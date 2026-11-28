El Tamagotchi que conquistó a millones de niños en los años 90 cumple 30años.

Antes de que los celulares nos acostumbraran a vivir pendientes de las notificaciones, un pequeño huevo de plástico ya exigía comida, atención y cariño. Se trata del Tamagotchi, que cumple 30 años de su lanzamiento.

El Tamagotchi era un pequeño llavero con una pantalla en la que aparecía una criatura hecha de píxeles. Unos cuantos pitidos interrumpían cualquier actividad: la ‘mascota’ necesitaba que lo alimentaran, limpiaran y cuidaran.

Este dispositivo fue lanzado el 23 de noviembre de 1996. Lo que comenzó como un sencillo juguete de los ochentas y noventas, que solo tenía tres botones y una pantalla, se convirtió en un fenómeno mundial que transformó la manera de relacionarnos con la tecnología.

El Tamagotchi fue creado por Akihiro Yokoi, de la compañía de diseño WiZ, y Aki Maita, planificadora de Bandai. Actualmente, supera los 100 millones de unidades distribuidas en todo el mundo, según cifras de la compañía.

Su éxito fue prácticamente inmediato. Durante sus primeros ocho meses en Japón se vendieron 10 millones de ejemplares y, en los dos años y medio iniciales de su distribución internacional, alcanzó 40 millones de unidades.

El clásico diseño ovalado que conquistó los bolsillos en los noventa: carcasa fucsia, tres botones de goma y una pantalla monocromática lista para recibir el primer pitido. Foto: IGDB. (Nora Cifuentes/EFE)

¿Cómo nació el Tamagotchi?

La historia del Tamagotchi comenzó con una escena cotidiana. Akihiro Yokoi vio en televisión un anuncio en el que un niño intentaba llevarse a su tortuga de vacaciones, pero no podía hacerlo.

Eso le hizo preguntarse si sería posible tener una mascota que acompañara a su dueño sin tener que transportar a un animal real. De esa forma surgió la propuesta que se convirtió en un dispositivo portátil con forma de huevo, cuyo nombre surgió de la combinación de la palabra japonesa tamago (huevo) y la pronunciación de la palabra inglesa watch (reloj).

A diferencia de otros videojuegos, el Tamagotchi no esperaba a que su dueño decidiera jugar. La criatura pedía atención durante el día: al alimentarla, limpiar sus desechos, jugar con ella y atenderla cuando enfermaba.

La envoltura de la primera generación de Tamagotchi, editada por Bandai, presentaba a la criatura como una mascota de "realidad virtual". Foto: IGDB. (Nora Cifuentes/EFE)

Su ciclo de vida era de alrededor de 12 días, desde que nacía del huevo hasta que alcanzaba la edad adulta. Sin embargo, si el usuario ignoraba sus necesidades, la mascota podía enfermar y morir.

La idea tenía una explicación detrás. Yokoi consideraba que parte del vínculo con los animales surgía precisamente de las responsabilidades que implicaba cuidarlos. Por eso, el juguete no solo ofrecía una experiencia agradable: también exigía tiempo y dedicación.

Cuando perder una mascota virtual también dolía

Para perfeccionar el producto, Aki Maita probó los primeros prototipos con estudiantes de secundaria en el distrito de Shibuya, en Tokio, y ajustó las necesidades de las mascotas a las rutinas de sus usuarios. El éxito del Tamagotchi también implicó situaciones que sus creadores no contemplaron.

Una de ellas fue la reacción de los niños cuando sus mascotas morían. En el modelo original, la muerte de la criatura se representaba con una pequeña lápida y un fantasma pixelado.

El modelo Tamagotchi Paradise incorpora una rueda lateral para hacer zoom y cuidar a la criatura. Foto: IGDB. (Nora Cifuentes/EFE)

Para algunos usuarios, el impacto fue tan fuerte que no era simplemente el final de un juego: significaba perder a un compañero al que dedicaron tiempo y afecto. En 1997, un cementerio de animales de Pontsmill, en Cornualles, Reino Unido, reservó un espacio para enterrar los Tamagotchis fallecidos en pequeños ataúdes hechos a mano.

El comportamiento llamó la atención de investigadores y académicos, quienes hablaron del llamado “efecto Tamagotchi”: la tendencia de las personas a desarrollar vínculos emocionales con objetos y agentes artificiales.

La socióloga y psicóloga Sherry Turkle, investigadora del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), analizó el fenómeno y el papel de los dispositivos tecnológicos en las relaciones afectivas, por lo que lanzó una advertencia: “Estos artefactos no invitan tanto a la proyección como exigen el compromiso. El objeto computacional ya no es afectivamente neutro”

La reacción fue tal que Bandai modificó la representación de la muerte. A finales de 1997 lanzó Tamagotchi Angel, una versión en la que las mascotas no morían de manera tradicional, sino que ascendían al cielo convertidas en seres alados.

El diseño del empaque japonés que desató la locura en 1996, un derroche gráfico de instrucciones y viñetas para aprender a criar el huevo digital. Foto: IGDB. (Nora Cifuentes/EFE)

¿Por qué sigue vigente el Tamagotchi después de 30 años? Así se transformó

Tras su debut, el Tamagotchi tuvo una etapa complicada. A finales de los noventa, Bandai calculó por encima de lo esperado la demanda del producto en Occidente y terminó con un exceso de inventario y pérdidas millonarias.

Sin embargo, la marca se reinventó. En 2004 lanzó Tamagotchi Connection, conocido en Japón como Tamagotchi Plus, que incorporó tecnología infrarroja para que las mascotas interactúen entre sí.

A partir de entonces, los dispositivos se visitan, intercambian regalos, forman parejas y tienen crías. El juguete dejó de ser una experiencia individual y comenzó a construir pequeñas comunidades digitales.

Durante las siguientes dos décadas, la tecnología avanzó sin que la marca abandonara su esencia. Aparecieron modelos con pantallas a color, cámaras para interactuar con el entorno y versiones con formato de pulsera inteligente, como Tamagotchi Smart.

Las mascotas digitales se mudan a las grandes pantallas con Tamagotchi Plaza, un animado simulador de tiendas en Nintendo Switch. Foto: Bandai Namco. (Nora Cifuentes/EFE)

Uno de sus cambios más importantes llegó el 15 de julio de 2023 con el ‘Tamaverse’ que incorporó conexión Wi-Fi y abrió las puertas a un espacio digital donde los usuarios interactúan con mascotas.

El 27 de junio de 2025, Bandai Namco Entertainment lanzó Tamagotchi Plaza para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, un videojuego en el que los jugadores administran establecimientos y atienden a cientos de criaturas.

Para Taro Tsuji, director gerente y responsable de Tamagotchi en Bandai, su permanencia se explica por la capacidad de evolucionar con el paso del tiempo sin perder su atractivo universal.

A 30 años de su nacimiento, y antes del uso de celulares, el Tamagotchi mostró a toda una generación que era posible encariñarse con una criatura que vivía dentro de una pantalla y que, para mantenerla con vida, había que estar pendiente de ella.

*Con información de EFE