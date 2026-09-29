¿Cómo es la casa que alquiló el empresario Amílcar Olán en Suiza? Se renta en más de 300 mil pesos al mes

Así es la casa que alquiló el empresario Amílcar Olán en Suiza. (Foto: homegate)

El empresario Jorge Amílcar Olán, cercano a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y señalado por huachicol fiscal, dejó la lujosa propiedad que rentaba en Lugano, Suiza.

El inmueble que se encuentra disponible en el mercado por 15 mil francos suizos al mes, equivalentes a más de 300 mil pesos mexicanos, de acuerdo con el tipo de cambio.

La residencia fue ubicada por el periodista Irving Pineda durante una visita a Lugano, uno de los destinos más exclusivos de Suiza.

Así es la casa que rentaba Amílcar Olán en Suiza. (Foto: https://www.homegate.ch/rent)

Así es la casa que rentaba Amílcar Olán en Lugano, Suiza

La propiedad en la que se encontraba hospedado Amilcar Olán se encuentra en Vía Collina d’Oro número 20, una zona residencial en las inmediaciones del lago de Lugano. Este inmueble, de aproximadamente 2 mil 152 pies cuadrados de espacio habitable, cuenta con sies habitaciones y cuatro baños completos, además de amplios espacios interiores y exteriores.

Entre sus principales características destacan, según la página de renta homegate:

Dos amplias terrazas panorámicas con vistas al lago de Lugano.

con vistas al lago de Lugano. Piscina privada .

. Cocina moderna completamente equipada.

Lavandería privada.

Acceso mediante elevador.

Dos plazas de estacionamiento privadas .

. Techos de aproximadamente tres metros de altura .

. Amplios espacios habitables y luminosos.

Acceso a un jardín de condominio.

Gimnasio y sauna para residentes.

Así es la casa que rentaba Amílcar Olán en Suiza. (Foto: https://www.homegate.ch/rent)

Amílcar Olán deja casa de lujo en Suiza

De acuerdo con la información difundida por Irving Pineda, Amílcar Olán habitaba el inmueble junto con su esposa, sus dos hijos y una persona que apoyaba en las labores de limpieza.

Sin embargo, pocos días después de que la ubicación de la residencia fuera exhibida, la propiedad apareció nuevamente disponible para renta.

El inmueble se ofrece actualmente por 15 mil francos suizos mensuales, una cantidad que supera los 300 mil pesos mexicanos al mes.

¿Por qué investigan a Amílcar Olán?

La salida del empresario de la vivienda ocurre en medio de las investigaciones relacionadas con el presunto contrabando de combustible.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el gobierno federal investiga a Amílcar Olán como parte de las indagatorias relacionadas con este caso.

“Todo se investiga, no hay nada que no se investigue. Pero tiene que basarse en evidencias científicas”, respondió la mandataria al ser cuestionada sobre la presunta participación del empresario.

Amílcar Olán es conocido por su cercanía y amistad con Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente López Obrador, además de haber sido señalado por su presunta participación en contratos de obra pública durante el sexenio anterior.

Sheinbaum también informó que la Secretaría de Hacienda y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno cuentan con información relacionada con el empresario.

“Ya que la Fiscal (Ernestina Godoy) informe de toda la investigación en torno al contrabando de combustible”, señaló la presidenta, quien sostuvo que durante su gobierno se investigan tanto posibles irregularidades administrativas como hechos que pudieran constituir delitos.