Guía del GP de México 2026: Cómo llegar al Autódromo, objetos prohibidos y todo lo que debes saber

Esto es todo lo que debes saber para el Gran Premio de México 2026 en caso de que asistas al Autódromo Hermanos Rodríguez. (Foto: Shutterstock)

El Gran Premio de México 2026 se celebra del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Si tienes boletos para alguna de las tres jornadas de actividades de la Fórmula 1, es importante que prepares tu llegada al recinto, revises los artículos permitidos y conozcas los horarios de las prácticas, la clasificación y la carrera.

Para facilitar la experiencia de los asistentes, los organizadores compartieron una serie de recomendaciones sobre movilidad, accesos, alimentos, bebidas y servicios disponibles durante el fin de semana y disfrutar mientras ‘Checo’ Pérez corre su Gran Premio número 300 en casa.

Checo’ Pérez vuelve a México para correr en la F1, esta vez como piloto de Cadillac. (Foto: Cuartoscuro). (Galo Cañas Rodríguez)

¿Cómo llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez para el GP de México 2026?

El Autódromo Hermanos Rodríguez no contará con estacionamiento para los asistentes al Gran Premio de México 2026, por lo que se recomienda utilizar el transporte público o el sistema Ticket2Ride.

Entre las alternativas de transporte público para llegar al recinto se encuentran las siguientes:

Metro: Línea 9, en las estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla.

Línea 9, en las estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla. Metrobús: Línea 2, en las estaciones Iztacalco y UPIICSA.

Línea 2, en las estaciones Iztacalco y UPIICSA. Trolebús: Línea 2, en las estaciones Ciudad Deportiva, Puerta 8, Puebla y avenida Río Churubusco.

Línea 2, en las estaciones Ciudad Deportiva, Puerta 8, Puebla y avenida Río Churubusco. Camiones: rutas 1, 9, 11, 27, 78, M1 Bicentenario y Corredor Sausa.

¿Dónde salen los autobuses de transporte remoto para el GP de México?

Otra alternativa son los autobuses de transportación remota, que tendrán cinco puntos de salida en la Ciudad de México y sus alrededores:

Estadio Banorte.

Plaza Carso.

Auditorio Nacional.

Expo Santa Fe.

Hipódromo de las Américas.

El servicio de ida hacia el Autódromo Hermanos Rodríguez operará de las 6:00 a las 12:00 horas, mientras que el regreso estará disponible de las 15:00 a las 19:00 horas.

El costo será de 150 pesos por viaje sencillo y 350 pesos por viaje redondo. Para utilizarlo, los asistentes deberán pagar con la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI), que podrán adquirir en los módulos de cada punto de salida por 15 pesos, además del saldo necesario para cubrir los trayectos. El pago en estos módulos será únicamente en efectivo.

El GP de México se corre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

¿Cuánto cuesta el Ticket2Ride para el GP de México 2026?

Los asistentes también pueden contratar el servicio Ticket2Ride, que ofrece transporte de ida y vuelta al Autódromo Hermanos Rodríguez durante los tres días del Gran Premio.

El costo es de 350 pesos por persona por día, más cargos por servicio, o 945 pesos por el abono de las tres jornadas.

El servicio cuenta con 13 puntos de salida:

Auditorio Nacional.

Coapa.

Condesa.

Estadio Banorte.

Hipódromo.

Interlomas.

Plaza Lindavista.

Mundo E.

Parque de los Venados.

Perisur.

Plaza Carso.

Reforma 222.

Santa Fe.

Los boletos pueden adquirirse a través de Ticketmaster.

El Autódromo Hermanos Rodríguez no contará con estacionamiento durante el Gran Premio de México 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Galo Cañas Rodríguez)

¿Cómo descargar los boletos y cuáles son los accesos al GP de México?

Los boletos para el Gran Premio de México 2026 son digitales y pueden consultarse desde la aplicación MexicoGP o el MexicoGP Account Manager.

Al ingresar a la plataforma, los asistentes podrán revisar la puerta de acceso, la zona y la grada donde se encuentran sus asientos.

Es importante recordar que los boletos deben mostrarse directamente desde la cuenta del MexicoGP Account Manager o desde la cartera digital del teléfono. No se aceptarán capturas de pantalla para escanear los accesos.

Las puertas del Autódromo abrirán a las 8:00 horas y cerrarán a las 20:00 horas, aunque los horarios están sujetos a cambios sin previo aviso. Además, las distintas zonas del inmueble no se comunican entre sí, por lo que es importante identificar correctamente el acceso correspondiente al boleto.

Por seguridad, los organizadores recomiendan evitar la compra de boletos en sitios ajenos a Ticketmaster, F1 Experiences o Formula1.com, así como en grupos de redes sociales y páginas de reventa. También piden no compartir fotografías de las entradas en redes sociales o aplicaciones de mensajería.

¿Qué objetos están permitidos y cuáles están prohibidos en el GP de México 2026?

Antes de salir de casa, es importante revisar qué artículos pueden ingresar al Autódromo Hermanos Rodríguez, pues algunos objetos no están permitidos por los protocolos de seguridad del evento.

Entre los artículos permitidos se encuentran:

Banderas sin asta.

Cámaras profesionales con un lente máximo de 300 milímetros.

Binoculares.

Sombreros y gorras.

Paraguas pequeños de punta chata.

Mochilas pequeñas, de preferencia transparentes.

Los objetos prohibidos para ingresar son:

Selfie sticks.

Bombas de humo.

Bengalas de luz o humo.

Bicicletas.

Mochilas de más de 30 x 30 x 12 centímetros.

Instrumentos musicales.

Mascotas.

Sergio 'Checo' Perez firmó contrato con Cadillac hasta 2029. (Foto: Cadillac F1 Team) (Cadillac Formula 1 Team/Cadillac Formula 1 Team)

¿Cómo funciona el sistema de pago para comprar alimentos y bebidas en el GP de México?

Para adquirir alimentos y bebidas dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez, los asistentes deberán utilizar el sistema Digicash, mediante el cual podrán recargar su Token con efectivo o tarjetas de débito y crédito de cualquier institución bancaria.

En las zonas Verde y Azul habrá tótems de autocarga para crear una cuenta y agregar saldo.

Si los asistentes realizaron sus recargas en los módulos y no utilizaron todo el dinero, podrán solicitar un reembolso digital a partir del sábado 7 de noviembre a las 11:00 horas y hasta el lunes 30 de noviembre a las 23:55 horas, mediante un formulario disponible en Digicash México GP.

Durante el evento habrá más de 50 opciones de comida, entre ellas El Farolito, Asadito del Mar, Mr. Sushi y Tacos Romita.

También se instalarán 11 estaciones gratuitas de hidratación a lo largo del recinto. En cuanto a las bebidas, la venta de cerveza en el Gran Premio de México estará disponible de las 11:00 a las 18:00 horas, mientras que la de otras bebidas alcohólicas será de las 12:00 a las 18:00 horas.

¿Cuáles son los horarios del GP de México 2026?

Las actividades del Gran Premio de México se desarrollarán durante tres días. Estos son los horarios de las prácticas, la clasificación y la carrera principal:

¿Qué recomendaciones seguir para asistir al GP de México 2026?

Además de revisar los accesos y las opciones de transporte, los organizadores recomiendan seguir las indicaciones del personal del evento y respetar los protocolos de seguridad durante la estancia en el Autódromo.

Para disfrutar de las actividades durante el fin de semana, se aconseja llevar zapatos cómodos, un cargador portátil, gorra, protector solar y una sombrilla pequeña de punta chata o impermeable, de acuerdo con las condiciones del clima.