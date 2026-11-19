Haymitch Abernathy enfrenta los 50.º Juegos del Hambre, conocidos como el segundo Vasallaje de los Veinticinco. (Fotos: Lionsgate vía AP)

Levanta tres dedos al cielo, silba las cuatro notas que ya conoces y deja que el canto del sinsajo te envuelva en una mezcla de duelo y esperanza. Al sentarnos en la sala de cine, todos sabemos que no hay final feliz en Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping).

Amanecer en la cosecha llegó oficialmente a la pantalla grande este 19 de noviembre, es la sexta adaptación cinematográfica de una de las historias más desoladoras de las novelas de Suzanne Collins: la de Haymitch Abernathy, el vencedor de los Quincuagésimos Juegos del Hambre, edición del segundo Vasallaje de los Veinticinco, en la cual el Capitolio cosechó al doble de tributos (48 en total).

Ya sabíamos que algo terrible le había pasado a ese hombre solitario, que duerme con un cuchillo en la mano y se refugia en el alcohol para huir de sus fantasmas. Pero solo teníamos algunas pistas de su tragedia.

Haymitch Abernathy participa en los 50.º Juegos del Hambre, donde desafía al Capitolio y se convierte en el segundo vencedor del Distrito 12. (Murray Close/Lionsgate via AP) (Murray Close/Lionsgate via AP)

En una carta publicada en las redes oficiales de la franquicia, Suzanne Collins explica que las “semillas” de esta historia se sembraron desde que inició la trilogía, hace dos décadas.

En el libro En llamas (2009) está ese primer vistazo de sus Juegos del Hambre, cuando Katniss y Peeta estudian las ediciones anteriores para enfrentar a los vencedores en el Tercer Vasallaje. En ese momento, Katniss comprende que su mentor molestó al Capitolio al ganar los Juegos usando los errores de la propia arena.

Ahora sabemos que hizo mucho más que eso. Él iba a ser el primer Sinsajo, el símbolo de la rebelión.

Joseph Zada interpreta a Haymitch Abernathy en Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha. (Foto: Corazón Films)

Final explicado de ‘Amanecer en la cosecha’, con spoilers

Si estás aquí, ya viste la película. Así que sabes que Haymitch cumple años el día de la cosecha y la suerte está de su lado hasta que tiene 16, cuando es obligado a tomar el lugar del tributo original (Woodbine Chance) del distrito 12, luego de que este fue asesinado al intentar escapar.

Haytmitch se convierte entonces en el invitado incómodo del Capitolio: reta al presidente Coriolanus Snow con aplausos tras la muerte de su amiga Louella en un accidente con los caballos durante el desastroso desfile; expresa que quiere morir en sus términos; luego, conspira para detener los Juegos al inundar la arena.

Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson regresan como Katniss Everdeen y Peeta Mellark en el epílogo de Amanecer en la cosecha, que conecta la historia de Haymitch con la trilogía original. (Foto Evan Agostini/Invision/AP) (Evan Agostini/AP Photo/Evan Agostini)

En el momento decisivo, Haymitch se enfrenta en un duelo a muerte contra Silka Sharp en el extremo norte, donde termina la arena. Tras recordar el rebote de un guijarro que había arrojado antes al barranco, se deja caer al suelo cuando le lanzan un hacha; el arma choca contra el campo de fuerza invisible, rebota en el aire y se le clava en la cabeza a Silka.

Mientras agoniza por heridas graves en el vientre, se niega a ser el títere del Capitolio y enciende un último explosivo camuflado que le quedaba para morir; sin embargo, el aerodeslizador del Capitolio lo rescata.

En la emisión oficial y en la Ceremonia de la Victoria, Plutarch Heavensbee y los editores borran toda huella de la rebelión: censuran la inundación del depósito de agua y su amistad con los novatos. Ante el público, Haymitch no es más que el “granuja” egoísta que aprendió a sobrevivir para entretener a las masas.

¿Por qué Haymitch se aleja de todos? La verdadera venganza de Snow

Al desembarcar en su distrito junto a los féretros de Louella, Wyatt y Maysilee, Haymitch descubre que nunca saldrá de la arena: su madre y su hermano son asesinados en un incendio provocado y Snow envenena a su novia Leonore Dove.

Lenore Dove muere en sus brazos, no sin antes susurrarle su última petición: “No permitas que vuelva a amanecer en la cosecha”. Debe parar los Juegos del Hambre.

Al comprender el mensaje de Snow —cualquier persona a la que ame o se acerque será asesinada—, Haymitch expulsa a pedradas a sus amigos Burdock y Asterid (futuros padres de Katniss) para protegerles la vida.

Se encierra en la solitaria Aldea de los Vencedores, ahogado en licor clandestino para anestesiar la culpa. Cada año, en su cumpleaños, es obligado a ejercer como el único mentor de los dos niños cosechados del Distrito 12, ve morir a casi cincuenta tributos a lo largo de más de dos décadas.

