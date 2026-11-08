Detienen a ‘R2’ en Zapopan: Lo vinculan con el asesinato de Carlos Manzo

Rafael Álvarez Ayala, alias ‘R2’, fue detenido en Jalisco junto con otras 19 personas. (Semar).

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con autoridades federales, detuvieron en Zapopan, Jalisco, a Rafael “N”, alias “R2″, señalado como presunto líder de ‘Los Rs’, una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que opera en Jalisco y Michoacán.

Durante la intervención se registró un enfrentamiento armado en el que el ‘R2’ resultó herido, por lo que recibió atención médica.

Un elemento naval también sufrió lesiones en la tibia y fue trasladado para recibir atención hospitalaria.

El detenido es identificado por las autoridades como un importante generador de violencia y presuntamente está relacionado con el homicidio de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán. Junto con él fueron capturadas otras 19 personas.

Otras 19 personas fueron detenidas en el operativo de Zapopan

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, explicó que la localización del presunto líder criminal fue resultado de trabajos de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de información compartida por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

Durante el operativo federal, a cargo de personal de la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada de México, otras 19 personas fueron detenidas.

El despliegue ocurrió en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y con apoyo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano.

¿De qué delitos acusan a ‘R2’, presunto líder de ‘Los Rs’?

De acuerdo con García Harfuch, Rafael “N” cuenta con una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado, emitida por el Juzgado Primero Penal de Apatzingán, Michoacán.

Además, tiene una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos.

Las autoridades relacionan a ‘Los Rs’ con actividades de extorsión, tráfico de drogas, homicidio, privación ilegal de la libertad y secuestro, así como con agresiones contra corporaciones de seguridad.

Entre sus presuntas víctimas de extorsión se encuentran empresarios y productores de aguacate de la región.