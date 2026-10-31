Con un auto, tarjetón y mensaje secreto: Así es un boleto del Paddock del Gran Premio de México 2026

Hay quienes compran boletos para ver a Sergio ‘Checo’ Pérez pasar a 300 kilómetros por hora y hay quienes tienen pases para verlo caminar o sobre su scooter rumbo al garaje de la escudería Cadillac. Los segundos son los boletos del Paddock del Gran Premio de México 2026, entre los cuales hay entradas que incluyen ¡un auuuuuto… de juguete!

Los boletos del Paddock Club de este año, emitidos por Mercedes, son una muestra que la escudería alemana vive una de sus mejores temporadas en la Fórmula 1 y que Kimi Antonelli puede coronarse campeón del mundo en el GP de México.

Además de la tarjeta de acceso al Gran Premio, Mercedes envió a sus invitados una caja exclusiva que incluso tiene un mensaje secreto para aquellas personas privilegiadas que obtuvieron una de sus invitaciones.

¿Cómo son los boletos de Paddock Club del Gran Premio de México 2026?

La caja con los boletos del Paddock Club 2026 de la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez incluye un carrito a escala de Mercedes, de la colección Lego Speed Champions.

Además de disfrutar de asientos en una de las secciones más exclusivas del fin de semana de F1 en México para ver a ‘Checo’ Pérez correr el Gran Premio 300 en su carrera deportiva y para disfrutar de Fernando Alonso, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, entre los pilotos de la parrilla de salida del Gran Premio de México 2026, la invitación de Mercedes tiene una tarjeta en color negro, la cual es necesaria para tener acceso a las suites del Autódromo Hermanos Rodríguez y a actividades como el Pit Lane Walk, en el que se pueden admirar los monoplazas de F1 dentro de los talleres de las escuderías.

Mientras no se realizan actividades en pista como la ‘qualy’ del Gran Premio de México 2026, los asistentes pueden convivir con mecánicos, ingenieros, celebridades, ver a los pilotos en sus ‘hospitality’ y disfrutar de la kermés, serie de establecimientos de tacos, botanas, cervezas y helados abierto para todos.

De manera adicional, la caja muestra una tarjeta en color negro, la cual contiene un mensaje oculto, el cual solo puede ser visto con ayuda de una lámpara ultravioleta que se incluye en el kit de Mercedes.

En años anteriores, las invitaciones de Mercedes al Paddock Club han destacado por su originalidad. La correspondiente al Gran Premio de México 2025 incluía un casco pintado por un artista europeo, mientras que las de años anteriores contenían una figura de Lego, con un cuadro para exhibirlo, una gorra de la escudería, entre otros objetos.

¿Qué es el Paddock Club en un GP de la F1?

El sitio web oficial de boletos de F1 asegura: “El F1 Paddock Club es el mirador perfecto para sentir la emoción del fin de semana de carreras”.

Las personas que cuentan con boletos para el Paddock Club de F1 tiene lugares sobre los garajes de las escuderías, lo que les permite ver todas las acciones en el carril de pits, el rugir de los motores en el arranque de un GP y la bandera de cuadros para determinar al ganador de una carrera.

“El F1 Paddock Club te lleva al corazón de cada momento clave. La pugna por el lugar en la recta principal. El último giro y acelerón hacia la bandera a cuadros. Donde cada milésima decide quién pierde y quién gana”, detalla la página de la F1.

Además del acceso al Pit Lane Wailk, ver a los pilotos de cerca y tener vista privilegiada del circuito, los asistentes al Paddock Club gozan de experiencias gastronómicas exclusivas, que incluyen fusión entre cocina global y local, una muestra gastronómica de 3 tiempos, entretenimiento culinario en vivo a cargo del chef, refrigerios todo el día, selección de vinos, entre otras cosas.