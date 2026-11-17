Víctor Álvarez, ‘El Paletas’, aclaró la fotografía viral que lo relacionó con personas detenidas durante el operativo contra el ‘R2’ en Jalisco. (Fotos: Cuartoscuro.com / Capturas de pantalla).

Víctor Álvarez Barragán, hermano de Saúl ‘Canelo’ Álvarez conocido como ‘El Paletas’, aclaró la historia detrás de una fotografía viral que lo vincula con Rafael ‘N’, alias el ‘R2’.

El ‘R2’ es el presunto líder de ‘Los Rs’, célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), relacionado con el homicidio de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán.

Luego de la detención del ‘R2, ocurrida el pasado 8 de noviembre tras una fiesta en un restaurante de Jalisco, el usuario Equis 727 publicó en la red social X una fotografía de ‘El Paletas’ posando con un grupo grande frente a una mesa.

En dicha publicación, se acusa que entre los 19 detenidos en el operativo por el ‘R2′ había personas que no pertenecían a la estructura criminal, sino que estaban en el restaurante Sabea por otras razones, como los meseros o los músicos que amenizaban la fiesta (la banda norteña Los Arras).

Además, afirma que en la fotografía supuestamente aparecían la mayoría de los detenidos durante ese operativo —entre ellos el ‘R2′, marcado por el usuario con un emoji de ninja—, así como el hermano del boxeador ‘Canelo’ Álvarez (al centro, de playera beige).

De acuerdo con fuentes consultadas por El Financiero, la fotografía habría estado en el teléfono de uno de los detenidos y no es reciente.

Además, el mobiliario del restaurante Sabea no coincide con la fotografía difundida, sino con el establecimiento Mochomos.

Víctor Álvarez Barragán, conocido como ‘El Paletas’, aclaró la fotografía en la que aparece junto a personas vinculadas al ‘R2’. (Foto: Captura de pantalla).

Hermano de ‘Canelo’ Álvarez explica fotografía viral

Tras la polémica, este domingo ‘El Paletas’ publicó un video aclaratorio en la cuenta de Instagram de su negocio Alvarez Exotics, un concesionario y centro de cuidado automotriz ubicado en Zapopan, Jalisco.

“Quería tocarles algún un tema que anda muy sonado. Una foto que para mí pues no tiene relevancia. Me da risa porque en sí en sí para mí no tiene relevancia esa foto. ¿Por qué? Porque me tomo fotos con todo el mundo. Mucha gente me pide fotos y me las tomo y no les voy a negar", explicó.

El exboxeador afirmó que la imagen no fue tomada en el restaurante Sabea ni es reciente: “Sí estaban dos o tres conocidos ahí. Yo estaba en el restaurante Mochomos y hace tiempo, no fue reciente. Yo iba pasando y y ellos me pidieron una foto, uno de ellos estaba cumpliendo años y me dijo que si me podía tomar una foto con ellos”.

Víctor Álvarez Barragán mencionó que tomarse fotos con quienes lo reconocen es algo usual en su vida cotidiana: “Las personas estas conocidas que les comento ya están en libertad (...) Si tuvieran un delito estuvieran detenidos (...) no tengo yo un delito por tomarme una foto”.

Asimismo, se puso a disposición de las personas que quieran aclarar algo más: “Aquí estoy en persona. No me ando escondiendo de ningún de nada porque no tengo ningún delito (...) Las personas estas que son amarillistas no tienen nada que más que hacer. Solamente les digo que por hoy, hoy por hoy yo no tengo nada que ver con mis hermanos.

El Paletas pide que no lo relacionen con su hermano ‘Canelo’

‘El Paletas’ enfatizó que no tiene ninguna relación con ‘Canelo’ ni con sus otros hermanos: “Es su vida, ellos están aparte. Yo no, yo por lo mismo, es más, casi no nos vemos para empezar (...) Yo ando en mi rollo. Yo estoy trabajando, trabajo para tener lo que pueda tener para comer”.

También mostró su molestia porque siempre lo mencionen vinculado al campeón mundial de boxeo: “Soy un una persona común como todos. No sé por qué se ensañan a estar dice y dice y dice que el hermano de fulano. Yo tengo nombre propio, me llamo Víctor Álvarez y me dicen ‘Paletas’ para el que no lo sepa”.

Por último, ‘El Paletas’ defendió su trabajo: “Canelo es Canelo. Yo soy yo. Todos los demás son ellos. Para empezar, ni Canelo ni nadie me ha regalado nada, ni me ha dado nada”.

¿Quién es ‘El Paletas’, hermano de ‘Canelo’?

Víctor Álvarez es uno de los siete hermanos de Saúl ‘Canelo’ Álvarez. Al igual que otros integrantes de la familia, tuvo un acercamiento al boxeo, aunque no continuó con su carrera. Actualmente se dedica a la venta de automóviles.

El apodo de ‘El Paletas’ está relacionado con el negocio familiar de venta de paletas de hielo en Jalisco, donde los hermanos Álvarez trabajaron antes de que Saúl alcanzara el reconocimiento internacional.

Su nombre ha aparecido en distintas ocasiones en notas policiacas. En 2012 fue señalado por su presunta participación en el homicidio de Enrique Gama Partida, ocurrido en Juanacatlán, Jalisco. Víctor reconoció que estuvo presente durante el crimen, pero negó haber disparado; además, aseguró que las acusaciones en su contra eran falsas y solo tuvo la mala suerte de estar en el lugar equivocado.

En diciembre de 2018, ‘Paletas’ Álvarez fue víctima de un secuestro en Jalisco, episodio en el que ‘Canelo’ intervino directamente en la negociación para conseguir su liberación.