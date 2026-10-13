Noche de Cascos y Máscaras: ¿Dónde comprar boletos para la función de lucha libre temática de la NFL?

CMLL y NFL se unen para una función especial de lucha libre temática para celebrar el Game Day en México. (Foto: Shutterstock/AP/CMLL)

El cuadrilátero se prepara para recibir una combinación poco habitual: máscaras, cascos y rivalidades en el ring. El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y la NFL organizarán una función especial para celebrar el Game day en México.

El evento lleva por nombre ‘Noche de Cascos y Máscaras’ y reunirá a los aficionados de ambas disciplinas días antes del encuentro de temporada regular entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings en el Estadio Banorte.

Los 49ers de San Francisco vendrán a México para el Game Day de la NFL en nuestro país. (AP Foto/Eakin Howard) (Eakin Howard/AP)

¿Cuándo y dónde será la función ‘Noche de Cascos y Máscaras’?

La función especial de lucha libre organizada por el CMLL y la NFL se realizará el miércoles 18 de noviembre de 2026, a las 19:30 horas.

El espectáculo reunirá a figuras de la lucha libre mexicana en una cartelera temática dedicada al futbol americano. La alianza entre ambas organizaciones busca acercar a los seguidores de los dos deportes durante la semana del partido de la NFL en la CDMX.

La Arena México, conocida como la Catedral de la Lucha Libre, será el escenario de esta celebración que combinará la tradición de los encordados con la identidad de los equipos de futbol americano.

¿Dónde comprar boletos para ‘Noche de Cascos y Máscaras’?

Los boletos para la función especial de la NFL y el CMLL estarán disponibles a partir del viernes 16 de octubre de 2026, a las 11:00 horas.

Los aficionados podrán adquirir sus entradas por internet, a través de la plataforma Ticketmaster, o acudir directamente a las taquillas de la Arena México.

Para comprar en línea, se recomienda ingresar a la plataforma con anticipación y tener una cuenta activa. La disponibilidad dependerá de las localidades que queden durante la venta.

En cuanto a los precios, Ticketmaster todavía no muestra las tarifas de las entradas para esta función.

¿Qué equipos jugarán el NFL Mexico City Game 2026?

El partido de la NFL en la Ciudad de México enfrentará a los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings, dos equipos que se encontrarán en el Estadio Banorte dentro de la temporada regular de 2026.

El encuentro se lleva a cabo el domingo 22 de noviembre, a las 19:20 horas, tiempo del centro de México.

Los 49ers de San Francisco volverán a México, donde jugaron el primer partido de temporada regular de la NFL fuera de Estados Unidos en 2005. Los Vikings, por su parte, buscarán aprovechar el encuentro internacional para competir ante una afición mexicana que tendrá la oportunidad de ver a ambas franquicias en vivo.

Fila virtual de boletos para el juego de 49ers vs Vikings en México fue de más de 800 mil aficionados

El interés por el partido de San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings en la Ciudad de México superó por mucho la capacidad del estadio. De acuerdo con las cifras difundidas por Ticketmaster, 834 mil aficionados se registraron para conseguir boletos, una demanda que, al considerar una compra promedio de 2.6 entradas por persona, habría alcanzado los 2.2 millones de boletos.

La cifra supera exponencialmente la capacidad del Estadio Banorte, que puede recibir alrededor de 87 mil personas. Para dimensionar la expectativa, los organizadores señalaron que, si todos los aficionados registrados hubieran formado una fila física, esta habría alcanzado unas 456 mil yardas, equivalentes a recorrer aproximadamente 3 mil 800 veces un campo de futbol americano de una zona de anotación a la otra.

Con esa demanda, habrían sido necesarias 27 noches de NFL en el estadio para recibir a todas las personas interesadas.