¡Bandera verde! Precios OFICIALES del GP de México 2027, que estrenará la F2 con más mexicanos

El Gran Premio de México 2027 se realizará del 29 al 31 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. (Fotos: Nayeli Reyes Castro / IA).

Todavía seguimos cantando ‘Sarà perché ti amo’ por la coronación del italiano Andrea Kimi Antonelli, el campeón mundial más joven de la F1, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pero más nos vale salir de la resaca o nos perdemos la siguiente edición: ¡ya anunciaron los precios del Gran Premio de México 2027!

El Gran Premio de México 2027 está por dar su vuelta previa, con su calendario de venta de boletos. Será una edición con una gran novedad: la histórica llegada de Formula 2 al programa del evento, con más mexicanos que aspiran a seguir los pasos de Sergio ‘Checo Pérez: como Noel León (Campos Racing) y Rafael Villagómez (Van Amersfoort Racing).

¿Cuánto cuesta ir al Gran Premio de México 2027? Zonas y costos

El Gran Premio de México 2027 se disputará del viernes 29 al domingo 31 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México.

Los precios de los boletos van de 5 mil 580 a 66 mil 500 pesos, con cargos por servicio incluidos. La entrada más económica corresponde a la Zona Naranja, mientras que la de mayor costo es la Grada 1 Sky Box + Speed Lounge Banamex Zona Verde.

Sergio ‘Checo’ Pérez regresará a la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez para el Gran Premio de México 2027. (Foto: Cuartoscuro.com). (Galo Cañas Rodríguez)

En comparación con la edición de 2026, los boletos registraron incrementos. El año pasado, la entrada más barata costaba 3 mil 900 pesos, sin cargos por servicio, frente a los 5 mil 580 pesos de 2027. Una diferencia que se acerca a los dos mil pesos.

El aumento también se refleja en las localidades de mayor precio: el Box Main Grandstand + Speed Lounge Banamex Verde pasó de 61 mil 750 pesos en 2026 (sin cargos), a 66 mil 500 pesos en 2027, es decir, casi cinco mil pesos más.

Para 2027 se incorporan las gradas 8 y 9, así como las opciones de Speed Lounge Rosa; además, la grada 7 suma más lugares.

Estos son los precios oficiales de los boletos para la Fórmula 1 en México 2027:

Boletos Grand Tour

También se contemplan nueve modalidades Grand Tour, con localidades diferentes para viernes y sábado.

¿Cuándo y dónde comprar boletos para el GP de México 2027?

Para comprar entradas, los aficionados tendrán distintas fechas, dependiendo de si cuentan con el beneficio Derecho de Primera Opción (DPO) o son clientes de Banamex y Banorte:

La compra es a través del sitio oficial de Ticketmaster y se permitirá un máximo de ocho entradas por transacción. Los organizadores informaron que habrá disponibilidad de boletos en cada etapa de venta.

Todos los boletos son digitales SafeTix, descargables desde México GP Account Manager.

Los clientes con tarjetas de crédito Banamex y Banorte podrán adquirir sus entradas a seis o 12 meses sin intereses. Quienes tengan tarjetas de débito deberán pagar en una sola exhibición. Además, durante la Preventa Banamex estarán disponibles exclusivamente las localidades Cool Room Banamex y Speed Lounge Banamex.

La afición mexicana espera volver a apoyar a Checo Pérez durante el fin de semana de Fórmula 1 en la CDMX. (Foto: @mexicogp)

¿Cómo funciona el Derecho de Primera Opción para el GP de México 2027?

Las personas que compraron el beneficio Derecho de Primera Opción (DPO) durante la venta de boletos del GP de México 2026 tendrán la posibilidad de conservar los mismos asientos para la edición de 2027.

Si eres beneficiario, sigue estos pasos:

Revisa tu correo electrónico: Recibirás un mensaje con el acceso a la plataforma México GP Account Manager. Ingresa a tu cuenta: Accede a México GP Account Manager mediante el enlace que recibiste. Selecciona el apartado Invoice: Una vez dentro, entra al menú identificado como Invoice. Elige tus boletos: Selecciona las entradas correspondientes a los mismos asientos que ocupaste en 2026. Realiza el pago: Completa la transacción para asegurar tus localidades para el GP de México 2027.

¡Ojo con la fecha límite! El periodo exclusivo será el 5 y 6 de noviembre de 2026, a partir de las 9:00 horas. Si no realizas el pago durante esos días, tus boletos se liberarán para la venta al público general.