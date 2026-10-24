Brewers vs. Rays EN VIVO HOY: ¿Dónde ver el Juego 2 de la Serie Mundial 2026?

Brewers y Rays disputan el Juego 2 de la Serie Mundial 2026 en Milwaukee. Los Cerveceros buscan ampliar su ventaja antes de viajar a Tampa Bay para continuar la lucha por el título. (Foto: EFE)

Tras el triunfo de los Milwaukee Brewers en el primer juego de la Serie Mundial 2026, los Cerveceros y los Tampa Bay Rays vuelven al diamante para disputar el segundo encuentro, en el que la novena de Florida buscará empatar la serie y evitar que su rival tome una ventaja de dos victorias.

Aunque Milwaukee comenzó el Clásico de Otoño con el pie derecho, todavía queda camino por recorrer. La Serie Mundial se disputa al mejor de siete partidos, por lo que el equipo que consiga cuatro triunfos se coronará campeón de las Grandes Ligas. Los Cerveceros necesitan tres victorias más para conquistar el título, mientras que Tampa Bay intentará recuperarse en el segundo duelo.

Esta edición tiene un ingrediente especial: ninguna de las dos franquicias ha ganado antes una Serie Mundial. Por ahora, los Cerveceros llevan ventaja después de imponerse por 3-2 en el primer partido, disputado en el American Family Field. Con la localía de su lado, Milwaukee intentará repetir el resultado antes de que la serie se traslade a Florida.

Gracias a una revisión en el último out de la novena entrada, Tampa Bay tuvo la oportunidad de empatar el primer juego de la Serie Mundial (Foto: EFE)

¿Dónde ver el segundo juego de Serie Mundial EN VIVO? Transmisión del Brewers vs. Rays

Los aficionados al beisbol en México tendrán diferentes alternativas para seguir el segundo partido entre Milwaukee Brewers y Tampa Bay Rays, correspondiente a la Serie Mundial 2026. Las opciones incluyen canales de televisión y plataformas digitales, con alternativas de paga y streaming para quienes quieran acompañar el encuentro desde distintos dispositivos.

Canal NU9VE

ESPN

Disney+

ViX

Si no cuentas con alguna de estas opciones, en El Financiero Deportes tendremos actualizaciones del encuentro y de lo que ocurra durante la Serie Mundial. Podrás seguir la información más relevante de la eliminatoria, incluidos los resultados y los acontecimientos que definan el rumbo de la lucha por el campeonato.

¿A qué hora ver el segundo juego de Brewers vs. Rays?

Después de tomar ventaja en el primer partido, los Milwaukee Brewers regresan al diamante frente a su afición con la intención de acercarse al campeonato. La novena local tendrá otra oportunidad de aprovechar el American Family Field, mientras que los Rays buscarán responder con el bate y el pitcheo para evitar que la serie se complique antes de su regreso a casa.

El segundo capítulo del Clásico de Otoño comienza este sábado 24 de octubre. Estos son los detalles para seguir el encuentro desde México:

Fecha: Sábado 24 de octubre de 2026.

Sábado 24 de octubre de 2026. Hora: 18:00 horas, tiempo del centro de México.

18:00 horas, tiempo del centro de México. Sede: American Family Field, Milwaukee, Wisconsin.

La serie cambiará de escenario para el tercer partido, programado para el lunes 26 de octubre en el Tropicana Field, en St. Petersburg, Florida. Los Rays volverán a jugar ante su afición y tendrán la oportunidad de aprovechar la localía en los siguientes encuentros. Milwaukee regresará al American Family Field para los juegos 6 y 7 únicamente si son necesarios para definir al campeón.

Drew Rasmussen, lanzador de los Rays de Tampa Bay. (AP Foto/David J. Phillip) (David J. Phillip/AP Photo/David J. Phillip)

¿Cómo fue el primer juego de la Serie Mundial 2026? Brewers tomó ventaja

Los Milwaukee Brewers comenzaron la Serie Mundial con una victoria por 3-2 sobre los Tampa Bay Rays en un encuentro que se definió hasta el último out. La novena local combinó ocho imparables y aprovechó sus oportunidades ofensivas para quedarse con el primer triunfo de la eliminatoria.

