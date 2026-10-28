‘¡Hasta un podio!’: Fans de ‘Checo’ Pérez sueñan con puntos para Cadillac en F1 tras Show Run

Cientos de aficionados se reunieron en Paseo de la Reforma para acompañar a Sergio ‘Checo’ Pérez durante su Show Run previo al GP de México. (Fotos: Cecilia López).

¡Ya se siente la F1esta! Cientos de personas se congregaron en Paseo de la Reforma para ver el Show Run de Sergio ‘Checo’ Pérez. Los fans que lo han acompañado durante sus 15 años de trayectoria en la Fórmula 1 mantienen su confianza en esta nueva etapa con Cadillac.

Fue una mañana de ‘donas’, olor a llanta quemada y sorpresas, pues ‘Checo’ Pérez renovó con Cadillac.

En la temporada debut de la escudería estadounidense, los pilotos no han logrado sumar puntos, pero los fans son conscientes de que está en etapa de desarrollo y los resultados vendrán mucho después.

“Sabemos que va a tardar en sumar o tener podios, pero hay que apoyarlo de aquí a que lleguen los resultados”, comentó Valeria, aficionada del piloto mexicano, en entrevista con El Financiero Deportes durante el Show Run.

Ella no es la única con fe en ‘Checo’. No es para menos: a pesar de las dificultades técnicas, el tapatío se ha mantenido competitivo dentro de Cadillac al tener mejores resultados que su compañero de equipo Valtteri Bottas en la mayoría de las sesiones y carreras. Incluso el tapatío estuvo a punto de sumar un punto en esta temporada durante el Gran Premio de Mónaco, aunque lo perdió por una sanción.

“Sabemos que está construyendo un equipo nuevo, tiene una responsabilidad enorme y lo que está haciendo es increíble. Entonces está padrísimo, la verdad”, añade Laura, fan que apoya a ‘Checo’ desde su debut en la F1.

Los seguidores de ‘Checo’ Pérez confían en que Cadillac pueda pelear por sus primeros puntos con el mexicano durante la temporada 2027 de Fórmula 1. (Foto: Cecilia García).

¿Qué esperan los fans de Sergio ‘Checo’ Pérez para el siguiente año?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac. Desde el inicio, el tapatío advirtió que no buscaría sumar puntos ni podios, sino que el esfuerzo estaría concentrado en el desarrollo del monoplaza y el proyecto.

Y aunque para la temporada 2027 de la Fórmula 1 todavía será una escudería nueva, muchos piensan que el siguiente año ‘Checo’ alcanzará la zona de puntos por primera vez con Cadillac.

“Ya con más experiencia, ya habiéndose fogueado este año, sí tienen la oportunidad de por lo menos pelear por algunos puntos”, comenta Laura; una opinión con la que concuerda Alonso Salinas, otro fan que llegó a Paseo de la Reforma para disfrutar del Show Run.

“Yo creo que un par de puntos estaría bien, aunque sea uno”, comenta. Irving añade que también le gustaría ver a ‘Checo’ puntuando el siguiente año.

“Yo creo que sí va a poder pelear por puntos el próximo año, yo espero y ¿quién sabe, no? Qué tal que dan la sorpresa”, comentó en entrevista. E incluso hay quienes son más optimistas: “Le auguro, por lo menos un podio”, dice Isaac.

La afición de ‘Checo’ Pérez sueña con verlo entre los tres primeros lugares de una carrera y espera que Cadillac mejore sus resultados en la próxima temporada de Fórmula 1. (Foto: Cecilia López).

¿Cuántos años estará ‘Checo’ Pérez con Cadillac?

Si ‘Checo’ Pérez no gana puntos la siguiente temporada, aún hay oportunidades. Esta mañana anunció que extendió su contrato con Cadillac hasta el 2029.

En un comunicado el piloto mexicano afirmó que continuar dentro de este proyecto es algo natural: “se siente como la continuación de este capítulo (…) Todavía hay mucho trabajo por delante y estoy totalmente comprometido para los próximos tres años".

Con esta buena noticia, Sergio Pérez continúa con sus actividades rumbo al Gran Premio de México, el cual es el número 300 del tapatío.