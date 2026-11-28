Haití eliminó a la Selección Mexicana en las últimas eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo Femenil de 2023. Ahora, las aztecas buscarán revancha de aquel encuentro. (Foto: ChatGPT)

¡El sueño mundialista está más cerca que nunca! La Selección Mexicana Femenil, dirigida por Pedro López, tiene la oportunidad de poner fin a 12 años de espera cuando enfrente a Haití en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026. Una victoria ante el conjunto caribeño le asegura su boleto a la Copa del Mundo Femenil de Brasil 2027.

La última vez que el combinado nacional consiguió su clasificación mundialista fue en 2014, cuando derrotó 4-2 a Trinidad y Tobago para asistir a Canadá 2015. Desde entonces, la escuadra azteca experimentó la amargura de quedarse fuera de las siguientes 2 ediciones de la Copa del Mundo.

El encuentro también representa una oportunidad de revancha deportiva para las mexicanas, pues Haití fue una de las selecciones que frustraron su clasificación al Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, tras derrotarlas 3-0 en el Campeonato Concacaf W de 2022, celebrado en Monterrey.

¿A qué hora y dónde ver México vs. Haití Femenil?

La Selección Mexicana Femenil se enfrenta a Haití este sábado 28 de noviembre en el Texas Health Mansfield Stadium, en Estados Unidos. A diferencia de otras competencias de la Concacaf, los cuartos de final se resolverán a partido único.

Partido: México vs. Haití.

México vs. Haití. Instancia: Cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026.

Cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026. Fecha: Sábado 28 de noviembre.

Sábado 28 de noviembre. Horario: 15:30 horas (tiempo del centro de México).

15:30 horas (tiempo del centro de México). Sede: Texas Health Mansfield Stadium, Texas, Estados Unidos.

Texas Health Mansfield Stadium, Texas, Estados Unidos. Transmisión: Disney+.

¿Quiénes son las convocadas de México para el Campeonato Concacaf W?

El seleccionador Pedro López cuenta con 23 futbolistas para afrontar el campeonato de la Concacaf, entre las que destacan jugadoras con experiencia internacional y otras que se consolidaron en la Liga MX Femenil.

Entre las figuras del combinado nacional destaca Charlyn Corral, autora del doblete en tiempos extra ante Trinidad y Tobago que aseguró la última clasificación mundialista de México. El equipo mexicano también cuenta con Scarlett Camberos, jugadora del América que recibió una nominación al Balón de Oro.

La convocatoria está integrada por las siguientes futbolistas:

Porteras:

Blanca Félix (Chivas).

Esthefanny Barreras (Pachuca).

Itzel Velasco (América).

Defensas:

Aaliyah Farmer (Chicago Stars).

Alexandra Godínez (Rayadas).

Ana Mendoza (Pumas).

Kenti Robles (Pachuca).

Kimberly Rodríguez (América).

Nicolette Hernández (Boston Legacy).

Reyna Reyes (Portland Thorns).

Mediocampistas:

Alexia Delgado (Tigres).

Alice Soto (Rayadas).

Karla Nieto (Pachuca).

Maricarmen Reyes (Tigres).

Nancy Antonio (América).

Rebeca Bernal (Manchester United).

Delanteras:

Charlyn Corral (Pachuca).

Diana Ordóñez (Tigres).

Jacqueline Ovalle (Orlando Pride).

Jasmine Casarez (Chivas).

Kiana Palacios (Utah Royals).

Montserrat Saldívar (América).

Scarlett Camberos (América).

Selección Mexicana México tuvo sus últimos partidos de preparación, donde obtuvo una derrota y una victoria ante Jamaica. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cómo llegan México y Haití a los cuartos de final?

La Selección Mexicana consiguió su clasificación al Campeonato Concacaf W 2026 con paso perfecto durante las eliminatorias mundialistas. El conjunto dirigido por Pedro López ganó sus 4 encuentros ante San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Islas Vírgenes estadounidenses y Puerto Rico, con 36 goles a favor y ninguno en contra.

Sin embargo, el combinado nacional encontró mayores dificultades durante sus partidos de preparación. En la fecha FIFA de octubre, México sufrió una derrota por 4-3 ante Jamaica en el Estadio Victoria de Aguascalientes.

Las mexicanas cobraron revancha días después en el Estadio Corregidora de Querétaro, donde derrotaron 3-1 a las jamaicanas gracias a las anotaciones de Maricarmen Reyes y Jacqueline Ovalle, además de un autogol de Chantelle Swaby.

La selección de Haití también terminó invicta durante las eliminatorias de la Concacaf, con un saldo de 3 victorias y un empate. Sin embargo, antes del crucial encuentro ante México, sufrió duras derrotas en sus partidos de preparación.

El conjunto caribeño recibió 2 goleadas durante la última fecha FIFA: primero perdió 5-1 ante Japón y posteriormente cayó 7-1 frente a Australia.

Pese a estos resultados, Haití cuenta con futbolistas de experiencia internacional, como Melchie Dumornay, del Olympique de Lyon, y Nérilia Mondésir, quienes formaron parte de la selección que debutó en el Mundial de 2023 y ahora buscan llevar al conjunto caribeño a su segunda Copa del Mundo consecutiva.

¿Qué necesita México para clasificar al Mundial Femenil 2027?

La Concacaf cuenta con 4 boletos directos para el Mundial Femenil de Brasil 2027, los cuales corresponden a las selecciones que consigan su pase a las semifinales del campeonato regional.

De esta manera, una victoria ante Haití sería suficiente para que México asegurara su cuarta participación mundialista. Además, avanzaría a las semifinales, donde enfrentaría al ganador del encuentro entre Canadá y Panamá.

En caso de una derrota, el conjunto de Pedro López todavía tendría una segunda oportunidad, pues las 4 selecciones eliminadas en cuartos de final se enfrentarán en una ronda adicional para definir a los 2 representantes de la Concacaf en el repechaje intercontinental.

El Campeonato Concacaf W 2026 también forma parte del proceso clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, por lo que México tiene la posibilidad de regresar a las 2 competencias internacionales más importantes del futbol femenil.