Mientras tanto, la rebelión sigue planeandose en las narices de Snow. Plutarch Heavensbee trata de reclutarlo porque ya no tiene nada qué perder, pero él se mantendrá al margen hasta que llegue el momento, cumpliendo la promesa a Maysilee de ser el peor vencedor.

Plutarch Heavensbee intenta reclutar a Haymitch para la rebelión contra el presidente Coriolanus Snow. (Lionsgate via AP) (Murray Close/Lionsgate via AP)

El Epílogo: La promesa cumplida de que nunca vuelva a amanecer en la cosecha

En la película, nos muestran el epílogo que conecta con el final de Sinsajo, donde el Haytmich adulto (Woody Harrelson) vive en paz criando gansos, como su amada Leonore Dove, y envejece en compañía de Katniss (Jennifer Lawrence) y Peeta (Josh Hutcherson).

Sin embargo, se omiten algunos detalles del libro, donde nos cuentan qué fue de la vida de los protagonistas.

En la novela, Haytmich revela que cuando Katniss Everdeen se presenta voluntaria para salvar a su hermana Prim, él vio de inmediato el reflejo, la valentía y las trenzas de su amiga Louella McCoy, lo cual lo hizo sentir simpatía por ella, pese a su mal caracter.

Haymitch vive con el hígado castigado, sabe que no le queda mucho tiempo, pero está decidido a quedarse con su familia (Katniss y Peeta) todo lo que pueda. Además, está trabajando con ambos en la creación del libro conmemorativo, con las historias de Louella, Wyatt, Sid, Maysilee y Lenore Dove.

Un día, Katniss le lleva una cesta con huevos de ganso para empollarlos en la Pradera en homenaje a Lenore Dove. Ya en su vejez, Haymitch contempla a sus mascotas en paz sabiendo que el régimen de Snow cayó y que Katniss logró lo que él no pudo: evitar que el sol vuelva a salir en un día de cosecha.

Tras la caída de Snow, Haymitch encuentra una vida más tranquila junto a Katniss y Peeta, mientras conserva la memoria de quienes perdió durante los Juegos. (Foto Andy Kropa/Invision/AP) (Andy Kropa/AP Photo/Andy Kropa)

El vínculo entre Maysilee y Katniss

En la película Maysilee Donner (Mckenna Grace) cuenta que es una coleccionista de joyas, pero no se revela que ella es la propietaria original del broche del sinsajo que luego llega a manos de Katniss.

Las novelas nos hacen unir los puntos: cuando Maysilee y su hermana gemela Merrilee cumplieron trece años, su padre les regaló unos broches de oro puro que habían pertenecido a su madre.

Maysilee Donner es la primera propietaria del broche del sinsajo que años después llega a manos de Katniss Everdeen. (Murray Close/Lionsgate via AP) (Murray Close/Lionsgate via AP)

Estos habían sido forjados más de treinta años atrás por Tam Amber (el herrero y músico de la Bandada), para quienes las aves eran una de sus grandes pasiones. El broche de Merrilee representaba un colibrí (y lo perdió a los pocos minutos en un pozo), mientras que el de Maysilee tenía la figura de un sinsajo y no le gustaba.

Como Maysilee muere en la arena, el broche se queda guardado en la casa familiar con su gemela Merrilee.

Años más tarde, la hija de Merrilee (Madge Undersee) se hace amiga de Katniss y se lo regala antes de verla partir a los Juegos.

La relación de Leonore Dove con Lucy Gray Bird

En Amanecer en la cosecha, el vínculo con Lucy Gray Baird es fundamental a nivel temático, histórico y psicológico, y se manifiesta en varias conexiones directas a lo largo de la historia:

Antes de los 50.º Juegos, el Distrito 12 solo había tenido una vencedora en toda su historia, una chica de la que casi nadie en el distrito sabía nada porque las grabaciones antiguas de los primeros Juegos rara vez se emitían.

Haymitch menciona en el libro que intentó preguntarle en varias ocasiones a su novia, Lenore Dove Baird, sobre aquella misteriosa vencedora, pero ella se negaba tajantemente a hablar del tema.

La historia de Lucy Gray era un secreto doloroso y protegido por la Bandada, además, era peligroso, pues Snow fue su mentor e interés amoroso.

Lenore Dove guarda una conexión con Lucy Gray Baird, la anterior vencedora del Distrito 12. (Foto: Corazón Films)

Leonore fue sepultada en el cementerio secreto de la Bandada, oculto en lo profundo del bosque más allá del lago.

En ese lugar, entre las tumbas de los miembros de la familia con sus respectivos poemas grabados en piedra, Haymitch encuentra una losa cubierta de musgo dedicada a Lucy Gray con los versos del poema de William Wordsworth que le dio nombre: “Pero algunos afirman todavía que la dulce niña no está muerta, que a Lucy Gray se la veía por la solitaria ladera”.