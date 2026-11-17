La Selección Mexicana de Rafa Márquez busca su primera victoria ante Jamaica en los cuartos de final de vuelta de la Nations League. (Foto: IAGemini, Concacaf, FMF, JFF)

México se enfrenta a Jamaica una vez más, ahora en la vuelta de los cuartos de final de la Nations League, donde la Selección Mexicana de Rafa Márquez debe conseguir la victoria a toda costa luego de perder 3-2 en el partido de ida.

El resultado en Kingston dejó un escenario de presión para el conjunto mexicano, que ahora tendrá que aprovechar su condición de local para buscar el boleto a la siguiente ronda.

Jamaica venció a México en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF en Kingston. (AP Foto/Collin Reid) (Collin Reid/AP Photo/Collin Reid)

¿Dónde ver México vs. Jamaica EN VIVO?

El partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League se lleva a cabo este 16 de octubre y se transmitirá en México por televisión abierta y plataformas digitales.

Las opciones para seguir el encuentro entre el Tricolor y los ‘Reggae Boyz’ son:

Canal 5: televisión abierta.

televisión abierta. Azteca 7: televisión abierta.

televisión abierta. ViX: plataforma de streaming.

plataforma de streaming. Claro Sports: a través de sus plataformas digitales.

a través de sus plataformas digitales. Azteca Deportes: sitio web y aplicación.

sitio web y aplicación. Prime Video: plataforma de streaming

¿A qué hora es el partido México vs. Jamaica?

El encuentro de vuelta entre México y Jamaica se jugará en el Estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León.

El silbatazo inicial está programado para las 20:30 horas, tiempo del centro de México. Este será el segundo partido de la serie de cuartos de final, después de que Jamaica consiguiera una ventaja de 3-2 en el compromiso disputado en Kingston.

¿Quiénes son los convocados de México para enfrentar a Jamaica?

Rafa Márquez presentó una lista de 28 futbolistas para disputar los cuartos de final de la Nations League. Entre las novedades destacan los regresos de Alexis Vega, Jesús ‘Tecatito’ Corona, Rodrigo Huescas y Andrés Montaño, además del primer llamado de Armando León, delantero mexicano que juega en el NK Osijek de Croacia.

La convocatoria está integrada por:

Porteros: Raúl ‘Tala’ Rangel, Óscar García y Alex Padilla.

Defensas: Johan Vásquez, César Montes, Israel Reyes, Jesús Orozco Chiquete, Jesús Gallardo, Diego Campillo, Kévin Álvarez, Mateo Chávez y Rodrigo Huescas.

Mediocampistas: Gilberto Mora, Erick Sánchez, Santiago Sandoval, Erik Lira, Luis Romo, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo y Andrés Montaño.

Delanteros: Roberto Alvarado, Armando León, Armando González, Santiago Giménez, Julián Quiñones, Jesús ‘Tecatito’ Corona, Alexis Vega e Isaías Violante.

Julián Quiñones es uno de los referentes de México en la ofensiva. (Foto: Cuartoscuro) (Moisés Pablo Nava)

¿Qué necesita México para avanzar a las semifinales de la Nations League?

La Selección Mexicana necesita ganar en Monterrey para aspirar a las semifinales. Sin embargo, el marcador que consiga será determinante debido al criterio de goles de visitante, que se utiliza para desempatar la eliminatoria.

Estos son los escenarios para el equipo de Rafael Márquez:

Si México gana 1-0 o 2-1: avanzará a las semifinales por el criterio de goles de visitante, pues marcó dos tantos en Jamaica.

avanzará a las semifinales por el criterio de goles de visitante, pues marcó dos tantos en Jamaica. Si gana 3-2: el marcador global quedará empatado y también habrá igualdad en goles de visitante, por lo que se van a tiempos extra y, de ser necesario, una tanda de penales.

el marcador global quedará empatado y también habrá igualdad en goles de visitante, por lo que se van a tiempos extra y, de ser necesario, una tanda de penales. Si gana por dos o más goles de diferencia: clasificará directamente al superar a Jamaica en el marcador global.

clasificará directamente al superar a Jamaica en el marcador global. Si empata o pierde: quedará eliminado de la Nations League.

Un triunfo por la mínima diferencia no garantiza la clasificación en todos los casos: si México gana 4-3 o por otro marcador en el que Jamaica consiga más goles como visitante, el conjunto caribeño avanzará.

¿Cómo llega la Selección Mexicana al partido contra Jamaica?

La Selección Mexicana atraviesa un momento complicado. Antes de perder 3-2 ante Jamaica en el partido de ida de los cuartos de final de la Nations League, el equipo dirigido por Rafael Márquez sufrió dos derrotas en encuentros amistosos: cayó 3-0 ante Estados Unidos y 2-0 frente a Chile durante octubre.

Desde el Mundial la Selección Mexicana acumula dos empates y tres derrotas, con cuatro goles a favor y 10 en contra.

Rafa Márquez aseguró que la Selección Mexicana es mejor que Jamaica a pesar de perder en la ida. (Foto: Cuartoscuro)

Rafa Márquez confía en su Selección Mexicana para ganar a Jamaica: ‘Es cuestión de actitud’

Rafa Márquez concedió una entrevista previa al partido de México vs. Jamaica en Monterrey, donde aseguró que Jamaica no “los arrolló” ni mostró ser superior en la cancha, a pesar de que el cuadro caribeño ganó.

El ‘Kaiser’, a pesar de tener en contra el marcador, señaló que confía en su Selección Mexicana para obtener la victoria y avanzar a las semifinales de la Nations League:

“Tuvimos desatenciones las cuales sufrimos y nos costaron el gol, eso es lo que debemos cambiar. Estamos enfocados en conseguir ese único gol que nos da el pase, revertir la eliminatoria (...) Me da confianza ver el trabajo de todos los días, la calidad y la personalidad de los jugadores, simplemente es cuestión de actitud”, explicó.

Con información de EFE