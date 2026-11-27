El productor Luis de Llano rechazó ofrecer una nueva disculpa pública a Sasha Sokol en los términos que estableció la autoridad judicial, pese a que un juzgado invalidó el mensaje que difundió a principios de noviembre y ordenó un nuevo arresto administrativo de 36 horas en su contra.

En entrevista con Pati Chapoy para Ventaneando, el productor de televisión, acompañado de su asesor legal, Víctor Juárez, cuestionó los términos en los que debe ofrecer una disculpa pública a la exintegrante de Timbiriche, una de las medidas de reparación del daño que estableció la sentencia en su contra.

De Llano también aseguró que no cuenta con los recursos económicos para cubrir el monto de la indemnización que debe pagar a Sasha Sokol.

¿Por qué Luis de Llanos no se disculpará nuevamente con Sasha Sokol?

Durante la entrevista se abordó la nueva orden de arresto contra Luis de Llano por el incumplimiento de la sentencia, así como la posibilidad de que el productor ofreciera otra disculpa pública, esta vez en los términos que estableció la autoridad judicial.

Aunque en un principio Luis de Llano manifestó su intención de ofrecer otra disculpa, el productor defendió el mensaje que publicó y cuestionó las razones por las que debe disculparse nuevamente con Sasha Sokol.

“Bueno, sí, yo tengo la intención en un momento dado de... Bueno, yo ya le pedí una disculpa. Lo único que no pedí una disculpa es por lo que ella me acusa”, expresó.

Su asesor legal intervino para señalar que la sentencia establece la responsabilidad civil del productor por vulnerar los derechos de Sasha Sokol a la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la integridad física, psicológica y moral, así como a la intimidad y al honor.

Luis de Llano también atribuyó parte de su situación judicial a la asesoría legal que recibió al inicio del proceso, pues sus entonces abogados le recomendaron no comparecer ante el juzgado para responder las 214 preguntas que presentó la representación legal de Sasha Sokol como parte del juicio civil.

“Porque mis asesores legales me dijeron que no fuera, porque me iban a hacer una serie de preguntas, y si yo titubeaba en una o me ponía nervioso, me mandaban allá atrás con el Ministerio Público, en prisión preventiva oficiosa, todo el tiempo en lo que se investigaba el caso”, recordó.

De igual forma, al ser cuestionado sobre qué le diría actualmente a la cantante tras el proceso judicial, el productor de telenovelas como Alcanzar una estrella y Atrévete a soñar se limitó a responder: “Lo único que le pediría es que diga la verdad”.

Luis de Llano había emitido una disculpa pública hacia Sasha Sokol; sin embargo, no habría cumplido con los parámetros establecidos en la sentencia. (Foto: Cuartoscuro)

¿Por qué Luis de Llano asegura que no puede indemnizar a Sasha Sokol?

Otra de las medidas de reparación del daño que contempla la sentencia contra Luis de Llano es el pago de una indemnización económica a Sasha Sokol, cuyo monto, de acuerdo con su asesor legal, se encuentra en proceso de apelación.

El productor calificó la cantidad como “astronómica y completamente desproporcionada”. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de cubrir el monto en caso de que la resolución no le favorezca, De Llano aseguró que no cuenta con los recursos económicos suficientes, pues sus oportunidades laborales disminuyeron desde que salió a la luz el caso.

“Yo me jubilé de Televisa en el año 2016. Desafortunadamente, debido al linchamiento mediático del que he sido, de alguna forma, víctima, no me gusta decir víctima ni victimario, pues no he tenido el trabajo que tenía yo antes”, explicó.

Luis de Llano relató que, ante la falta de oportunidades laborales en la industria del entretenimiento, actualmente vive de su pensión y de los apoyos económicos que recibe del gobierno.

“Yo me he visto en la necesidad de, pues, de vivir, ¿de qué crees? De mi pensión y de lo que yo recibo de mis asistencias sociales que existen por parte del gobierno”, comentó.

Aunado a ello, Luis de Llano explicó que entre sus gastos se encuentra la educación de sus 2 hijas, una de ellas cursa la preparatoria, mientras que la otra estudia artes escénicas en la universidad.

Luis de Llano precisó que adquirió la casa en la que vive hace más de 35 años y que actualmente realiza parte de sus actividades profesionales desde su domicilio, aunque también cuenta con una pequeña oficina.

¿En qué va el proceso judicial de Sasha Sokol contra Luis de Llano?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó firme, el 25 de junio de 2025, la sentencia civil por daño moral contra Luis de Llano, derivada de la relación que mantuvo con Sasha Sokol cuando la cantante tenía 14 años y el productor 39.

Como parte de la sentencia, De Llano debe publicar una síntesis de la resolución judicial, retirar la entrevista que concedió a Yordi Rosado, abstenerse de divulgar información sobre el vínculo que mantuvo con la cantante, tomar un curso presencial sobre violencia de género, pagar una indemnización y ofrecer una disculpa pública.

Ante el incumplimiento de las disposiciones judiciales, el pasado 2 de septiembre, el productor ingresó al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social San Fernando, conocido como ‘El Torito’.

A principios de noviembre, Luis de Llano publicó un video en el que ofreció una disculpa pública a Sasha Sokol. Sin embargo, la cantante señaló que el productor omitió reconocer 3 aspectos que estableció la sentencia: que ella, a los 14 años, no podía consentir una relación con un adulto, que él se encontraba en una posición de poder y que sus padres no fueron cómplices de los hechos.

El Juzgado Sexagésimo Segundo de lo Civil determinó que el video no cumplía con los términos de la sentencia, ordenó retirarlo de YouTube e impuso un nuevo arresto administrativo de 36 horas contra Luis de Llano. Ante esta resolución, la defensa del productor interpuso una apelación y tramitó un amparo, mientras continúa pendiente la disculpa pública y el pago de la indemnización.