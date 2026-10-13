Aeropuerto de Tulum pierde vuelos internacionales: American Airlines elimina ruta hacia Estados Unidos

La primera aerolínea internacional en operar en el aeropuerto de Tulum, American Airlines, recortará su oferta de rutas desde ese aeropuerto, ello en el marco de un recorte sustancial de asientos desde la terminal aérea en manos del Ejército.

American Airlines confirmó a El Financiero que dejará de operar la ruta entre el aeropuerto de Los Ángeles y Tulum, una de las conexiones aéreas con las que aterrizó, por primera vez, en el aeropuerto en marzo del 2024.

“Como parte de acciones específicas para fortalecer a la aerolínea, suspenderemos nuestro servicio Tulum (TQO) - Miami (MIA) a partir del 5 de enero de 2027. Continuaremos operando el servicio desde nuestro hub de Dallas Fort Worth (DFW)”, refirió la aerolínea estadounidense a este diario.

El turismo estadounidense en esa zona del país es el de mayor volumen, por lo que la salida parcial de American Airlines presionará aún más las cifras a la baja de turistas internacionales que ingresan a México.

La presencia de American Airlines comenzó con una fuerte apuesta, con cuatro vuelos diarios, dos de ellos desde Dallas, así como uno más desde Charlotte y Los Ángeles.

De esas cuatro rutas, solo quedará operativo-en enero- el vuelo entre Dallas-Fort Worth, con un vuelo diario según el itinerario publicado por la aerolínea estadounidense.

Adicionalmente, la empresa aérea modificó la aeronave con la que vuela a Tulum, colocando un equipo Embraer 175 de una empresa subsidiaria de su propio grupo de aerolíneas.

Al comienzo de su aterrizaje en Tulum, American Airlines operó todos sus nuevos vuelos con aviones Boeing 737-800, con capacidad para 172 pasajeros.

Ahora, la única ruta que sobrevivirá bajo la operación de American Airlines tendrá, a partir de enero, una capacidad máxima de 78 pasajeros de acuerdo con la configuración del equipo usado.

¿Por qué el aeropuerto de Tulum ha perdido rutas?

Tras el anuncio de su construcción, y a diferencia del AIFA, el aeropuerto de Tulum llamó la atención de las líneas aéreas, así como de los turistas, que encontraron en el puerto aéreo una opción, menos bulliciosa y transitada que Cancún, para llegar al sureste del país.

El millón de pasajeros llegó tras un año de operaciones, con vuelos desde Estados Unidos, Europa, Colombia, Canadá, Panamá y varios de los principales centros de demanda en México.

El declive del aeropuerto no vino a la par de la caída en el destino turístico, sino que empezó cuando la administración de la terminal de Tulum, que forma parte del conglomerado militar Grupo Mundo Maya, eliminó los incentivos a las líneas aéreas que típicamente se otorgan por tres años.

Las aerolíneas comenzaron a dejar de volar en 2025 debido a la eliminación de descuentos típicos en la industria aérea.

Después, el recale masivo del sargazo y una mala administración del destino turístico, controlado por el ejército, ocasionó que los viajeros comenzaran a abandonar Tulum.

Ahora, el aeropuerto enclavado en la selva del sureste de México recibe una media de diez vuelos diarios, una caída de casi tres cuartas partes del volumen más alto alcanzado hace un par de años según las cifras de la autoridad aeronáutica nacional.

Según los itinerarios, Mexicana-otra empresa del ejército- y Viva Aerobus son las empresas nacionales que continúan volando diariamente.

Viva Aerobus dijo a El Financiero que continuará operando sus vuelos e, incluso, refirió que en algunos días opera más de un vuelo desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (otra paraestatal militar) hacia el de Tulum.