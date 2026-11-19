La Semana 11 de la NFL celebra el regreso de los juegos a la Ciudad de México (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock).

¡Semana 11 de la NFL! Ya rebasamos la mitad de la temporada regular, con Buffalo Bills, Detroit Lions, Denver Broncos y Cincinnati Bengals llegan con racha de cinco victorias consecutivas y peleando en las cimas de sus divisiones.

Además, la cartelera tiene un atractivo especial para los mexicanos: el regreso de la NFL a la Ciudad de México con el enfrentamiento entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings.

Todos los juegos de la Semana 11 de la NFL: ¿Cuándo son y dóne pasan en México?

La Semana 11 de la NFL comienza con un encuentro divisional entre Bengals y Texans en el Thursday Night Football. La actividad del domingo de extiende hasta la noche con el encuentro entre Vikings y 49ers desde el Estadio Banorte.

Las actividades se cierran con el Monday Night Football, en el encuentro de Bengals vs. Commanders. Así se distribuye la actividad de este fin de semana en la NFL:

La jornada presenta equipos que atraviesan buenos momentos. Buffalo, Cincinnati, Denver y Detroit llegan con cinco victorias consecutivas y quieren extender sus rachas.

Los Bills reciben a Miami con marca de 8-1 y el objetivo de mantenerse entre los mejores equipos de la Conferencia Americana. Josh Allen suma 11 touchdowns por tierra.

Detroit se mide con Tampa Bay después de conseguir una contundente victoria de 35-10 sobre Nueva Inglaterra en Múnich. Los Lions tienen récord de 7-2 y cuentan con Jahmyr Gibbs como uno de sus principales protagonistas ofensivos.

Otro compromiso atractivo es el de Jacksonville Jaguars contra New York Giants. Los equipos llegan como líderes de sus respectivas divisiones: los Jaguars dominan el Sur de la AFC, mientras los Giants encabezan el Este de la NFC.

Kansas City entra en actividad frente a Arizona. Los Chiefs vienen de vencer 31-13 a Atlanta, partido en el que Patrick Mahomes consiguió cinco pases de anotación.

49ers vs. Vikings en México: Lo que debes saber sobre el juego de la NFL en México

Uno de los partidos más esperados de la jornada es el juego San Francisco 49ers vs. Minnesota Vikings, que se disputa el domingo 22 de noviembre en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

El encuentro inicia a las 19:20 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse en televisión a través de Canal 5 y ESPN, así como en streaming mediante Disney+.

Se trata del primer partido de temporada regular de la NFL en México desde 2022 y el sexto que se disputa en la capital desde 2005.

¿Cómo llegan los 49ers y Vikings a la Semana 11 de la NFL?

San Francisco llega con marca de 8-1 y una ofensiva que se encuentra entre las más productivas de la liga. En su partido anterior derrotó 46-40 a Dallas, con 584 yardas totales y tres touchdowns en jugadas de al menos 65 yardas.

Brock Purdy y Christian McCaffrey son dos de las principales amenazas para Minnesota. El corredor protagonizó una actuación histórica ante los Cowboys, con dos anotaciones por recepción de más de 65 yardas y otra por tierra.

Los Vikings representan una prueba particularmente complicada. Su defensiva encabeza la NFL con 37 capturas y ocupa los primeros lugares en eficiencia, puntos permitidos y presión al quarterback.

Minnesota tiene récord de 7-2 y viene de derrotar 30-10 a Green Bay. En ese encuentro destacó el regreso de Kirk Cousins, quien completó 21 de 31 pases para 207 yardas y dos touchdowns.

De este modo, el enfrentamiento pone frente a frente a una de las ofensivas más agresivas contra una de las defensivas más dominantes de la temporada.