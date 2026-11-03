¿Quién es Brenda Cepeda, la esposa de Jorge Amílcar Olán y vínculo con ‘Andy’ López Beltrán?

¿Quién es la esposa de Amílcar Olán? Brenda Cepeda y su vínculo con los hijos de AMLO. (Cuartoscuro)

Andrés Manuel López Beltrán negó tener relación con los negocios de Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario señalado como cercano a él y quien, durante el gobierno de su padre, Andrés Manuel López Obrador, amasó una gran fortuna gracias a los múltiples contratos que obtuvo.

En una grabación de más de 10 minutos, ‘Andy’ López Beltrán sostuvo que conoció a Amílcar Olán por amigos en común. En particular, mencionó a Brenda Cepeda, esposa del empresario, con quien coincidió durante su formación académica.

Investigaciones periodísticas, previas a las declaraciones de López Beltrán, difundieron fotografías en las que aparecen Brenda Cepeda, Amílcar Olán y otras personas durante reuniones de exalumnos del Colegio Americano de Tabasco, institución donde estudiaron los hijos de López Obrador.

“La relación (con Amílcar Olán) se dio por amigos y porque su esposa estudió conmigo en la escuela primaria”, recordó Andrés Manuel López Beltrán.

Brenda Cepeda, el vínculo entre ‘Andy’ y Amílcar Olán

Brenda Cepeda utilizaba activamente sus redes sociales, pero restringió su visibilidad tras los señalamientos contra Amílcar Olán. En varias ocasiones publicó fotografías con exalumnos del Colegio Americano de Tabasco, en las que también aparecían López Beltrán y Amílcar Olán.

En julio de 2015, la pareja contrajo matrimonio en el Hotel Marriott, en Villahermosa, Tabasco. Algunas revistas y portales locales publicaron información sobre la boda. Entre los asistentes que posaron con los recién casados estaba Andrés Manuel López Beltrán.

En las investigaciones periodísticas sobre el caso de Amílcar Olán, Brenda Cepeda no figura como parte del esquema ni como socia de las empresas que recibieron contratos millonarios durante la administración de López Obrador. Tampoco aparece señalada como una pieza clave para el desarrollo de la presunta red.

Negocios de Amílcar Olán durante el gobierno de AMLO

Durante la administración de López Obrador, Amílcar Olán Aparicio fue señalado como una pieza central de una presunta red de tráfico de influencias y asignación irregular de contratos públicos, debido principalmente a su cercanía con ‘Andy’ y Gonzalo López Beltrán.

De acuerdo con investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, recibió contratos millonarios del sector Salud entre 2020 y 2022.

También obtuvo contratos para suministrar balasto destinado a las vías del Tren Maya en Quintana Roo.

Además, poco después del anuncio de la construcción de Dos Bocas, Amílcar Olán compró un terreno de 180 hectáreas por un millón de pesos, un precio inferior a su valor comercial.

En su momento, el expresidente López Obrador rechazó los señalamientos y negó que su hijo ‘Andy’ estuviera vinculado con los contratos o con actos de corrupción.

Recientemente, medios de comunicación localizaron al contratista en Lugano, Suiza. Ante estos hallazgos, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) integrar una carpeta de investigación si existen pruebas de algún delito.