Trazabilidad, T-MEC y el arte de navegar la volatilidad

Las cadenas de suministro enfrentan un punto de inflexión sin precedentes. Cambios acelerados en los hábitos de consumo, promociones agresivas, incertidumbre macroeconómica y tensiones geopolíticas han dejado claro que el forecasting tradicional, aquel basado únicamente en la demanda histórica, ha dejado de ser suficiente. Hoy, los pronósticos fallan con mayor frecuencia no porque las herramientas sean malas, sino porque el entorno se ha vuelto estructuralmente volátil e impredecible.

En México y la región, esta volatilidad tiene un catalizador adicional de alto impacto: la revisión del T-MEC y las crecientes exigencias de trazabilidad de insumos y reglas de origen. En sectores clave como el automotriz, metalmecánico y manufacturero, el debate no es menor; el incremento exigido en el contenido regional y la fiscalización sobre insumos provenientes de Asia plantean un dilema directo a la rentabilidad. El reto actual de la dirección de Operaciones y Cadena de Suministro ya no es solo intentar adivinar el futuro con mayor precisión, sino desarrollar la capacidad de reaccionar con agilidad para equilibrar el inventario, los costos operativos y el nivel de servicio sin caer en el desabasto o la sobreinversión.

TRAZABILIDAD Y T-MEC: EL DATO DE ORIGEN COMO VARIABLE ESTRATÉGICA

Durante los últimos años, el nearshoring atrajo a cientos de empresas a territorio mexicano para capitalizar el acceso preferencial al mercado estadounidense. Sin embargo, para mantener esos beneficios arancelarios y evitar penalizaciones de hasta un 10% adicional por incumplimiento en certificados de origen, las empresas deben ir un paso más adelante en la gestión de su información.

La trazabilidad de insumos dejó de ser un simple trámite aduanero o de comercio exterior (COMEX) para convertirse en un parámetro de planificación operativa. Para estar preparadas ante las exigencias normativas y la volatilidad del mercado, las organizaciones deben enfocar su estrategia en tres pilares fundamentales:

Cuantificación del impacto en el portafolio: El primer paso es auditar con precisión qué porcentaje del catálogo de productos depende de componentes importados de fuera de la región del T-MEC y cuál es la afectación financiera real si se pierde el beneficio arancelario. Sorprendentemente, muchas empresas aún operan a ciegas sobre el impacto marginal por SKU.

Evaluación dinámica de proveedores: Si la regla de origen exige un incremento de contenido regional, la búsqueda de nuevos proveedores locales o regionales debe integrarse al análisis de demanda. Cambiar de proveedor implica negociaciones, nuevos tiempos de entrega (lead times) y variaciones en costos que impactan directamente el nivel de inventario de seguridad.

Integración End-to-End de los certificados de origen: Integrar los datos de COMEX y compras dentro de la plataforma global de cadena de suministro permite mapear la trazabilidad desde la orden de compra en origen hasta la entrega final, garantizando visibilidad en tiempo real para la toma de decisiones.

EL SALTO CUALITATIVO: DE LA INTUICIÓN AL DEMANDSENSING Y LA IA

Históricamente, muchas pequeñas y medianas empresas, que forman las capas Tier 2 y Tier 3 de las grandes cadenas de valor, han operado bajo la “memoria institucional” o la intuición del fundador. En un mercado convulso, este enfoque genera cuellos de botella e ineficiencias críticas.

La tecnología y la Inteligencia Artificial hoy permiten dar un salto cuantitativo sin necesidad de inversiones astronómicas ni proyectos interminables:

Limpieza de datos y regla de pareto: Antes de automatizar, es esencial “limpiar” la demanda histórica, aislando picos atípicos por promociones o desabastos pasados, y enfocar la atención prioritaria en el 20% de los productos críticos que generan el 80% de las ventas y el margen (Clasificación ABC).

Demand Sensing (Detección de la demanda): Mediante algoritmos avanzados e IA, es posible analizar señales del mercado en tiempo real, tendencias de consumo, eventos macroeconómicos e indicadores de comercio. En lugar de reaccionar cuando el pedido del cliente ya cambió, la detección temprana permite ajustar las compras y la producción semanas antes.

Procesos colaborativos (S&OP / IBP): La tecnología es solo la mitad de la ecuación; la otra mitad es la alineación interna. Romper los silos entre Comercial, Finanzas y Supply Chain a través de reuniones de planificación de ventas y operaciones (Sales and Operations Planning) asegura que todos tomen decisiones sobre una única versión de la verdad.

CONSTRUIR RESILIENCIA EN UN ENTORNO IMPREDECIBLE

México se encuentra en un momento decisivo. Mientras las grandes corporaciones avanzan rápidamente en la digitalización de sus operaciones, el tejido empresarial en su conjunto debe acelerar la adopción tecnológica para mantenerse competitivo frente a las nuevas exigencias de América del Norte.

El verdadero equilibrio en la cadena de suministro se logra en la intersección de tres variables: disponibilidad de producto (nivel de servicio), optimización del capital de trabajo (inventario) y eficiencia operativa (costos logísticos). Frente a la volatilidad de la demanda y las presiones regulatorias del T-MEC, las empresas que triunfarán no serán las que intenten adivinar perfectamente el mañana, sino aquellas que cuenten con la trazabilidad, la tecnología y la agilidad para responder primero a cualquier escenario.