Brewers vs. Rays HOY: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el Juego 3 de la Serie Mundial?

Brewers y Rays chocan en el tercer juego de la Serie Mundial 2026 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: MLB.com, IA Gemini).

Los Tampa Bay Rays están obligados a reaccionar ante Milwaukee Brewers en el Juego 3 de la Serie Mundial 2026. Luego de que los Cerveceros encontraron la manera de remontar, se fueron 2-0 arriba en la serie y quieren terminar todo en 4 encuentros.

Pero los Rays vuelven a casa con la presión de cambiar la historia con un ingrediente especial: Freddy Peralta, quien pasó ocho temporadas con Milwaukee, ahora busca frenar a sus antiguos compañeros desde la lomita de Tampa Bay.

¿Cuándo y a qué hora es el Juego 3 de Brewers vs. Rays?

El tercer juego de la Serie Mundial 2026 se disputa este lunes 26 de octubre en el Tropicana Field, casa de Tampa Bay, en San Petersburgo, Florida. El playball está programado para las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

El encuentro forma parte de la serie al mejor de siete partidos. Milwaukee ganó los dos primeros en el American Family Field y ahora la actividad se traslada a Florida, donde los Rays tienen la oportunidad de reducir la desventaja frente a su afición.

El Juego 3 de la Serie Mundial podrá verse en México mediante ESPN, Disney+ y el canal Nu9ve, además de otras opciones de streaming y televisión de paga:

Evento : Brewers vs. Rays, Juego 3 de la Serie Mundial 2026

: Brewers vs. Rays, Juego 3 de la Serie Mundial 2026 Fecha : Lunes 26 de octubre de 2026

: Lunes 26 de octubre de 2026 Hora : 18:00 horas, tiempo del centro de México

: 18:00 horas, tiempo del centro de México Estadio : Tropicana Field, en San Petersburgo, Florida.

: Tropicana Field, en San Petersburgo, Florida. Transmisión: ESPN (TV de paga), Disney+ (streaming), Nu9ve (TV abierta) y otras opciones

¿Cómo llegan los Brewers y los Rays al Juego 3?

Milwaukee tomó ventaja de 2-0 tras imponerse 3-2 en el primer encuentro y remontar una desventaja de cuatro carreras para ganar 5-4 el sábado. Los Cerveceros conectaron 11 hits en el segundo cotejo y anotaron cinco carreras consecutivas después de quedar abajo 4-0 en la primera entrada.

Sal Frelick empató el marcador con un cuadrangular en la sexta entrada y Cooper Pratt produjo la carrera decisiva en la séptima. El relevo también fue determinante: Aaron Ashby consiguió el salvamento y Milwaukee limitó la reacción de Tampa Bay en el noveno episodio.

Los Rays necesitan corregir fallas defensivas y mejorar su ejecución ofensiva. Tampa Bay experimentó errores en las bases, pifias y 19 ponches en los primeros dos juegos, frente a un promedio de 7.1 por partido durante la temporada regular.

El mánager Kevin Cash reconoció que el equipo no jugó su partido más limpio. La novena de Tampa Bay también dejó escapar oportunidades para empatar, incluida la última entrada del Juego 2, cuando Jonny DeLuca llegó a tercera base, pero los Rays no consiguieron llevarlo al plato.

Freddy Peralta vs. Robert Gasser: Los abridores del Juego 3

Peralta será el abridor de Tampa Bay. El dominicano llega en gran forma: acumula marca de 7-0 y efectividad de 0.89 en sus últimas 10 presentaciones, incluidas nueve aperturas. Además, fue nombrado Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Del otro lado está Robert Gasser, lanzador zurdo de Milwaukee. Registra marca de 2-0 y efectividad de 1.51 en ocho presentaciones desde el 26 de agosto, entre temporada regular y postemporada. En sus dos aperturas de playoffs ha permitido una carrera en nueve entradas.