Técnica, cuerpo y espíritu: Sumo vuelve a México tras 45 años; fecha, sede y boletos del torneo

El evento Sumo CDMX se lleva a cabo en noviembre. Esta es la fecha, horario y lo que debes saber de las peleas de sumo. (Foto: Cortesía/ChatGPT)

México tiene la lucha libre y Japón, el sumo: una disciplina en la que la fuerza física se combina con la técnica, la concentración y una tradición milenaria. Ahora, los aficionados mexicanos tendrán la oportunidad de acercarse a este espectáculo con Sumo CDMX, un evento que marca el regreso de este deporte a nuestro país después de 45 años de ausencia.

Lejos de ser únicamente un enfrentamiento para derribar al rival, cada combate de sumo está rodeado de rituales y simbolismos que reflejan la filosofía de esta práctica japonesa. Los rikishi, como se conoce a los luchadores, suben al dōjō para medirse en una disciplina que exige preparación física, estrategia y control mental, tres elementos que se resumen en una idea: técnica, cuerpo y espíritu.

16 peleadores de sumo visitarán la CDMX para un torneo. (Foto: Ricardo Díaz/El Financiero)

¿Dónde y cuándo es el torneo de sumo en la CDMX?

La fecha en la cual se lleva a cabo el torneo de peleas de sumo es el sábado 14 de noviembre de 2026 a partir de las 8:00 p.m.

La sede del evento es la Arena CDMX, al norte de la ciudad. La dirección es Av. de las Granjas 800, Santa Barbara, alcaldía Azcapotzalco.

Para llegar al lugar en transporte público, puedes optar por descender en la estación Ferrería y caminar unos minutos o tomar un camión en ese mismo sitio. También tienes la opción de bajarte en la estación Fortuna del Tren suburbano.

¿Cómo es el torneo de sumo en la CDMX?

Los luchadores profesionales de sumo se dividieron en cuatro grupos de 4 integrantes cada uno y deberán enfrentarse entre ellos. Aquel que tenga mayor número de victorias es quien avanza a la siguiente ronda.

Solo 4 avanzan a las semifinales, donde se dividen nuevamente en llaves para combatir uno contra uno. Los dos ganadores pasan a la final para definir al nuevo campeón.

Los combatientes confirmados son:

Akiseyama Mitsuhiko

Hidenoumi Takuya

Shiden Takumi

Daishoho Kiyohiro

Sakigake Takeshi

Gochozan Masashi

Narutaki Kazuki

Ryusei Shota

Yokoshuho Koki

Maikeru Shuki

Asadaimon Usubaru

Akatsukasa Kei

Kototaisei Naoki

Otoryusei Toshiki

Las batallas de Sumo terminan cuando uno de los dos peleadores toca el suelo dentro del dōjō con algo que no sean sus pies o si se sale de los límites del mismo. (Foto: Cortesía)

¿Dónde comprar los boletos para las peleas de sumo en CDMX?

Los boletos para asistir a las peleas de sumo en la CDMX están disponibles en la página digital de Superboletos. Los costos anunciados son los siguientes:

Ring Side: $2,235 pesos.

$2,235 pesos. SP Platino: $2,008 pesos.

$2,008 pesos. SP Oro VL: $2,008 pesos.

$2,008 pesos. SP Oro: $2,008 pesos.

$2,008 pesos. SP Platino VL: $2,008 pesos.

$2,008 pesos. Retráctil VIP: $1,733 pesos.

$1,733 pesos. Zona Sabritas: $1,520 pesos.

$1,520 pesos. Zona Miniso: $1,520 pesos.

$1,520 pesos. Zona Banco Azteca: $1,520 pesos.

$1,520 pesos. Zona Pepsi: $1,520 pesos.

$1,520 pesos. Platea: $1,520 pesos.

$1,520 pesos. Zona Boing: $1,520 pesos.

$1,520 pesos. Zona McCormick: $1,520 pesos.

$1,520 pesos. Zona Elektra: $1,520 pesos.

$1,520 pesos. Cap Diferentes: $1,174 pesos.

$1,174 pesos. Barrera: $1,174 pesos.

$1,174 pesos. Butaca 1: $1,004 pesos.

$1,004 pesos. Butaca 2: $691 pesos.

$691 pesos. Butaca 2 VL: $691 pesos.

$691 pesos. Butaca 3: $440 pesos.

Los detalles del evento Sumo CDMX. (Foto: Cortesía)

¿Cómo son las peleas de sumo?

Las peleas de sumo no consisten en solo subir al dōjō y chocar contra tu rival. Detrás existen diferentes rituales, entrenamientos y movimientos que conforman esta disciplina, convirtiéndola en algo sagrado.

Antes de entrar al dōjō, ambos Rikishi deben estirar y mostrar respeto a su rival. Primero, hacen un movimiento para calmar la mente y el espíritu antes del combate.

Después, deben representar la entrada a un templo y lavarse las manos, esto basado en las creencias del sintoísmo (religión japonesa). Deben sentarse, aperturar las piernas y dar una especie de aplauso al frente, conocido como Chirichozu.

Después, uno al frente del otro realizan un movimiento de los brazos hacia arriba, levantan una pierna y, con fuerza, golpean el piso del dōjō con la planta del pie. Esto con el objetivo de calmar la furia de la tierra. Es conocido como Shiko y lo pueden realizar más de 300 veces, especialmente en los entrenamientos.

Posteriormente arrojan sal al piso del dōjō para ahuyentar a los malos espíritus. Ahora sí, llegó el momento: Los dos Rikishi ponen los puños en el piso para dejar en claro que están listos y comienza el combate.

De acuerdo con el peleador profesional de sumo Shiden Takumi, en ocasiones la fuerza del choque inicial escala hasta una tonelada de presión.

El combate puede durar unos cuantos segundos, otros se extienden hasta un minuto y nunca puede haber empates, el ganador es quien obliga a su contrincante a poner cualquier parte de su cuerpo en el suelo que no sean las plantas de los pies, Otra manera de perder es cuando es obligado a salir de los límites de la arena.

Cabe destacar que el dōjō es una plataforma cuadrada de aproximadamente 6.7 metros por lado el cual es cubierto por arena final. En el centro está el círculo de combate con 4.55 metros de diametro, delimitado por unos fardos de paja de arroz llamados tawara.