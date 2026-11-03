Alarma en aeropuertos de Europa: Falsas amenzas de bomba afectan seis vuelos

Uno de los aviones afectados fue de la aerolínea SAS. (Foto: AP)

Seis vuelos europeos fueron alertados por posibles amenazas de bomba, por lo que aeropuertos de distintos países activaron los protocolos de emergencia correspondiente, durante este martes.

Primero fueron reportados cuatro vuelos, dos con dirección a Varsovia (Polonia) procedentes de Londres y Copenhague, otro que cubría la ruta Mánchester (Reino Unido)-Murcia (España) y otro proveniente de Israel que aterrizó en Sofía con amenazas que han obligado a activar los dispositivos de seguridad en los aeropuertos.

Uno de los dos que tenían como destino la capital polaca fue desviado a otro aeródromo de la localidad. En concreto, un avión Boeing de la aerolínea LOT que partió este martes desde Londres con destino al aeropuerto Chopin de Varsovia.

Según indicó la gestora de aeropuerto Varsovia/Modlin en su página de Facebook, a las 09:54 hora local, “se anunció una alarma relacionada con una amenaza de bomba a bordo de un avión en el trayecto Londres Heathrow (LHR) a Warsaw Chopin (WAW)”.

A las 10:01 hora local, el avión Boeing 737 MAX, con 181 personas a bordo, aterrizó en el aeropuerto de Warsaw/Modlin tras ser desviado a este aeródromo. Después del aterrizaje el avión fue dirigido a un lugar designado a la espera de más decisiones e instrucciones de los servicios relevantes, incluidos equipos de desactivación de explosivos.

Debido a la situación, el aeropuerto de Warsaw/Modlin tuvo que ser cerrado, pero los pasajeros pudieron iniciar el proceso de desembarque mientras “se están llevando a cabo procedimientos adicionales en consecuencia con los procedimientos de seguridad”.

Segundo vuelo a Polonia con amenaza

Otro avión con destino a Varsovia, en este caso de la aerolínea SAS y procedente de Copenhague (Dinamarca), también recibió este martes una amenaza, aunque en este ocasión la aeronave aterrizó con normalidad en el aeropuerto de destino y los pasajeros pudieron desembarcar.

La portavoz de SAS, Alexandra Lindgren Kaoukij, confirmó a la agencia de noticias Ritzau que “se ha recibido una amenaza”, si bien no explicó de qué tipo, y señaló que la aerolínea está centrada en atender al personal y a los pasajeros y ha remitido toda la información a la Policía.

Según la herramienta de rastreo de vuelos Flightradar24, se trataba de un vuelo que aterrizó en el aeropuerto Chopin de Varsovia a las 09:28 horas.

Alarma en aeropuerto de Murcia

Un avión de la compañía Ryanair procedente de Mánchester (Reino Unido) con destino al Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, en el sureste de España, ha recibido también este martes una amenaza de bomba a bordo que ha puesto en alerta al aeropuerto murciano, donde se ha constituido un comité de crisis.

Según han informado fuentes del gobierno español, el avión aterrizó en el aeropuerto de Murcia a las 10:50 hora local y, desde ese momento, se puso en marcha un amplio dispositivo de seguridad compuesto por servicios de emergencia, agentes de la Policía Nacional y especialistas de los TEDAX (Técnicos en Desactivación de Artefactos Explosivos).

Los 114 pasajeros y los 7 tripulantes desembarcaron y pasaron los correspondientes controles de seguridad por parte de Policía Nacional, indicaron las fuentes, que señalaron que miembros de los TEDAX inspeccionaron la aeronave para determinar si había algún artefacto en su interior.

Aparto israelí involucrado

Y un aparato procedente de Israel aterrizó este martes de emergencia en Sofía tras recibirse una amenaza de bomba enviada por correo electrónico, informó el gobierno búlgaro, que no precisó ni el destino ni la aerolínea del vuelo afectado.

El aparato fue conducido a una zona de estacionamiento alejada de la terminal y de otras aeronaves para ser inspeccionada, señaló el secretario jefe del Ministerio del Interior, Lyubomir Nikolov, según informa la radio pública BNR.

Falsas alarmas de bomba en Italia

Dos vuelos de la aerolínea Ryanair procedentes de Lisboa y de Dublín fueron objeto este martes de falsas alarmas de bomba cuando estaban aterrizando en el aeropuerto de Roma Fiumicino, confirmaron a EFE fuentes de dicha instalación.

Los aviones fueron recibidos en pista en el aeropuerto romano y examinados por equipos de artificieros, que constataron que las alarmas eran falsas.

El suceso se produjo cuando los controladores aéreos de Fiumicino, el principal aeropuerto de Italia, recibieron un correo electrónico anónimo asegurando que dichos aviones tenían explosivos.

La amenaza obligó a articular el sistema de emergencia en el aeropuerto y los aviones fueron escoltados por cazas de la Aeronáutica Militar Italiana.

¿De dónde procedían los vuelos con las falsas amenazas?

El primer vuelo procedente de Lisboa aterrizó en Roma a las 09:40 hora local, mientras que el avión que llegaba de Dublín lo hizo a las 10:45 hora local.

Por el momento se desconoce si hay conexión entre los sucesos en los distintos aeropuertos de Europa.