La ofensiva de Milwaukee produjo dos carreras desde la primera entrada. Jackson Chourio conectó un sencillo y posteriormente Christian Yelich disparó un triple que permitió la llegada del venezolano al plato. William Contreras amplió la ventaja con otro imparable que llevó a Yelich a la registradora y colocó el marcador 2-0.

El abridor de Tampa Bay, Nick Martínez, logró recuperarse después de ese inicio y colgó cuatro ceros consecutivos. Los Rays aprovecharon la oportunidad para acercarse en la cuarta entrada, cuando el mexicano Jonathan Aranda recibió una base por bolas y avanzó hasta tercera con un doble de Junior Caminero. Liam Hicks produjo la primera carrera de Tampa Bay con un rodado hacia la primera base.

Por Milwaukee, Jacob Misiorowski cumplió con cinco entradas de trabajo en las que permitió cuatro imparables y una carrera, además de registrar tres ponches y una base por bolas. Después de su salida, Abner Uribe y Aaron Ashby se encargaron de mantener bajo control a la ofensiva visitante.

Los Cerveceros ampliaron la diferencia en la séptima entrada. Cooper Pratt recibió una base por bolas y avanzó durante la jugada siguiente, antes de anotar gracias a un sencillo de Chourio que puso el marcador 3-1. Esa carrera terminó por marcar la diferencia en un partido que todavía tenía reservado un cierre complicado.

En la novena entrada, los Rays volvieron a amenazar. Aranda y Chandler Simpson conectaron sencillos consecutivos, mientras que un doble robo y una base por bolas a Caminero colocaron a Tampa Bay en posición de buscar la remontada. Sin embargo, Milwaukee consiguió un out que permitió anotar a Jorge Mateo, corredor sustituto de Aranda, para acercar el marcador a 3-2.

Trevor Megill, encargado de cerrar el encuentro, consiguió recuperarse de la presión y ponchó a Jonny DeLuca para asegurar la victoria. El relevista se apuntó el salvamento, mientras que Misiorowski se llevó el triunfo y Martínez cargó con la derrota.

En el apartado ofensivo, Contreras terminó de 3-2 con una carrera impulsada, mientras que Aranda tuvo una actuación destacada para Tampa Bay al conectar tres imparables en tres turnos y anotar una carrera. Pese a su aporte, los Rays no consiguieron igualar el marcador.

Con el resultado, Milwaukee se colocó arriba 1-0 en la Serie Mundial. La novena local intentará aprovechar ese impulso en el segundo partido, aunque Tampa Bay tendrá la oportunidad de emparejar la eliminatoria antes de que ambos equipos se trasladen a Florida.

Juego 3 de la Serie Mundial 2026: ¿Cuándo es el siguiente encuentro de Brewers vs. Rays?

Después del segundo partido en Milwaukee, la Serie Mundial continuará en Florida. El tercer encuentro se jugará en el Tropicana Field, donde Tampa Bay buscará hacer valer su localía en la siguiente etapa del Clásico de Otoño.

Fecha: Lunes 26 de octubre de 2026.

Lunes 26 de octubre de 2026. Hora: 18:00 horas, tiempo del centro de México.

18:00 horas, tiempo del centro de México. Sede: Tropicana Field, St. Petersburg, Florida.

Tropicana Field, St. Petersburg, Florida. Dónde ver en México: Canal NU9VE, ESPN, Disney+ y ViX.

El calendario contempla hasta siete partidos, aunque los últimos tres solamente se disputarán si son necesarios. Milwaukee busca conseguir su primer campeonato después de regresar a esta instancia tras 44 años, mientras que Tampa Bay intentará conquistar el primer título de su historia luego de sus participaciones anteriores en 2008 y 2020.

Con información de EFE.