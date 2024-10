Servicios funerarios de mascotas crecen 48% en México

'Despedir de forma digna a los animales de compañía es el paso final que caracteriza una tenencia responsable', comentó Adrián Rodríguez, general manager de Pets in the Sky. (Fotografía. Shutterstock)

En México, las mascotas han adquirido un lugar especial en la vida de las personas, siendo consideradas, en muchos casos, como miembros de la familia.

Hoy, según el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México (UVM), hasta el 43 por ciento de los mexicanos están de acuerdo en tratar a sus animales de compañía como si fueran hijos, vínculo que ha impulsado el mercado de los servicios funerarios para mascotas y la contratación de planes de previsión para el momento de su fallecimiento, un sector en auge que se espera continúe creciendo en los próximos años.

Manuel Ramírez, director del grupo funerario J. García López y de su división de mascotas Bye Bye Friends, destacó que en 2024 la contratación de servicios de previsión funeraria para mascotas aumentó 48 por ciento respecto al 2023.

“Un servicio de previsión cuesta 3 mil 800 pesos y un servicio de necesidad inmediata ronda los 4 mil 500 pesos. Es decir que hay más de un 20 por ciento o 25 por ciento de ahorro en los planes. Las ventas de planes de previsión de servicio funerario para mascotas han crecido un 48 por ciento en 2024″.

Por su parte, Juan Rodríguez, CEO de Grupo Gayosso y vicepresidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo de México (Concanaco), pronosticó que el sector funerario para mascotas crecerá a doble dígito en los próximos 15 años, impulsado por una mayor conciencia sobre el papel de los animales de compañía en las familias mexicanas.

Sin embargo, Rodríguez advirtió que, para satisfacer la demanda, México necesitaría al menos 200 centros funerarios especializados en animales, cifra que actualmente no se cubre. Con una población de aproximadamente 80 millones de mascotas en el país, cada una con una vida media de entre 12 y 15 años, la demanda de servicios funerarios seguirá en aumento.

“Nosotros creemos firmemente en que este sector tendrá una evolución muy positiva y que va a crecer a doble dígito en los próximos 15 años en México”.

“En cuanto a la despedida de las mascotas, necesitamos aproximadamente unos 200 centros en México para poder solucionar las demandas que va a haber. México cuenta con 80 millones de mascotas reconocidas más las que se han identificado. Además, una mascota tiene una vida de entre 12 y 15 años, es decir que una persona puede tener una serie de mascotas, esto genera una gran demanda”.

Hoy, 85 por ciento de los servicios funerarios en CDMX y Área Metropolitana pertenecen al mercado informal.

Iván Pérez, gerente de operaciones de Funeral Pet, advirtió que en la actualidad el 85 por ciento de las empresas dedicadas a brindar servicios funerarios para mascotas operan en la informalidad, esto representa graves riesgos para los dueños de las mascotas ya que, al operar de forma clandestina, pueden recibir en las urnas restos que no son de sus animales.

“En la Ciudad de México y Área Metropolitana hasta un 85 por ciento de lugares operan de manera informal. Esto es muy notorio ya que cada mes surgen entre tres o cuatro nuevas empresas que ofrecen servicios de cremación y eso se puede notar en las páginas de Facebook o Google”, comentó.

De acuerdo con Pérez, este tipo de empresas brindan sus servicios a precios accesibles que varían entre los 400 y 450 pesos; sin embargo, advirtió que llevar a cabo una cremación a ese costo es imposible debido a la cantidad de gas que las compañías formales utilizan.

“En Funeral Pet se utilizan entre 30 a 60 litros de gas LP para llevar a cabo un procedimiento de cremación individual. Sumando todos los insumos, los sueldos y haciendo unas cuentas, sería imposible poder llevar a cabo un proceso de cremación a tales precios”.

Los costos de recuperación de cenizas del servicio de cremación de Funeral Pet tiene un costo que oscila entre los 3 mil 500 hasta los 4 mil 200 pesos, dependiendo del tamaño de la mascota.

Adrián Rodríguez Granada, general manager de Pets in the Sky, comentó que despedir de forma digna a los animales de compañía es el paso final que caracteriza una tenencia responsable. Además, las personas cada vez tienen más conciencia sobre lo importante que es perder a un animal de compañía, por eso, los servicios funerarios para mascotas se han sofisticado cada vez más.

“Ofrecemos todo un servicio funerario completo que permite a la familia hacer un ritual de despedida además el duelo es algo individual es algo muy íntimo. En Pets in the Sky la familia puede tener un espacio para despedirse de su mascota, darle unas palabras de despedida, compartir esos últimos momentos y posteriormente a eso hacer la cremación”, agregó.

Pets in the Sky nació hace nueve años, según Rodríguez, en el primer año llevaron a cabo mil servicios funerarios, no obstante, en 2024 esa fue la cantidad de mascotas que atendieron al mes, lo cual implica también el combate a prácticas que pueden ser nocivas para la salud ya que antes se solían tirar a la basura los restos de las mascotas o las familias las enterraban en su jardín.

“Cuando se entierra un cuerpo de una mascota en el jardín, en un terreno baldío o se le abandona en la basura se contribuye a un tema de insalubridad, porque ese cuerpo se va a descomponer, generar olores y fauna nociva”, alertó.