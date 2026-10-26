Calendario de la F1 en México: Ruta de ‘Checo’ y los pilotos, Show Run y todas las actividades

'Checo' Pérez y la Fórmula 1 entran en la semana del Gran Premio de México (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro).

Los motores se calientan desde los días anteriores al fin de semana del Gran Premio de México 2026, pues la capital del país se llena de actividades para los aficionados antes de que los monoplazas salgan a la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Sergio ‘Checo’ Pérez protagoniza algunos de los eventos importantes en la Ciudad de México, mientras que otras escuderías preparan experiencias para acercar la Fórmula 1 a sus seguidores. El piloto mexicano, quien corre su primer GP de México con la escudería Cadillac, tiene agenda pública para seguirle la pista desde antes del inicio de las prácticas.

Fórmula 1: ¿Qué actividades habrá antes del GP de México 2026?

La agenda para la semana del Gran Premio de México combina eventos abiertos al público con experiencias que requieren registro o acceso especial. Estos son algunos eventos que habrá en la semana:

Calendario de ‘Checo’ Pérez: Conferencia, ‘cascarita’ de futbol y Show Run en Reforma

El martes 27 de octubre, ‘Checo’ Pérez ofrece una conferencia de prensa a las 10:00 horas en Plaza Carso. Una hora después participa en ‘De la Pista a la Cancha’, un partido amistoso que reúne a figuras del deporte y de múltiples ámbitos para jugar una ‘cascarita’ que se podrá ver en vivo.

El miércoles 28 llega uno de los acontecimientos más esperados y significativos por sus seguidores: el Show Run de Cadillac en Paseo de la Reforma. La exhibición comienza a las 10:00 horas y recorre el tramo entre la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia con varias actividades programadas.

Otros eventos de F1 durante la semana del Gran Premio de México 2026

En actividades de otras escuderías, la escudería Williams tiene programado un Social Run el martes 27 a las 6:30 horas en Commando Prado Norte.

En tanto, Gallery CDMX albergará un pop-up —local de merch temporal— relacionado con Lando Norris del 29 de octubre al 1 de noviembre para los aficionados al piloto de McLaren.

La marca de tiendas deportivas InnovaSport lanzó una convocatoria para uan convivencia con Nico Hülkenberg, de Audi, en la que estarán 75 clientes seleccionados que registren sus compras, aunque no especificaron cuándo será.

El jueves 29 habrá actividades de F1 Experiences para invitados, incluido un recorrido por el pit lane, una vuelta guiada al circuito y apariciones especiales de invitados especiales.

Calendario del GP de México: Prácticas, clasificación y carrera de ‘Checo’ Pérez

Luego de las actividades más allá de la pista, se activa el fin de semana de carrera del Gran Premio de México 2026, lo cual comienza el viernes 30 de octubre con las primeras prácticas libres y concluye el domingo 1 de noviembre con la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Este es el calendario de las sesiones oficial de la Fórmula 1, con horarios del centro de México: