Sasha Sokol y exTimbiriches repudian la serie: ‘Eligieron concentrarse en lo doloroso, irresponsablemente’

Los exintegrantes de Timbiriche cuestionaron las libertades de ficción que tomó la producción para contar la historia del grupo en la serie. (Fotos: Cuartoscuro.com).

La serie Timbiriche llegó a su final, pero la conversación continúa: Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín, Benny Ibarra y Sasha Sokol publicaron un nuevo comunicado conjunto en el que rechazan el contenido de sus ocho episodios.

“La serie de Timbiriche no fue de Timbiriche. Desaprovecharon una historia extraordinaria, llena de música y recuerdos que han unido a generaciones”, dice el mensaje de los exintegrantes de la banda de los 80.

En su mensaje, lamentan las libertades de ficción tomadas en el proyecto del productor Pablo Cruz, transmitido por ViX: “Eligieron distorsionar lo que vivimos juntos —dejando de lado la magia que hizo de Timbiriche un grupo entrañable— para concentrarse en un episodio profundamente doloroso y tratarlo de forma irresponsable”.

Osvaldo Benavides interpreta a un personaje inspirado en Luis de Llano y considera que habría sido un error omitir el caso de Sasha Sokol en la serie. (EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

Integrantes de Timbiriche critican abordaje del caso de Sasha Sokol y Luis de Llano

Durante varios episodios, la serie Timbiriche se concentra en el abuso sexual que vivió Sasha Sokol como menor de edad, con el productor Luis de Llano, quien fue declarado culpable en una demanda civil por daño moral a la cantante.

Los integrantes de Timbiriche consideran que en la producción sí debía hablarse de temas dolorosos, pero no de esa manera: “No se trata de que las historias incómodas dejen de contarse; se trata de cuestionar cómo se cuentan”.

Alix, Diego, Mariana, Erik, Benny y Sasha tomaron postura sobre caso Luis de Llano, el cual fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para confirmar la sentencia en su contra y, además, declaró que las acciones por abuso sexual contra menores son imprescriptible.

Macarena García, quien interpreta a Sasha Sokol en ‘Timbiriche’, esperaba que la producción ayude a prevenir casos de abuso sexual infantil. (EFE/Sáshenka Gutiérrez)

“Recordemos que México es uno de los países con más casos de abuso infantil en el mundo. Un programa de televisión que pretende convertir ese dolor en entretenimiento no contribuye a prevenirlos y revictimiza a quien lo vivió”, detallan.

Además, celebraron que su público no se quedó callado y criticó el tratamiento de temas sensibles: “Agradecemos profundamente a quienes supieron distinguir entre la ficción y nuestras vidas, acompañándonos con solidaridad. Dentro de poco no se hablará de la serie. Pero estamos convencidos que permanecerá el recuerdo de quien alzó la voz, la conversación que eso generó, de cómo su lucha llegó hasta la Suprema Corte abriendo un nuevo camino de justicia para otras victimas”.

Por último reiteraron el agradecimiento al apoyo recibido: “Desde niños hemos tenido el privilegio de sentir su cariño, todo esto nos permitió constatar una vez más cuánto nos quieren (...) En 2027 celebraremos 45 años de una historia de complicidad y amor que, gracias a ustedes, sigue viva”.

Luis de Llano también rechazó el “uso lucrativo e inconsentido” de su imagen para la serie, según expresó en otro comunicado difundido a inicios de octubre.

Productor de la serie defendió que ‘Timbiriche’ era una ficción

Durante la promoción de la serie, Pablo Cruz (productor ejecutivo) defendió el trabajo de invesigación previo para hacer el proyecto y enfatizó que se trataba de una ficción: “es nuestra interpretación de lo que pasó”.

Sin embargo, ese mismo día, Alix, Diego, Mariana, Erik, Benny y Sasha declararon en un comunicado que no fueron consultados ni habían participado en la serie de Vix.

Osvaldo Benavides, quien interpreta a Luis de Llano, también defendió hablar del abuso a Sasha Sokol: “Habría sido un error hacer como que no pasa nada (...) Si la serie no tocara el tema, yo no creo que hubiera aceptado hacer al personaje. No nos podemos hacer tontos de la realidad y menos cuando estamos inspirándonos en ella”.

Además, Pablo Cruz explicó que como acto de responsabilidad pusieron una leyenda en los capítulos de la serie de El Estudio para ViX (TelevisaUnivision):

“En marzo de 2022 Sasha Sokol denunció públicamente que fue víctima de abuso cuando era menor de edad. Unos meses después presentó una demanda civil contra Luis de Llano. En mayo de 2023 un juez lo declaró responsable. La sentencia fue confirmada y ampliada por un tribunal superior.

Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó el amparo promovido por De Llano, confirmó la sentencia y -en un hecho histórico-, declaró imprescriptible las acciones por abuso sexual contra menores. El productor deberá enfrentar las consecuencias de sus actos.

La pelea legal de Sasha Sokol abre una nueva vía para que quienes fueron abusados sexualmente siendo menores, encuentren justicia sin reserva del tiempo transcurrido".