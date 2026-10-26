Dron ucraniano alcanza tren donde viajaba el Lokomotiv de César Montes en Rusia

El mexicano César Montes sufrió ataque con drones al tren donde viajaba con el Lokomotiv (Foto: Cuartoscuro).

El equipo del Lokomotiv de Moscú, donde juega el mexicano César ‘Cachorro’ Montes, viajaba en un tren que fue atacado por drones ucranianos cuando cubría la ruta entre Anapa y la capital rusa, informaron este lunes medios locales.

Los jugadores regresaban a Moscú después de disputar un partido contra el Rostov del Don, en el que el Lokomotiv perdió 2-0. Montes no tuvo minutos y permaneció en la banca.

Ataque al tren del Lokomotiv: ¿qué pasó y dónde ocurrió?

Según el periodista deportivo Iván Kárpov citado por la agencia EFE, el ataque ocurrió en la región rusa de Vorónezh y no afectó al vagón en el que viajaban los futbolistas.

Los médicos del equipo auxiliaron de inmediato a los pasajeros heridos en otros vagones. Mientras tanto, los jugadores continuaron su trayecto hacia Moscú en autobús.

Vadim Shpinev, representante de varios futbolistas del club, confirmó a la agencia TASS que los integrantes del equipo y el personal técnico resultaron ilesos.

Posteriormente, el Lokomotiv publicó un comunicado para informar que todos sus integrantes habían llegado a salvo a Moscú.

“Tras las informaciones difundidas por los medios, el FC Lokomotiv anuncia que el equipo ha regresado al completo a su centro de entrenamiento y ha comenzado la preparación para los partidos de la Copa y el Campeonato de Rusia”, señaló el club.

De acuerdo con el medio ruso RBC, las autoridades de Vorónezh reportaron que cinco pasajeros resultaron heridos. Aleksandr Gúsev, gobernador de la región, informó que las defensas antiaéreas derribaron 113 drones sobre la ciudad y sus alrededores.

En total, el ataque de la noche dejó tres personas muertas y 39 heridas, según los datos citados en los reportes.

Hasta el momento, el mexicano César Montes no se ha pronunciado públicamente sobre el incidente.

El 'Cachorro' es uno de los pilares de Selección Mexicana. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

César Montes: El mexicano que juega en el Lokomotiv de Moscú

En la temporada actual, Montes acumula siete partidos disputados, un gol y tres tarjetas amarillas en poco más de 500 minutos de juego.

Después del Mundial 2026, el defensor se reincorporó al Lokomotiv para disputar la liga y la copa de Rusia.

A mediados de septiembre, el zaguero sufrió una sobrecarga muscular que lo dejó fuera de último momento de la primera convocatoria de Rafa Márquez al frente de la Selección Mexicana.

Montes regresó a la actividad y disputó los tres partidos anteriores del Lokomotiv antes del encuentro contra el Rostov del Don, en el que permaneció en la banca.

Formado en las fuerzas básicas de Monterrey, César Montes suma 72 partidos con la Selección Mexicana, con la que ha marcado cuatro goles.

El defensor sonorense debutó con el Tri durante el proceso rumbo al Mundial de Rusia 2018, aunque quedó fuera de la lista definitiva para el torneo.

Posteriormente, se consolidó como titular para Qatar 2022 bajo la dirección de Gerardo ‘Tata’ Martino. Después dio el salto al futbol europeo para jugar con el Espanyol de Barcelona, antes de fichar por el Almería y posteriormente por el Lokomotiv de Moscú.

En el Mundial 2026, Montes fue titular en todos los partidos de México excepto contra Corea del Sur, encuentro que se perdió por suspensión. En los octavos de final ante Inglaterra, salió de cambio al medio tiempo por una molestia muscular.