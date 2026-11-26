En México, el trabajador formal paga cada mes una parte de su salario para financiar al IMSS, pero casi nunca lo percibe en la consulta. Un análisis de México Evalúa publicado el 24 de noviembre de 2026 pone en cifras una paradoja que muchos sentimos y pocos desglosan: quien aporta al Instituto recibe una atención que, en la práctica, busca fuera.

Los datos principales son claros. Patrones y trabajadores aportan en conjunto 14,760 pesos al año al Seguro de Enfermedades y Maternidad por cada trabajador con ingreso promedio, lo que equivale a unas 11 consultas anuales. Aun así, casi seis de cada diez afiliados que enferman terminan resolviendo su atención fuera del Instituto. El hogar promedio termina gastando 5,685 pesos adicionales por su cuenta, sin protección real frente a una enfermedad de alto costo.

El presupuesto aprobado para 2027 añade una lectura incómoda. De cada 100 pesos del IMSS, 49 se destinarán al pago de pensiones de la Ley de 1973 y sólo 36 a la atención a la salud. La seguridad social está financiando, en buena medida, el pasado antes que el presente de quienes hoy cotizan.

La estructura de las aportaciones agrava el problema. Por cada trabajador formal —según su nivel salarial—, entre 81 y 91 de cada 100 pesos aportados los pone el patrón. Es una contribución sustancial, pero no aparece en los recibos de nómina ni se refleja con claridad en la calidad del servicio. Cuando el aporte es invisible, la exigencia también se diluye.

Para bajarlo a casos concretos, México Evalúa examina tres perfiles. Lucía gana el salario mínimo, 9,580 pesos al mes. Su aportación al IMSS es de 1,379 pesos mensuales, y el seguro de enfermedades recibe 967, equivalentes al costo de unas 8.9 consultas de medicina familiar. Daniel tiene el salario promedio de cotización, 14,380 pesos. Aporta 1,908 pesos al mes, de los cuales 1,230 van a Enfermedades y Maternidad, equivalentes a 11.4 consultas anuales. Patricia gana diez salarios mínimos, 95,800 pesos al mes. Su aportación asciende a 7,418 pesos mensuales y la parte destinada al seguro médico, 3,970 pesos, equivale a 36.7 consultas al año.

La lectura es útil aunque incómoda. En montos absolutos, quien más gana aporta más, pero en la experiencia el esquema pesa distinto: quien más puede pagar una consulta privada es quien más aporta, mientras que Lucía, con el menor aporte, depende casi por completo de un servicio público que no responde a tiempo.

Esto no es un argumento contra la seguridad social, sino a favor de que funcione. Si una parte relevante de lo recaudado para salud termina en pensiones de un régimen anterior, el problema no es sólo de justicia intergeneracional, sino de eficiencia. Un trabajador que paga y no recibe un servicio de calidad tiene razones para desconfiar y esa desconfianza erosiona, a la larga, la base de cotizantes que sostiene todo el sistema.

Antes de culpar sólo a los hospitales o a los pagadores, conviene separar tres cosas: cuánto se recauda, cómo se gasta y qué resultados produce. Mientras la salud siga siendo una parte minoritaria del presupuesto del propio Instituto, cualquier promesa de mejor atención sonará a retórica.

La pregunta de fondo es sencilla: ¿qué recibe el trabajador formal a cambio de lo que aporta? Hoy la respuesta honesta es que muchos ya decidieron no esperar al IMSS. Revertir esa decisión exige transparencia en las cuentas, metas medibles de atención y, sobre todo, que el contribuyente pueda ver en su propia consulta el valor de lo que paga cada mes.