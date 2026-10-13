¡Tudum pambolero! Mundial 2030 de España irá por Netflix: ¿Qué incluye el acuerdo?

Netflix anunció que algunos partidos, incluidos todos los encuentros de España, las semifinales y la final, estarán disponibles de forma gratuita.

Netflix se aseguró los derechos exclusivos de transmisión en España y Andorra para el Mundial 2030, un acuerdo que incluye los 104 partidos que se jugarán en tres continentes.

La incursión de Netflix en los deportes en vivo ya incluye partidos de la NFL y los derechos para Estados Unidos de las próximas dos Copas Mundiales Femeninas.

Las acciones de Netflix suben 0.90 por ciento a los 71.25 dólares en el arranque de la sesión en Wall Street.

¿Partidos del Mundial 2030 se podrán ver en televisión abierta?

Como parte del acuerdo, Netflix anunció que algunos partidos, incluidos todos los encuentros de España, las semifinales y la final, estarán disponibles de forma gratuita a través de una cadena de televisión nacional.

“En España podrá verse gratis un partido de cada jornada (...) tiene previsto ofrecer la cobertura íntegra y en directo del torneo, con emisión de programas -con un planteamiento genuinamente español- antes de cada partido, durante el descanso y después del encuentro, además de un programa resumen diario los días de partido”, agregó.

Algunos de los acuerdos de derechos de transmisión del Mundial de 2030 para otras regiones, incluyendo Estados Unidos, aún no se han anunciado.

Acuerdo amplía colaboración de Netflix con la FIFA

El Mundial 2030 conmemorará el centenario de la competición. España, vigente campeona del mundo, será uno de sus tres países anfitriones, junto con Marruecos y Portugal. Argentina, Paraguay y Uruguay acogerán, además, los partidos de celebración del centenario.

“Pocos acontecimientos unen tanto a la gente como un Mundial. Este año, yo estaba en el estadio cuando España levantó el trofeo y viví de primera mano la pasión, el orgullo y las historias que acaban formando parte de la cultura de un país y perduran en la memoria durante generaciones. Ahora que España va a ser uno de los países anfitriones en 2030, nos hace muchísima ilusión ofrecer todos los partidos a los aficionados de España y Andorra”, dijo Bela Bajaria, directora jefe de Contenidos de Netflix.

Desde la FIFA, Mattias Grafström, secretario general, destacó la colaboración con Netflix con la vista puesta en el Mundial 2030.

“Esta será una edición muy especial del torneo y estamos deseando colaborar para llevarla a los aficionados de España y de Andorra. Compartimos el objetivo de acercar aún más el fútbol a los aficionados para que disfrute de la emoción de esta competición el mayor número de personas”.

*Con información de EFE