana y de los Pumas de la UNAM, dejó los huaraches en casa y acudió al Autódromo Hermanos Rodríguez con unos tenis Nike Air Jordan 1.

Otro de los invitados fue Osmar Olvera, clavadista mexicano y medallista olímpico en París 2024, quien aprovechó su visita para posar junto a los trofeos del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

Osmar Olvera posando con los trofesos de la F1. (Foto: Osmar Olvera/Instagram)

Ya sacó su credencial del INE y parece que ‘Memo’ Ochoa ya no lo vigila tanto, así que Gilberto Mora, joven futbolista de los Xolos de Tijuana, se dio permiso de visitar el Autódromo Hermanos Rodríguez para disfrutar del Gran Premio de México 2026 y ver correr a ‘Checo’ Pérez.

Aunque deberá tener cuidado de no excederse, porque Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana, también estuvo presente en la gran fiesta del automovilismo. El exfutbolista del Barcelona decidió olvidar por un momento el trago amargo de su debut con el conjunto tricolor y disfrutar de las prácticas libres de la Fórmula 1.

Dentro del ámbito del futbol mexicano, también estuvo el reciente nombrado presidente de la Liga MX, Francisco Iturbe, así como Dulio Davino, el director deportivo de la Selección Mexicana.

Rafa Rafael Márquez apoyando a 'Checo' Pérez en el GP de México. (Foto: Cuartoscuro) (Graciela López Herrera)

¿Qué famosos del espectáculo asistieron al GP de México 2026?

Entre las celebridades que acudieron al Gran Premio de México destacó Bárbara de Regil, actriz mexicana conocida por su participación en producciones de televisión y cine. También estuvo presente Eduardo Capetillo Gaytán, actor y cantante que formó parte de las personalidades invitadas al evento.

El mundo de los realities también tuvo representación con Gema Garoa y Karina Torres, participantes de La Casa de los Famosos, quienes disfrutaron de la velocidad de los monoplazas sobre la pista.

De igual forma, Marina Ochoa, tampoco quiso perderse la emoción del Gran Premio de México 2026 y se sumó a las celebridades que acudieron al Autódromo Hermanos Rodríguez para disfrutar de la Fórmula 1.

Otro de los asistentes fue Alex Montiel, mejor conocido como ‘El Escorpión Dorado’, creador de contenido que alcanzó popularidad por sus entrevistas a celebridades a bordo de un automóvil. Durante su visita, realizó grabaciones para su canal de YouTube, aunque también aprovechó para convivir con sus seguidores y lanzar algunos de los característicos albures de su personaje.

Escorpión Dorado también se hizo presente en el Autódromo Hermanos Rodríguez. (Foto: Nayeli Reyes)

Entre las personalidades de la comunicación y el entretenimiento también figuraron la conductora deportiva Vanessa Huppenkothen, los periodistas Carlos Loret de Mola y Joaquín López-Dóriga, así como el empresario y creador de contenido Oso Trava.

Aunque acudió principalmente como comentarista, Memo Schutz, segundo lugar de La Casa de los Famosos, también se hizo presente en el Autódromo Hermanos Rodríguez para cubrir el Gran Premio de México 2026. El comentarista deportivo estuvo por algunos instantes con su compañero en el reality el cantante Yahir.

Otro de los asistentes fue el empresario y exintegrante Shark Tank México, Arturo Elías Ayub, quien estuvo disfrutando de los tacos, champaña y demás en el Paddock.

Y hablando de comida, el reconocido chef Gordon Ramsay, famoso por conducir programas como Pesadilla en la cocina y Hell’s Kitchen, también se hizo presente en el Gran Premio de México 2026, donde presentó un menú especial para los invitados del paddock.

La cantante Sasha Sokol, exintegrante de Timbiriche, también asistió al Gran Premio de México 2026, donde estuvo acompañada de Alejandro Soberón Kuri, presidente y director general de CIE, empresa vinculada con la organización del evento de Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Entre celebridades, deportistas y creadores de contenido, el Gran Premio de México 2026 se convierte en una auténtica fiesta dentro y fuera de la pista, con miles de aficionados que disfrutan de la velocidad y acompañan a Sergio ‘Checo’ Pérez en una edición especial, marcada por su regreso a casa y la celebración de sus 300 carreras en la Fórmula 1.



