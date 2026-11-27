​En una época marcada por la polarización legislativa, resulta llamativo ver a los coordinadores de todas las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados —Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y Movimiento Ciudadano— estampar su firma en una misma iniciativa. El tema que logró este consenso poco habitual en San Lázaro toca una fibra sensible para millones de familias: el laberinto de abusos, opacidad y letras chiquitas en los seguros de gastos médicos mayores y los hospitales privados. Esto tiene que atenderse al tiempo que se toman en cuenta las preocupaciones del sector de seguros.

​Durante años, contratar una póliza de salud en México ha significado entrar a un mercado profundamente asimétrico. El asegurado paga primas que escalan sin explicaciones técnicas claras, desconoce cuánto se lleva el intermediario y, al momento de una enfermedad, suele quedar atrapado entre facturas privadas abultadas por insumos de dudosa procedencia o restricciones poco transparentes. Peor aún: al llegar a la tercera edad, cuando el seguro más se necesita, los incrementos impagables terminan expulsando al paciente del sistema, anulando décadas de antigüedad.

​La reforma presentada este 26 de noviembre acierta al buscar corregir esas distorsiones, pero debe pulirse para atender preocupaciones sensatas del sector. Por primera vez, la Ley sobre el Contrato de Seguro contará con un capítulo exclusivo para

los gastos médicos mayores que plantea tres ejes: el reconocimiento de la antigüedad y los periodos de espera ya cumplidos al cambiar de aseguradora —mediante una constancia entregada en diez días hábiles—; el respeto a la libre elección de médico y hospital conforme a las condiciones de cada póliza, sin presiones ni retrasos injustificados; y, finalmente, un mecanismo para que los mayores de sesenta años puedan ajustar deducibles, coaseguros o redes antes de renovar sin perder sus derechos adquiridos.

​La iniciativa también pone orden en los otros dos eslabones de la cadena y amplía el esquema de vigilancia. A los agentes de seguros les exige transparentar por escrito y en cada recibo el monto y porcentaje exacto de su comisión. A los hospitales privados les cierra la puerta a las cuentas sorpresa: estarán obligados a publicar catálogos vigentes de precios, entregar cortes diarios desglosados al paciente y a la aseguradora, así como garantizar que todo medicamento o dispositivo implantado cuente con registro sanitario y trazabilidad verificable. Además, el proyecto otorga facultades de supervisión y sanción a la PROFECO en materia de seguros médicos.

​Sin embargo, para que la reforma cumpla su propósito sin comprometer la viabilidad de un ramo que ya arrastra pérdida operativa, el dictamen en la Comisión de Hacienda debe incorporar cuatro precisiones técnicas fundamentales. Primero, la portabilidad de antigüedad requiere certeza jurídica estricta para delimitar que se transfieren los tiempos de espera para futuros padecimientos, sin abrir la puerta a la cobertura automática de enfermedades preexistentes ya diagnosticadas, lo que rompería el principio de mutualidad. Segundo, el derecho a elegir médico y hospital debe armonizarse con la función de las redes médicas como herramienta indispensable de contención de costos para ofrecer pólizas accesibles. Tercero, en urgencias críticas donde primero se estabiliza al paciente y luego se evalúa el caso, facultar a la CONDUSEF para ordenar pagos automáticos las veinticuatro horas podría impedir validar técnicamente la procedencia del siniestro. Cuarto, dado que la supervisión especializada de las aseguradoras corresponde a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, involucrar también a la PROFECO generaría una innecesaria duplicidad regulatoria.

​Una vez aprobada y publicada la reforma, la autoridad tendrá ciento ochenta días para emitir la regulación secundaria y el sector contará con otros ciento veinte para ajustar sus contratos y sistemas. Antes de llegar al pleno, resulta indispensable incorporar estos ajustes técnicos de la industria y contar con el pronunciamiento de la Secretaría de Hacienda. Solo equilibrando la protección al usuario con la sustentabilidad actuarial del sector, la salud privada en México dejará de ser un salto al vacío financiero para

convertirse en un servicio con reglas claras y duraderas.